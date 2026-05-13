«Шурале»: чем удивит мрачная отечественная сказка

В российский прокат вышла лесная сказка дебютантки Алины Насибуллиной «Шурале». Готовящаяся к свадьбе Айша спешно возвращается домой в татарскую деревню, когда узнаёт, что пропал её сводный брат Тимур. Возможно, близкого утащил в чащу злой дух леса. Автор «Рамблера» объясняет, почему картина понравится далеко не всем, но поклонники у фильма точно найдутся.

О чём сюжет

Айша (Алина Насибуллина) готовится к свадьбе с учёным Мишей (Максим Матвеев). Судя по роскошному коттеджу в Подмосковье с окнами в пол, молодого человека больше интересует не наука, а возможность зарабатывать хорошие деньги в фармацевтике и медицине. В день рождения Айши в доме собираются важные гости, но все со стороны Миши, который хочет показать избранницу с лучшей стороны и даже просит её прочитать стихи собственного сочинения.

Ночью девушка узнаёт от матери (Елена Руфанова) по телефону о пропаже сводного брата Тимура (Геннадий Блинов). Айша бросает жениха и коттедж и без предупреждения уезжает домой в сельскую местность Татарстана. Тимур вместе с приятелями и коллегами по лесопилке (Рузиль Минекаев, Сергей Гилёв, Даниил Газизуллин и Сергей Колесов) в последние дни вырубал считающуюся среди местных жителей священной рощу.

Поначалу Айша считает, что в исчезновении Тимура виноват криминальный авторитет дядя Женя (Роман Михайлов), которому брат должен был крупную сумму денег. Но вскоре сестра вынуждена признать, что, возможно, родственника утащил в чащу шурале. Это дух леса, встречающийся в татарском, башкирском и марийском фольклоре, не столько опасный, сколько игривый. Он меняет свой облик и заводит путников в непроходимые места, может защекотать туристов до смерти, а ещё крадёт лошадей. Айша пытается разобраться, как вернуть брата домой.

Кто работал над фильмом

Премьера «Шурале» прошла менее месяца назад в конкурсе «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля. Фильм стал полнометражным дебютом Алины Насибуллиной, прежде снявшей короткие метры «Он придёт» и «Объекты в зеркале». Постановщица также известна как супруга рэпера Хаски и звезда фильмов «Хрусталь» Дарьи Жук и «Как Витька Чеснок вёз Лёху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.

Сценарий Насибуллина написала вместе с Игорем Поплаухиным, автором показанного в Каннах короткого метра «Календарь» и неспешного и созерцательного байопика Янки Дягилевой «На тебе сошёлся клином белый свет». В основе истории лежит татарский фольклор. В сюжете упоминается не только шурале, но и гораздо более страшный убыр — кровожадное демоническое существо.

Фильм привлекал к себе повышенное внимание не только необычным жанром взрослой сказки про лесных духов, но и впечатляющим кастом. В кадре, помимо самой Насибуллиной, появляются Максим Матвеев, Рузиль Минекаев, Сергей Гилёв, Роман Михайлов и Геннадий Блинов. Постановщик сериалов «Балет» и «Happy End» и фильма «Космическая собака Лида» Евгений Сангаджиев играет правую руку криминального авторитета дяди Жени, а Мария Мацель исполняет роль певицы, которую в ресторане слушает бандит. Хаски и вовсе появляется в сюжете из ниоткуда, словно освобождается из лап духов.

Плюсы и минусы фильма

«Шурале» несколько раз обманывает ожидания, что для одних зрителей станет плюсом, а для других минусом. Вроде бы фильм начинается как детектив об исчезновении брата, но повествование быстро уходит от реалистичности в сторону мистики. Тимур внезапно по неведомому порыву уходит в лес прямо на глазах у друзей. Айша тем временем возвращается в воспоминаниях к детству, когда вместе с братом любила бродить среди деревьев. Есть у родственников семейный секрет, о котором не любят вспоминать и который уходит корнями в далёкое прошлое.

Мистический сюжет мог бы подразумевать ужасные события, но Насибуллина вовсе не пытается напугать зрителей. Даже при первой встрече с Айшей шурале прикидывается пожилым и весьма милым грибником. Почему же дух вообще обратил внимание на Тимура? Вероятнее всего, из-за вырубки леса и неуважительного отношения к природе. Пути брата и сестры разошлись. Айша вовсе оставила родные места и забыла про чащу, по которой любила гулять. Тимур ради денег готов изменить себе и сравнять лес с землёй. Экологическая повестка и отсутствие гармонии в отношениях человека с природой — важные темы в картине Насибуллиной, но автор ничего не проговаривает и лишь даёт намёки.

В первую очередь «Шурале» стоит воспринимать как драму о потере идентичности. Айша забыла о корнях в прямом и переносном смысле и перебралась в Москву, но рядом с Мишей предстаёт в лучшем случае птицей в золотой клетке, которую презентуют гостям. Точно ли девушка готова стать домохозяйкой вдали от дома? Чего на самом деле хочет Айша? Может быть, деревня и размеренный темп жизни ей ближе? Понимает ли жених невесту или думает только о себе? Вопросы идентичности и духовной близости тоже обозначаются пунктиром.

Стоит ли смотреть

Отечественные кинематографисты редко обращаются к мистике, а сказки обычно снимают, ориентируясь на семейную аудиторию. Картина Насибуллиной точно не ориентирована на детей.

Зрителям стоит быть готовыми к не самому быстрому и иррациональному развитию событий. Насибуллина не ставит перед собой задачу рассказать цельную и последовательную историю, скорее фильм постановщицы гипнотизирует и впечатляет атмосферой сна, в котором возможно что угодно. «Шурале» едва ли понравится любителям понятных от начала и до конца картин.

Беда проекта не только в жанровой неопределённости, но и в отсутствии внятного высказывания. Получается разговор по верхам и без понятной авторской позиции. Вроде бы это и предупреждение о необходимости думать о природе, и напоминание о древних татарских легендах, и размышление о месте главной героини в сегодняшнем мире. Здесь город пугает, а лес зовёт.

