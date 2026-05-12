Выйдут новые «Маша и Медведь» и «Секретные материалы»: что обсуждали 12 мая

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

Александр Овечкин защитил кандидатскую диссертацию по педагогике

Как сообщает Russian Machine Never Breaks, хоккеист Александр Овечкин получил степень кандидата педагогических наук. 40-летний нападающий защитил 145-страничную работу о подготовке молодых хоккеистов в России и НХЛ в 2022 году. Информация стала известна только сейчас.

Флоренс Пью сыграет в экранизации романа «Полночная библиотека»

Флоренс Пью («Опенгеймер», «Маленькие женщины») исполнит главную роль и выступит продюсером фэнтези-драмы «Полночная библиотека» по роману Мэтта Хейга, сообщает американское издание Deadline. Режиссёром станет Гарт Дэвис («Лев»). Героиня Пью попадёт в библиотеку, где сможет прожить альтернативные версии своей жизни.

Перезагрузка «Секретных материалов»

Сервис Hulu объявил актёрский состав перезапуска «Секретных материалов», режиссёром которого выступит Райан Куглер, сообщает издание Deadline. В проекте сыграют Эми Мадиган, Стив Бушеми, Бен Фостер и другие. Главные роли исполнят Химеш Пател и Даниель Дедуайлер — их герои-агенты ФБР расследуют паранормальные явления.

По мультсериалу «Маша и Медведь» снимут полнометражный фильм

Создатель мультипликационного сериала «Маши и Медведя» Олег Кузовков спродюсирует первый полнометражный анимационный фильм по вселенной, сообщает издание Variety. Картина станет перезапуском франшизы с новыми приключениями персонажей в доброй комедийной манере.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Редактор Хэтэуэй и «физичка» Лерман: главные кинопремьеры мая