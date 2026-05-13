$73.7987.38

От Джоан Коллинз до Деми Мур: как прошло открытие Каннского кинофестиваля. Фото

Алиса Курманаева
Slide 1 of 16
Актриса Деми Мур на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
1/13
Актриса Деми Мур на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images
Члены жюри 79-го Каннского кинофестиваля: Стеллан Скарсгард, Диего Сеспедес, Лора Вандель, Пак Чхан-ук, Деми Мур, Хлоя Чжао, Исаак де Банколе, Рут Негга и Пол Лаверти
2/13
Члены жюри 79-го Каннского кинофестиваля: Стеллан Скарсгард, Диего Сеспедес, Лора Вандель, Пак Чхан-ук, Деми Мур, Хлоя Чжао, Исаак де Банколе, Рут Негга и Пол Лаверти 
© Aurore Marechal/Getty Images
Режиссёр Питер Джексон и актёр Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
3/13
Режиссёр Питер Джексон и актёр Элайджа Вуд (трилогия «Властелин колец») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Daniele Venturelli/Getty Images
Актриса Поппи Делевинь («Рок-волна», «Меч короля Артура») на церемонии открытия смотра
4/13
Актриса Поппи Делевинь («Рок-волна», «Меч короля Артура») на церемонии открытия смотра 
© Daniele Venturelli/Getty Images

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актриса, обладательница двух премий «Оскар» Джейн Фонда («Клют», «Возвращение домой») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
5/13
Актриса, обладательница двух премий «Оскар» Джейн Фонда («Клют», «Возвращение домой») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Amy Sussman/Getty Images
Актриса Джоан Коллинз (сериалы «Династия», «Американская история ужасов») на церемонии открытия смотра
6/13
Актриса Джоан Коллинз (сериалы «Династия», «Американская история ужасов») на церемонии открытия смотра 
© Stephane Cardinale - Corbis/Getty Images
Актёр Нэйтан Митчелл (сериал «Пацаны») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
7/13
Актёр Нэйтан Митчелл (сериал «Пацаны») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Aurore Marechal/Getty Images
Актёр Лукас Браво (сериал «Эмили в Париже») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
8/13
Актёр Лукас Браво (сериал «Эмили в Париже») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Amy Sussman/Getty Images
Актёр Диего Луна (сериал «Андор») на церемонии открытия смотра
9/13
Актёр Диего Луна (сериал «Андор») на церемонии открытия смотра 
© Aurore Marechal/Getty Images

Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу

Актёр Джеймс Франко («Человек-паук», «Горе-творец») и актриса Изабель Пакзад (сериал «Двойка») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
10/13
Актёр Джеймс Франко («Человек-паук», «Горе-творец») и актриса Изабель Пакзад (сериал «Двойка») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Michael Buckner/Getty Images
Рэпер и актёр Тайриз Гибсон («Форсаж 5») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
11/13
Рэпер и актёр Тайриз Гибсон («Форсаж 5») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Amy Sussman/Getty Images
Модель и телеведущая Хайди Клум на церемонии открытия смотра
12/13
Модель и телеведущая Хайди Клум на церемонии открытия смотра 
© Amy Sussman/Getty Images
Актёр Луи Гаррель («Мечтатели», «Кутюр») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля
13/13
Актёр Луи Гаррель («Мечтатели», «Кутюр») на церемонии открытия 79-го Каннского кинофестиваля 
© Aurore Marechal/Getty Images

12 мая на Лазурном берегу Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. В этом году в основном конкурсе принимают участие 22 картины. Фильмом открытия стала французская историческая комедия «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори.

В состав жюри Каннского кинофестиваля в этом году вошли актрисы Деми Мур и Рут Негга, актёры Стеллан Скарсгард и Исаак де Банколе, режиссёры Хлоя Чжао, Диего Сеспедес и Лора Вандель, сценарист Пол Лаверти. Председателем жюри стал южнокорейский режиссёр Пак Чхан-ук.

В числе фильмов — претендентов на главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь» значатся «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Параллельные истории» Асгара Фархади, «Фьорд» Кристиана Мунджиу, «Бумажный тигр» Джеймса Грэя и «Минотавр» Андрея Звягинцева. Почётную «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в кинематографе вручили новозеландскому режиссёру Питеру Джексону, также этой наградой отметят американскую актрису Барбру Стрейзанд.

Фестиваль продлится до 23 мая 2026 года.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Редактор Хэтэуэй и «физичка» Лерман: главные кинопремьеры мая

Видео по теме от RUTUBE