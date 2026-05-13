12 мая на Лазурном берегу Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. В этом году в основном конкурсе принимают участие 22 картины. Фильмом открытия стала французская историческая комедия «Электрический поцелуй» Пьера Сальвадори.

В состав жюри Каннского кинофестиваля в этом году вошли актрисы Деми Мур и Рут Негга, актёры Стеллан Скарсгард и Исаак де Банколе, режиссёры Хлоя Чжао, Диего Сеспедес и Лора Вандель, сценарист Пол Лаверти. Председателем жюри стал южнокорейский режиссёр Пак Чхан-ук.

В числе фильмов — претендентов на главную награду смотра, «Золотую пальмовую ветвь» значатся «Горькое Рождество» Педро Альмодовара, «Параллельные истории» Асгара Фархади, «Фьорд» Кристиана Мунджиу, «Бумажный тигр» Джеймса Грэя и «Минотавр» Андрея Звягинцева. Почётную «Золотую пальмовую ветвь» за достижения в кинематографе вручили новозеландскому режиссёру Питеру Джексону, также этой наградой отметят американскую актрису Барбру Стрейзанд.

Фестиваль продлится до 23 мая 2026 года.

