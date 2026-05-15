«Хокум»: стоит ли смотреть мистический хоррор про ирландский фольклор

В российском прокате можно посмотреть мистический хоррор «Хокум» со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом. Популярный американский писатель Оум Бауман приезжает в Ирландию, чтобы развеять прах родителей, а сталкивается с загадкой номера в сельском отеле. Возможно, в комнате живёт могущественная ведьма. Автор «Рамблера» объясняет, как фильм пугает зрителей и почему это ещё и драма о детских травмах, которые не отпускают и во взрослом возрасте.

О чём сюжет

Знаменитый на весь мир американский писатель Оум Бауман (Адам Скотт) никак не может придумать достойный конец последней книги трилогии о конкистадоре и пребывает в расстроенных чувствах. В поисках вдохновения, а заодно чтобы развеять прах родителей в отеле, где мама с папой провели медовый месяц, автор отправляется в глухую часть Ирландии. Владелец гостиницы мистер Коб (Брендан Конрой), ресепшионистка Фиона (Флоренс Ордеш) и даже обитающий в палатке в лесу бородач с сомнительной репутацией Джерри (Дэвид Уилмот) уверены, что в номере для молодожёнов обитает настоящая ведьма. Вход в помещение огорожен решёткой, войти можно только при наличии ключа.

Конечно, Оум в суеверия и легенды не верит и интересуется проклятым номером. Но, перебрав с выпивкой, писатель едва не умирает и попадает в больницу на несколько недель. Придя в себя, Оум узнаёт, что Фиона пропала. Американец не спешит покидать Ирландию и начинает собственное расследование. Оум, как и Джерри, считает, что стоит осмотреть номер для молодожёнов. Вскоре писатель оказывается в смертельно опасной ловушке наедине с древним злом.

Кто работал над фильмом

Ирландский режиссёр Дэмиэн Маккарти снял дебютный полный метр «Предостережение» в 2020 году. По сюжету главный герой Айзек соглашается помочь приятелю и провести с его психически нездоровой племянницей Ольгой несколько дней в доме на острове. Разумеется, почти сразу на месте начинает твориться чертовщина. В картине «Астрал. Медиум», вышедшей в 2024 году, слепая медиум Дарси поехала в уединённый коттедж расследовать загадочную смерть сестры. Возможно, в преступлении повинен муж жертвы или злые силы. Маккарти снял два отличных фильма ужасов о проклятых местах и зарекомендовал себя как один из самых перспективных авторов пугающего жанра.

«Хокум» — третий полный метр ирландского режиссёра. Маккарти написал оригинальный сценарий. Премьера фильма состоялась на престижном американском фестивале SXSW в Остине менее двух месяцев назад. Международные права ещё в прошлом году, до первого показа картины, купила компания Neon, прежде прокатывавшая «Собирателя душ» Осгуда Перкинса, «Одно целое» Майкла Шэнкса и «Выход 8» Гэнки Кавамуры. Продюсеры студии обычно здорово распознают достойные внимания хорроры. Также интерес к «Хокуму» подогревало участие в проекте Адама Скотта, звезды сериала «Разделение». Прежде большие звёзды в фильмах Маккарти не появлялись.

Плюсы и минусы фильма

«Хокум» начинается как классический фильм ужасов о проклятой гостинице. Можно вспомнить сразу две примечательные экранизации произведений Стивена Кинга — «Сияние» Стэнли Кубрика и «1408» Михаэля Хофстрёма. Публику тут же, как и главного героя, увлекает история номера для молодожёнов, к которому все вокруг советуют не приближаться. К интриге с возможной ведьмой в отеле добавляется тайна исчезновения Фионы. Да и прошлое Оума вызывает вопросы. Писателя мучают кошмары и жуткие видения — психологическое состояние у него нестабильное

Маккарти завлекает мистическим сюжетом, но уверенно добавляет во вроде бы знакомый рецепт новые ингредиенты, которые приятно удивляют. Например, в деле с проклятым номером всплывают призрак и труп. Свежие секреты органично вплетаются в повествование, так что фильм не кажется набором разрозненных страшилок.

Удивительно, но картина Маккарти не только пугает, но и смешит. За юмор в повествовании отвечает, конечно, не депрессивный Оум, а весёлый бездомный Джерри. Бородач варит не только самогон, но и таинственные отвары, которые предлагает всем знакомым. В «Хокуме» хватает абсурдных эпизодов, позволяющих зрителям немного перевести дух, но в то же время накал страстей не снижается.

Если говорить о методах запугивания, то фильм Маккарти не отнести к выдающимся психологическим хоррорам вроде «Солнцестояния» или «Маяка». Ирландский режиссёр страшит зрителей давно знакомыми и проверенными приёмами. Добрая часть повествования развивается ночью и в плохо освещённых помещениях, так что в любую минуту Оуму со свечкой в руках навстречу может кто-то выскочить из темноты. Постановщик не злоупотребляет скримерами, но держит публику в напряжении. Предсказать развитие событий непросто.

Хотя с первых минут перед зрителями вроде бы разворачивается мистический сюжет, с выводами спешить не стоит. Оум — исключительно ненадёжный персонаж: злоупотребляющий алкоголем, мучимый дурными снами, находящийся в нестабильном психологическом состоянии, близком к депрессивному. Маккарти оставляет зрителям простор для интерпретаций. Вполне возможно, что главный герой перестал различать кошмар и явь и ведьмы в Ирландии всё же перевелись.

Стоит ли смотреть

«Хокум» неплохо соединяет классический мистический фильм ужасов и психологическую драму о демонах прошлого. Как и многие хорроры последних лет, фильм Маккартни ставит в центр повествования травмированного персонажа с семейной трагедией. Оум тяжело переживает давнюю утрату. Нельзя сказать, что ирландский постановщик ступает на новую землю, скорее вносит любопытные детали в известную концепцию.

«Хокум» едва ли претендует на звание самого страшного фильма года, но несколько пугающих моментов аудитории запомнятся. Бессмертной классикой картина тоже вряд ли станет. Фильм можно уверенно рекомендовать любителям пощекотать нервы. Это качественный киноаттракцион, который не даёт заскучать.

