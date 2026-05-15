«Дьявол носит Prada 2»: что изменилось в новой части фильма о модном журнале

Долгожданный сиквел легендарного драмеди про изнанку мира моды «Дьявол носит Prada 2» собрал звёздный каст из первой части, умудрился сохранить атмосферу шика и попытался адаптироваться к новой эпохе цифровых медиа. Мэрил Стрип, Энн Хэтэуэй, Стенли Туччи, Эмили Блант вернулись к своим ролям, чтобы порадовать фанатов и показать, смогли ли их персонажи воплотить мечты и завоевать модный мир. «Рамблер» рассказывает, что получилось у постановочной команды, где фильм отдаёт ностальгией и почему, несмотря ни на что, картина достойна внимания.

© 20th Century Studios

Модная история

Первый фильм «Дьявол носит Prada» вышел 20 лет назад и за это время стал классикой, а фразы из него — крылатыми. Даже те, кто не смотрел картину, видели многочисленные мемы в соцсетях, нарезки кадров и видеоролики с цитатами. Главная героиня — провинциалка Энди (Энн Хэтэуэй), которая мечтает заниматься серьёзными журналистскими расследованиями.

Волею судеб она становится помощницей великой и ужасной Миранды Пристли (Мэрил Стрип) — главы «Подиума», влиятельного американского журнала, посвящённого моде (который недвусмысленно напоминает Vogue). Ничего не смыслящая в стиле Энди постигает премудрости красоты и многозадачности: деспотичная Миранда жонглирует своими задачами и не даёт спуску другим.

Поднаторев в искусстве доставки кофе, составления отчётов, поисков эксклюзивных вещей для начальницы и свершения других практически невозможных поступков, Энди буквально теряет саму себя, а затем и близких в круговерти модных показов, дефиле, приёмов и званых вечеров. В финале картины девушка принимает решение двигаться навстречу мечте, а именно — к настоящей журналистике, увольняется и надеется на карьерный путь в серьёзном нью-йоркском журнале.

© 20th Century Studios

Новые времена и нравы

Действие продолжения, как и релиз сиквела, происходит через 20 лет после финала первой части. Миранда всё так же возглавляет «Подиум», хотя в эру новых медиа он перешёл в онлайн. Сотрудники продолжают её боготворить и бояться, но даже железной леди приходится идти на уступки. Например, теперь она не бросает верхнюю одежду в сотрудников, а самостоятельно снимает и вешает её в кабинете — к своему великому неудовольствию.

Верный заместитель Миранды Найджел (Стенли Туччи) тоже на месте — всё такой же стильный, острый на язык, знающий всё обо всём и при этом понимающий и помогающий. А вот соперница Энди Эмили (Эмили Блант) покинула «Подиум» и в прямом смысле устремилась в мир гламура. Она работает в Dior, умудряется выдвигать требования Миранде в плане публикаций. А параллельно крутит роман с влиятельным магнатом (довольно очевидная параллель к Джеффу Безосу) и никогда не упускает своего.

© 20th Century Studios

Энди сделала неплохую карьеру: 15 лет она путешествовала по разным странам и проводила важные социальные, экономические расследования, как и хотела. Впрочем, в личной жизни у неё полный штиль, и даже получение профессиональной награды не радует — весь её отдел сокращают из-за убытков издания, в котором она работает. Впрочем, буквально через пару часов ей поступает сенсационное и не менее сомнительное предложение о работе — она должна стать редактором спецпроектов в «Подиуме».

Возвращение в закулисье модной индустрии радует, интригует и пугает Энди: теперь она находится в журнале не просто в статусе «шестёрки», но в ранге редактора уже со своим собственным ассистентом. Она с удивлением наблюдает, как ранее безапелляционная Миранда прогибается под требования издателя «Подиума», закрывает глаза на почти пренебрежительные комментарии модных домов, от контрактов с которыми зависит, и в общем и целом проявляет мягкость там, где не следовало бы. Но вскоре Энди вольётся в новую атмосферу «игры в моду», а из-за драматичных событий лучше поймёт поведение Миранды.

Старые герои в свежем прочтении

Над сиквелом работала та же команда: режиссер Дэвид Фрэнкел, сценаристка Алин Брош МакКенна, оператор Флориан Баллхаус, композитор Теодор Шапиро (на этот раз к нему присоединилась и Леди Гага, которая тоже появится в кадре). Поэтому общий тон, атмосфера, динамика между героями остались прежними с учётом изменившейся индустрии. Логично, что, показывая подноготную глянца, нельзя обойти стороной его кризис, — бумажные версии журналов не пользуются спросом, борьба за рекламодателей стала по-настоящему жестокой, а репутация любого бренда ценится ещё выше, чем прежде.

© 20th Century Studios

Поэтому вторая часть привносит нотку ностальгии по «богатым» нулевым с немыслимыми бюджетами на фотосъёмки для журналов, практически неиссякаемым финансированием рабочих издержек, гламурным китчем. Поэтому теперь Миранда и её подчинённые вынуждены или адаптироваться под новые реалии, или ретироваться с модного Олимпа.

На этом фоне трансформация образа миссис Пристли особенно интересна: в картине гораздо больше времени уделено внутреннему миру главы «Подиума». Поначалу кажется, что она стала сентиментальнее и теряет хватку, но вскоре эти иллюзии рассеиваются — Миранда по-прежнему остаётся королевой едких комментариев и повелительного тона. И вдобавок продолжает демонстрировать изящный стиль и элегантность.

Изменения Энди и Эмили не столь очевидны — одна всё так же восторженно выполняет любые приказы Миранды (что выглядит порой чересчур комично), другая стала ещё более «зубастой» и плетёт интриги. Пожалуй, самой необязательной в новой истории стала любовная линия Энди. Быстрая привязанность самодостаточной женщины к нью-йоркскому архитектору выглядит надуманной, не получает должного развития и выглядит вписанной в сценарий наспех.

© 20th Century Studios

Хватает и логических нестыковок: Энди критикует владельцев шикарных апартаментов, а через пару сцен въезжает в них же, заходит в здание «Подиума» днём, а после краткого обмена репликами с ассистентом, которая подаёт ей кофе, выглядывает в окно с видом уже на вечерний Нью-Йорк. Впрочем, на это вряд ли обратят внимание фанаты фильма, ведь во второй части хватает и отсылок к первой, — взять хотя бы ремень того самого оттенка в начале сиквела, что и синий свитер из первой картины.

Стоит ли смотреть

Даже с учётом всех шероховатостей картина понравится поклонникам первого фильма. Несмотря ни на что, мир гламура остаётся всё таким же притягательным: шикарные наряды, вспышки фотокамер, эксклюзивные вещи, встречи со знаменитостями привносят в рутину любого причастного оттенок сказки и ощущение чего-то великого. Хотя фильм и пытается быть сатирой на мир потребления, но он продолжает петь оды самому главному искусству — моде.

