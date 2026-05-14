«Гадкая сестра»: о чём фильм и кто снимался в нашумевшем боди-хорроре

Мировая премьера норвежского боди-хоррора о сводной сестре Золушки «Гадкая сестра» состоялась 23 января 2025 года на кинофестивале «Сандэнс». В российский прокат фильм вышел в июне 2025 года. По данным «Кинопоиска» общие кассовые сборы составили 5,6 миллионов долларов. Отзывы зрителей и критиков оказались противоречивыми: если на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 96% рецензий критиков являются положительными, то на «Кинопоиске» оценка зрителей составляет всего 6,6 баллов из 10. У картины есть номинация на «Оскар» за лучший грим и причёски.

Коротко о фильме «Гадкая сестра»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Эмили Юлихфельдт

Жанр: драма, фэнтези, триллер, комедия

Страна: Норвегия, Дания, Польша, Румыния, Швеция

Длительность: 1 час 49 минут

В главных ролях: Леа Мюрен, Теа Софье Лок Несс, Ане Даль Торп, Флу Фагерли.

О чём фильм: о сводной сестре Золушки

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Гадкая сестра»: краткий сюжет

Женщина Ребекка с двумя дочерьми — Эльвирой и Альмой — выходит замуж за богатого вдовца с красавицей-дочерью Агнес. Но после его внезапной смерти выясняется, что он вовсе не богат и вдова оказывается в долгах. Чтобы спасти семью от нищеты, Ребекка решает выдать старшую дочь Эльвиру за принца. Но девушка не блещет красотой и во всём уступает Агнес. Ей предстоит пройти через мучительные процедуры трансформации, первая из которых — операция по пластике носа, проходящая без наркоза. И это только начало.

Кто снял фильм «Гадкая сестра»

Автором сценария и режиссёром выступила Эмили Блихфельдт, для которой этот фильм стал полнометражным дебютом. За основу взят сюжет сказки братьев Гримм «Золушка» — в оригинальной версии одна из сводных сестёр отрезает себе пальцы, чтобы влезть в хрустальную туфельку.

Актёры и роли: Леа Мюрен (Эльвира), Теа Софье Лок Несс (Агнес), Ане Даль Торп (Ребекка — мачеха), Флу Фагерли (Альма, сестра Эльвиры).

Интересные факты о фильме

Как Блихфельдт признавалась изданию Film.ru, сюжет «Гадкой сестры» ей пришёл во сне. При этом она призналась, что те чувства, которые испытывает героиня Эльвира в фильме — стыд, неприятие общества, отчаяние, были знакомы когда-то ей самой.

В интервью разным изданиям Блихфельдт признавалась, что до 2015 года не была знакома с жанром боди-хоррор, пока не посмотрела «Автокатастрофу» (1996) Дэвида Кроненберга. В фильме рассказывается о парне и девушке, которые после автокатастрофы начинают испытывать сексуальное возбуждение от вида искалеченных машин и тел. После она погрузилась в изучение фильмографии режиссёра, среди которой хорроры «Муха» (1986), «Мёртвая зона» (1983) и «Обед нагишом» (1991). Также на создание картины повлияли работы итальянских режиссёров Дарио Ардженто («Суспирия», 1977 и «Кроваво-красное», 1975).

Как писал Forbes, в своем полнометражном режиссёрском дебюте Эмили Блихфельдт хотела показать сводную сестру Золушки жертвой чужих амбиций и токсичных представлений об идеальной внешности. А также, насколько разрушительным может быть потакание мужскому чувству прекрасного. В картине много сатиры на современное общество и чёрного юмора.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 96% рецензий критиков оказались положительными. На международной платформе IMDb картина рейтинг картины составляет 7 баллов из 10, на «Кинопоиске» зрители оценили её на 6,6 баллов из 10.

Автор рецензии на Film.ru Яна Телова писала, что Эмили Блихфельдт «вытряхивает из сказки романтику и предлагает прокатиться с ветерком по дороге, заполненной гниющими отходами, отрубленными пальцами и затоптанными надеждами». По её мнению, путешествие это не из приятных, но оно все же обязательное как минимум для тех, кто никак не может примириться с собственным телом.

Критик Мария Ракитина для Forbes писала, что в отличие от большинства киноадаптаций «Золушки», «Гадкая сестра» покоряет своей актуальностью: пластические операции переживают новый виток популярности. По её мнению, тех, кого этот тренд не затронул, кино удивит неожиданно провокационным прочтением сказки, сюжет которой все знают наизусть.

Бюджет и кассовые сборы

Бюджет фильма в открытых источниках не раскрывается. По данным «Кинопоиска», мировые кассовые сборы составили 5,6 миллионов долларов (308 тысяч долларов в США и 5,3 миллиона в других странах).

Награды и номинации фильма

Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший грим и причёски». Также он одержал победу как лучший фильм на норвежской национальной кинопремии «Аманда».

Стоит ли смотреть «Гадкую сестру»

Фильм идеально подойдёт поклонникам боди-хорроров: некоторые сцены могут даже показаться излишне откровенными. Также он придётся по вкусу любителям мрачных и жестоких экранизаций классических сказок. И зрителям, которые хотят увидеть сатиру на современную индустрию красоты.

