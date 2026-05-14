Комедия с Клавье и спектакль по Цыпкину: куда пойти 16 – 17 мая в Москве

Продолжение необычной французской комедии с Кристианом Клавье «Неожиданные связи 2». Первый спектакль по пьесе драматурга Александра Цыпкина «Опалённые СССР» в Театре на Страстном. Выставка драгоценных камней в Галерее самоцветов и весенний Фестиваль цветов в музее-заповеднике «Коломенское». «Рамблер» отобрал события, которые стоит посетить в грядущие выходные в Москве.

Комедия «Неожиданные связи 2»

На российские экраны выходит продолжение французской комедии с Кристианом Клавье и Дидье Бурдоном в главных ролях «Неожиданные связи 2». После события первой части, когда молодые люди Алиса и Франсуа во время знакомства родителей предоставили им генетические тесты и выяснили неожиданные подробности родословной, влюблённые готовятся к свадьбе. Перед самой церемонией генетический тест снова показывает невероятную тайну происхождения их отцов Фредерика и Жерара. Мужчины с азартом начинают изучать историю их семей.

Мультфильм «Лео и Тиг. Дорога на Байкал»

Ещё одна новинка российского проката — полнометражный мультфильм по мотивам популярного мультсериала про приключения леопарда и тигрёнка «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Чтобы вызволить из беды потерявшуюся нерпу Луфи и доставить её домой на Байкал, Лео и Тиг пускаются в длительное странствие. Их союзниками становятся красная панда по имени Джу и Укун — предводитель обезьян. Однако на пути встаёт злой вожак коней Тенгри-Хан, который тоже грезит поимкой Луфи. Ведь призом за возвращение нерпы великому дракону Лусуду станет исполнение любого желания.

Спектакль «Опалённые СССР» в Театре на Страстном

16 мая в Театре на Страстном покажут спектакль по пьесе российского и советского драматурга Александра Цыпкина «Опалённые СССР». В основе пьесы и постановки — несколько рассказов писателя, включая трагические «Честное ленинское» и «Список Феди», комедийные «Мышки по норкам» и «Этюд спортивно-бордельный», которые переплетаются в единое повествование. Постановка рассказывает о непростых судьбах одноклассников, родившихся в 70-х годах ХХ века и взрослевших в эпоху распада Советского Союза.

Автор передал в пьесе личный опыт и личную трагедию своей семьи. Режиссёром выступил Григорий Артамонов, который при изложении пьесы попытался представить жизнь своих родителей в лихие 90-е. В постановке задействованы выпускники Театрального института им. Щукина и ВГИКа, которые сегодня играют в ведущих театрах Москвы.

Выставка «Тайны самоцветов»

До 17 мая в Галерее самоцветов (Ломоносовский район, улица Строителей, дом 3) проходит выставка арт-шоу «Тайны самоцветов: Чудеса природы + Искусство ювелиров». Это последний шанс увидеть уникальную коллекцию драгоценностей.

Выставка представляет более тысячи экспонатов: природные минералы, кристаллы, изделия и украшения из драгоценных камней, а также ювелирные коллекции от лауреатов международного конкурса имени Карла Фаберже. Гости смогут подержать в руках самые дорогие самоцветы мира, узнают об их скрытой энергии, влиянии на здоровье, как они могут привлечь любовь и финансовые потоки, увидят самый редкий камень. На мастер-классе научатся отличать природные минералы от подделок. Посетителей также ждут сюрпризы и подарки.

Что послушать

Музыкальный спектакль «Неаполитанские песни»

17 мая в Музыкальной квартире на Тверской пройдёт музыкальный спектакль «Неаполитанские песенки». В этот вечер уютный зал превратится в неаполитанскую тратторию с деревянными столами и живой музыкой. Звёзды Москонцерта — вокалисты Марина Агафонова, Оксана Невежина, Валентин Суходолец, Дмитрий Бобров, Сергей Абабкин — исполнят бессмертные неаполитанские песни. Среди них — «'O sole mio», «Funiculì, funiculà», «Torna a Surriento» и другие. Каждая мелодия — маленький спектакль о ревности, верности, море и любви. В программе также будет звучать живая гитара.

Мюзикл «Джейн Эйр» в Московском театре оперетты

16 мая на сцене Московского театра оперетты пройдёт красочный мюзикл от режиссёра Алины Чевик по мотивам самого известного произведения Шарлоты Бронте «Джейн Эйр». Произведение рассказывает историю сироты Джен Эйр, которая, пройдя через жестокость в доме тётки, лишения в школе-приюте Ловуд и унизительную опеку, становится гувернанткой в мрачном поместье Торнфилд-холл. Там она встречает свою судьбу — владельца усадьбы Эдварда Рочестера, человека с трудной судьбой и мрачной тайной. Но путь к счастью героев полон испытаний и нравственных дилемм.

В мюзикле много драматических арий, красивые атмосферные декорации и чувственные танцевальные номера.

Где погулять

«Фестиваль цветения» в музее-заповеднике «Коломенское»

16 мая музей-заповедник «Коломенское» приглашает на яркий весенний праздник, где природа, музыка и творчество сольются воедино. С 12:00 до 15:00 на причале Царской набережной будут звучать красивые инструментальные композиции. У Дворца царя Алексея Михайловича весь день для гостей организуют развлекательную программу: здесь пройдут коллективная роспись панно, эстафеты, перетягивание каната, гигантские шашки и крестики-нолики. Также для всех желающих проведут мастер-классы «Цветочная композиция», «Пластилиновая весна» и занятия по созданию куклы-птицы и старинной открытки.

Вход на фестиваль свободный.

