«F1»: сюжет, актёры, факты и продолжение спортивной драмы с Бредом Питтом

Премьера фильма «F1» состоялась 25 июня 2025 года, в России в ограниченном прокате ленту начали показывать в начале июля. Картина о престижных автогонках собрала в мировом прокате 634 миллиона долларов и, по данным РБК, стала самым кассовым спортивным фильмом в истории кино, а также самым кассовым в карьере сыгравшего главную роль Брэда Питта. Она была номинирована на «Оскар» в четырёх номинациях и получила награду в категории «Лучший звук». Проект получил высокие оценки критиков и был тепло принят зрителями и пилотами F1, которые высоко оценили реалистичность гоночных сцен.

Коротко о фильме «F1»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Джозеф Косински

Жанр: драма, спорт

Страна: США

Длительность: 2 часа 35 минут

В главных ролях: Брэд Питт, Дамсон Идрис, Хавьер Бардем, Керри Кондон, Тобиас Мензис.

О чём: о ветеране Формулы-1, который возвращается в спорт, чтобы наставлять молодого напарника

Есть ли продолжение: идея для второй части обсуждается

О чём фильм «F1»: краткий сюжет

Сюжет вращается вокруг Сонни Хейса, ветерана «Формулы-1», чья карьера трагически оборвалась из-за страшной аварии в 1990-х. Спустя годы Хейс живёт в трейлере и подрабатывает участием в различных гонках. Однажды владелец команды-аутсайдера APXGP Рубен Сервантес уговаривает его вернуться в спорт, чтобы наставлять талантливого, но неопытного гонщика Джошуа Пирса. Двоица должна преодолеть внутренние конфликты и бросить вызов гегемонам большого спорта.

Кто снял фильм «F1»

Автором сценария выступил Эрен Крюгер. Режиссёром стал Джозеф Косински («Top Gun: Мэверик»). Идея снять кино о мире гонок пришла ему во время пандемии, когда он увлёкся просмотром «Формулы-1». Его вдохновили истории команд-аутсайдеров и документальный сериал Netflix «Drive to Survive», рассказывал он в интервью разным изданиям.

Главные роли исполнили: Брэд Питт (Сонни Хейс), Дамсон Идрис (Джошуа Пирс), Хавьер Бардем (Рубен Сервантес), Керри Кондон (Кейт), Тобиас Мензис (Бэннинг).

Интересные факты о съёмках

Для достижения максимальной достоверности съёмки проходили в перерывах между этапами реальных Гран-при. Команда использовала настоящие гоночные болиды и камеры, установленные на автомобилях.

Съёмки проходили в девяти странах, включая Великобританию, Италию, Японию и Мексику. Одной из ключевых локаций стал легендарный британский автодром «Брэндс-Хэтч», который в фильме «сыграл» роль итальянского автодрома в Монце, где случилась драматичная авария.

Для роли Брэд Питт и Демсон Идрис месяцами тренировались управлять болидами. Бывший гонщик и чемпион F2 Лучано Бачета, который обучал актёров, в интервью изданию The New York Times называл Питта «немного адреналиновым наркоманом».

Бюджет и кассовые сборы

По данным РБК, общий бюджет фильма составил порядка 250 миллионов долларов. За всё время проката картина набрала больше 634 миллионов долларов и стала самым кассовым спортивным фильмом в истории. До этого самым кассовым спортивным фильмом (с 2019 года) считалась биографическая лента «Ford против Ferrari», собравшая 226,2 миллионов долларов.

Также лента стала самым успешным проектом Apple Studios и самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта. По данным РБК, предыдущий рекорд принадлежал «Войне миров Z» (2013) — тогда фильм про зомби собрал 540 миллионов долларов.

Рейтинги и критика

На киноплатформе «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет 8,2 балла из 10, также картина входит в топ-250 лучших фильмов сервиса (занимает 70 место). На международной платформе IMDb зрители оценили ленту на 7,6 баллов из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes положительными оказались 82% рецензий от критиков и 97% отзывов от зрителей.

Кинокритик Оуэн Глейберман для Variety признавал визуальное величие и головокружительные гоночные сцены в картине, но критиковал фильм за поверхностный сюжет, переполненный клише. По мнению критика, «чуда скорости» недостаточно, чтобы назвать картину великолепной.

Обозреватель Карли Томас в издании The Hollywood Reporter высоко оценивает иммерсивность и достоверность гоночных сцен, а также напряжённый саундтрек Ханса Циммера. По его мнению, несмотря на голливудские условности, фильм держит в напряжении не хуже реального Гран-при.

Британский пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон говорил, что таких достоверных картин на его памяти ещё не было и он очень гордится лентой. Испанский пилот Ferrari Карлос Сайнс также положительно отозвался о фильме, несмотря на то что некоторые моменты, по его мнению, выглядят «слишком по-голливудски».

Награды и номинации фильма

Фильм был номинирован на премию «Оскар» в четырёх номинациях: как лучший фильм, за лучший монтаж, лучшие визуальные эффекты и лучший звук. В итоге картина получила статуэтку за лучший звук. В этой же категории лента удостоена награды Британской академии киноискусств (BAFTA).

Будет ли продолжение

Как писало в июле 2025 года издание Variety, глава Apple Тим Кук и продюсер Джерри Брукхаймер подтвердили, что идеи для второй части обсуждаются с Льюисом Хэмилтоном. Новый заявлений пока не поступало.

Стоит ли смотреть «F1»

Фильм идеально подойдёт фанатам спортивных драм и всем, кто интересуется миром автогонок «Формулы-1»: картина передаёт реальные моменты, которые происходят на трассе. Также фильм стоит посмотреть поклонникам творчества Брэда Питта, который хорошо вжился в роль настоящего автогонщика.

