«Верни её из мёртвых»: сюжет, актёры и критика ужастика братьев Филиппу

В конце мая 2025 года в широкий прокат вышел новый хоррор «Верни её из мёртвых». Режиссёрами выступили братья Дэнни и Майкла Филиппу — создатели нашумевшего ужаса «Два, три, демон, приди!» (2022), поэтому картину ждали с нетерпением. Её высоко оценили критики, назвав одной из самых страшный лент года: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 89% от всех рецензий критиков являются положительными. Общие сборы в мире составили больше 39,4 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». Согласно данным портала kinobuisiness.com в России картина заработала 87 миллионов рублей, её посмотрели 192,2 тысячи зрителей.

Коротко о фильме «Верни её из мёртвых»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Жанр: ужасы

Страна: Австралия, США

Длительность: 1 час 44 минуты

В главных ролях: Салли Хокинс, Билли Бэррэтт, Сора Вон, Джона Рен Филлипс.

О чём: о женщине, одержимой оккультными ритуалами

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Верни её из мёртвых»: краткий сюжет

17-летний Энди и его слабовидящая сводная младшая сестра Пайпер после внезапной смерти отца попадают в приёмную семью к Лоре. Женщина кажется заботливой и понимающей: она тоже недавно потеряла дочь и искренне сочувствует детям. Но в её уединённом загородном доме живёт ещё один сирота — немой мальчик Оливер с пугающим, почти инопланетным взглядом. Вскоре Энди обнаруживает, что Лора хранит коллекцию кассет с жуткими оккультными ритуалами, а в сарае скрывается нечто гораздо более страшное.

Кто снял фильм «Верни её из мёртвых»

Оригинальный сценарий написали Дэнни Филиппу и Билл Хинцман. Режиссёрами выступили австралийские ютуберы Дэнни и Майкл Филиппу (братья Филиппу). Они прославились в 2022 году, когда на экраны вышел их дебютный фильм про вызывающих духов подростков «Два, три, демон, приди!».

Актёры и роли: Салли Хокинс (Лора), Билли Бэррэтт (Энди), Сора Вон (Пайпер), Джона Рен Филлипс (Оливер).

Интересные факты

Съёмки проходили в родном для режиссёров штате Южная Австралия — в окрестностях Аделаиды и пригороде Лайтсвью. Они заняли 41 день.

На роль слабовидящей Пайпер специально утвердили 12-летнюю Сору Вон, у которой были схожие особенности зрения. До этого девочка не имела профессионального опыта съёмок.

Права на международный прокат приобрела студия A24.

Рейтинг и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 89% рецензий от критиков и 79% отзывов от зрителей оказались положительными. На платформе Metacritic положительными оказались 75% рецензий. На «Кинопоиске» зрительский рейтинг составляет 6,8 баллов из 10, на международной платформе IMDb - 7,1 балл из 10. На портале Film.ru картину оценили на 8 баллов из 10.

Кинокритик Рокко Т. Томпсон из издания Slant Magazine отметил, что внутри этого фильма «горит добела раскалённый нерв, прожигающий свою боль сквозь экран». Уильям Биббиани для портала TheWrap подчеркнул, что, как и многие отличные хорроры, эта картина «не особо нуждается в погружении в сверхъестественное, чтобы пощекотать нервы». Мэган Наварро для портала Bloody Disgusting назвала новый фильм братьев Филиппу «столь же жестоким и инстинктивным, как и их дебют», но заметила, что в отличие от первой работы, здесь «нет места надежде» — вместо этого зрителя от начала до конца держит «непоколебимое чувство ужаса и мучений» .

Бюджет и кассовые сборы фильма

Бюджет фильма составил 15 миллионов долларов. Общие сборы в мире - более 39,4 миллионов долларов, следует из данных «Кинопоиска». Согласно данным портала kinobuisiness.com в России картина заработала 87 миллионов рублей, его посмотрели 192,2 тысячи зрителей.

Стоит ли смотреть «Верни её из мёртвых»

Фильм идеально подойдёт поклонникам медленных, атмосферных хорроров, которые любят не жестокие сцены с насилием и кровью, а ценят психологическое напряжение и глубокую проработку персонажей. Картина придётся по вкусу тем, кто ценит творчество студии A24 («Реинкарнация», «Солнцестояние», «Ведьма»), а также зрителям, готовым к жестоким и шокирующим сценам с элементами боди-хоррора. При этом в фильме поднимается тема утраты близкого человека, поэтому «Верни её из мёртвых» не рекомендуется людям с неустойчивой психикой и зрителям, которые ищут лёгкого развлечения на вечер.

