«Бугония»: сюжет, актёры и факты фильма Лантимоса

Мировая премьера картины греческого режиссёра Йоргоса Лантимоса «Бугония» состоялась 28 августа 2025 года на 82-м Венецианском кинофестивале, где она боролась за главный приз. В широкий прокат фильм в октябре 2025 года, а 15 марта 2026-го на 98-й церемонии вручения премии «Оскар», сражалась за награду в четырёх номинациях, в том числе как лучший фильм. При этом картина получила смешанные отзывы критиков и столкнулась с финансовыми трудностями, собрав в мире всего около 43,5 миллиона долларов (при бюджете в 55 миллионов), согласно данным «Кинопоиска».

Коротко о фильме «Бугония»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Йоргос Лантимос

Жанр: драма, комедия, фантастика

Страна: США, Канада, Южная Корея, Ирландия.

Длительность: 1 час 58 минут

В главных ролях: Эмма Стоун, Джесси Племонс, Эйдан Делбис, Алисия Сильверстоун.

О чём: об учёных, одержимых теорией инопланетного заговора

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Бугония»: краткий сюжет

Двое молодых людей, увлечённых теориями заговора, похищают могущественного генерального директора фармацевтической корпорации Мишель Фуллер. Они искренне верят, что на самом деле она — инопланетянка, прибывшая на Землю с целью уничтожить человечество. Удерживая её в звуконепроницаемом подвале, похитители пытаются заставить Фуллер связаться с инопланетным императором, чтобы тот принял их на своём корабле. Их цель — уговорить императора покинут планету и сохранить на ней жизнь.

Кто снял фильм «Бугония»

Сценарий написан Уиллом Трейси. Фильм представляет собой англоязычный ремейк корейской чёрной комедии 2003 года «Спасти зелёную планету!» режиссёра Чан Джун-хвана. Режиссёром «Бугонии» выступил греческий мастер Йоргос Лантимос, который прославился благодаря работам «Лобстер» (2015), «Фаворитка» (2018) и «Бедные-несчастные» (2023).

Актёры и роли: Эмма Стоун (Мишель Фуллер), Джесси Племонс (Тедди Гац), Эйден Делбис (Дон), Алисия Сильверстоун (Санди Гац).

Интересные факты

Съёмки фильма стартовали в июле 2024 года в Великобритании, в городе Уиком графства Бакингемшир. Также они проходили в США. Финальные сцены режиссёр изначально хотел снимать в Афинском акрополе, но власти отказали в этом. Поэтому съёмки организовали на пляже греческого острова Милос в Эгейском море, согласно данным «Кинопоиска».

Это уже четвёртое совместное сотрудничество режиссёра Йоргоса Лантимоса и актрисы Эммы Стоун после фильмов «Фаворитка», «Бедные-несчастные» и «Виды доброты», что позволило критикам говорить о сложившемся творческом дуэте.

Для роли Мишель Фуллер Эмма Стоун согласилась побриться налысо только после того, как режиссёр пообещал ей сделать то же самое. Актрису побрили прямо во время съёмок. А ролик, как Стоун сама сбривает волосы с головы Лантимоса, опубликовало американское издание People.

Рейтинги и критика

На платформе «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет 7,3 балла из 10, на международной платформе IMDb — 7,4 балла из 10. На агрегаторах рецензий Rotten Tomatoes и Metacritic 88% и 72% рецензий критиков соответственно оказались положительными.

Критик Оуэн Глейберман для издания Variety назвал картину «захватывающей дуэлью» Эммы Стоун и Джесси Племонса, отметив, что режиссёр Лантимос находится «на пике своей визионерской нигилистической игры». Обозреватель Кларисса Лоури для The Independent охарактеризовала картину как «одну из лучших работ за последнее время», жестокую и абсурдную, но при этом «неожиданно душераздирающую». Питер Брэдшоу из The Guardian отметил, что, по его мнению, это «хороший, но не великий» фильм, которому не хватает изобретательности предыдущих картин Лантимоса.

Награды и номинации фильма

Картина получила награду Европейской академии киноискусств за лучший грим и причёски. Также «Бугония» была номинирована на «Оскар» в категориях «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая женская роль» (Эмма Стоун) и «Лучший саундтрек». Фильм был номинирован на «Золотой глобус» в категориях «Лучший фильм (комедия/мюзикл)», «Лучшая женская роль» (Эмма Стоун) и «Лучшая мужская роль» (Джесси Племонс). У картины четыре номинации на премию Британской киноакадемии (BAFTA). Также фильм вошёл в список 10 лучших фильмов года по версии Американского института киноискусства (AFI).

Бюджет и кассовые сборы

При большинстве положительных оценок зрителей и множестве номинаций на престижные премии, фильм оказался провальным в прокате. При бюджете в 55 миллионов долларов, общие сборы составили всего 43,5 миллиона долларов, согласно данным портала «Кинопоиск». Из них 17,6 миллионов картина собрала в США и 25,8 миллионов — в других странах.

Стоит ли смотреть «Бугонию»

Фильм скорее всего понравится зрителям, ценящим авторское кино с элементами абсурда и социальной сатиры. Картина придётся по вкусу поклонникам неординарного творчества Йоргоса Лантимоса, а также тем, кому по душе мрачные комедии с фантастическим сюжетом и сильными актёрским составом.

