Спин-офф «Теории большого взрыва» и продолжение «Доспехов бога»: что обсуждали 14 мая

Продолжение «Доспехов бога» снимут в Азербайджане и Казахстане

Новый фильм франшизы «Доспехи бога» с Джеки Чаном в главной роли будут снимать в Казахстане и Азербайджане, сообщает портал 1News. Съёмки проекта «Доспехи бога IV: Ультиматум» начнутся в июле, мировая премьера запланирована на второй квартал 2027 года. Сюжет продолжит историю Азиатского ястреба, охотящегося за древним артефактом. Режиссёром выступит Роберт Кун.

В Петербурге впервые показали изрезанный портрет Николая II

В Музее политической истории России в Петербурге открылась выставка «Трагическое предзнаменование», приуроченная к 130-летию коронации последнего императора. Зрителям впервые представлен портрет Николая II, изрезанный штыками революционных матросов в 1917 году, и материалы официального расследования Ходынской трагедии. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС научный сотрудник музея Александр Смирнов.

В сети появился первый тизер-трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва»

Компания HBO Max выпустила первый трейлер спин-оффа «Теории большого взрыва» — «Стюарт Блум не смог спасти вселенную». По сюжету владелец магазина комиксов Стюарт ломает устройство Шелдона и Леонарда, запуская апокалипсис в нескольких вселенных. Премьера состоится 23 июля, пишет «Афиша Daily».

Начались съёмки шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые»

Телеканал СТС и стриминг Start объявили о начале съёмок шестого сезона сериала «Папины дочки. Новые». По сюжету Даша (Анастасия Сиваева) случайно застаёт свою соперницу Татьяну наедине с Веником (Филипп Бледный) и сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Веник не знает, как её остановить. Премьера запланирована на осень этого года.

Сериал «У Марго проблемы с деньгами» продлён на второй сезон

Apple TV продлил сериал «У Марго проблемы с деньгами» с Эль Фэннинг в главной роли на второй сезон, сообщает издание Deadline. Первый сезон стартовал 15 апреля. В центре сюжета — 20-летняя мать-одиночка, которая ради заработка заводит аккаунт на OnlyFans и становится популярной. В проекте также снимаются Мишель Пфайффер, Николь Кидман и Ник Офферман.

