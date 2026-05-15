«Мастер и Маргарита»: сюжет и актёры экранизации Локшина к 135-летию со дня рождения Булгакова

15 мая 2026 года исполняется 135 лет со дня рождения знаменитого советского писателя Михаила Булгакова. Его самых известный роман «Мастер и Маргарита» многократно экранизировался как в России, так и за рубежом. Одной из самых успешных адаптаций считается фильм Михаила Локшина с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях.

Первые показы картины состоялись в конце 2023 года, но в широкий прокат фильм вышел 25 января 2024 года. Картина получила высокие зрительские оценки и в основном положительные отзывы критиков, а также семь премий «Ника», в том числе за лучший фильм. При бюджете в 1,2 миллиарда рублей лента собрала в прокате более 2,4 миллиардов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика».

Коротко о фильме «Мастер и Маргарита»

Год выхода: 2023

Режиссёр: Михаил Локшин

Жанр: драма, фэнтези

Страна: Россия

Длительность: 2 часа 37 минут

В главных ролях: Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь.

Сюжет: альтернативное прочтение романа Михаила Булгакова, в котором история Мастера переплетается с биографией самого Булгакова

Есть ли продолжение: есть другие адаптации романа

О чём фильм «Мастер и Маргарита»

Москва 1930-х годов. Успешный драматург после отмены спектакля по своей пьесе оказывается в опале. В трудный момент он встречает Маргариту — несчастливую в браке красавицу, которая становится его возлюбленной и музой. Вдохновлённый её поддержкой, писатель берётся за новый роман, героями которого становятся люди из его окружения, а центральным персонажем — загадочный Воланд. Постепенно грань между реальностью и вымыслом стирается. А Воланд начинает творить бесчинства в центре Москвы.

Кто снял фильм «Мастер и Маргарита»

Сценарий написали режиссёр Михаил Локшин и Роман Кантор по мотивам одноимённого романа Михаила Булгакова.

Актёры и роли: немецкий актёр Аугуст Диль (Воланд), Евгений Цыганов (Мастер) и его реальная супруга Юлия Снигирь (Маргарита), Клас Банг (Понтий Пилат), Юрий Колокольников (Коровьев), Алексей Розин (Азазелло).

Интересные факты о фильме

Изначально картина называлась «Воланд», но в процессе съёмок фокус сместился, и лента поменяла название.

Костюмы и украшения для фильма создавались вручную художником Галиной Солодовниковой и ювелиром Екатериной Рабей.

Москву в фильме узнать трудно: создатели воспроизвели нереализованные проекты сталинской эпохи — величественные здания, гигантские статуи и дирижабли, которых на самом деле никогда не существовало.

Кота Бегемота «сыграл» семилетний мейн-кун по кличке Кеша. Он является чемпионов мира по породе, что позволило ему сохранять спокойствие на съёмочной площадке, писал РБК.

Все сцены с Понтием Пилатом и Иешуа исполнены на латыни.

Съёмки начались в июле 2021 года и продлились до октября 2021 года в Москве, Санкт-Петербурге, а также в Хорватии, пишет «Кинопоиск».

Рейтинги и критика

Рейтинг фильма на платформе «Кинопоиск» составляет 7,6 баллов из 10, на международной платформе IMDb зрители оценили картину на 7,1 балла из 10.

Кинокритик «Афиши» высоко оценивал работу художников и оператора, назвав фильм «масштабной и прекрасной экранизацией, новым прочтением сюжета». По его мнению, Локшину удалось создать сложную и тонкую историю о социуме, религии и свободе слова.

Обозреватель «Кинопоиска» отметил, что фильм получился «неровным», а проблемы связаны с дубляжом Аугуста Диля. Однако визуальный ряд и ключевой эпизод бала Сатаны, по мнению критика, удались: «безумная нескончаемая очередь из людей, невероятно красивая Маргарита… всё получилось достойно».

Бюджет и сборы фильма

При бюджете в 1,2 миллиарда рублей лента собрала в прокате более 2,4 миллиардов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Картину посмотрели 5,5 миллионов зрителей в России и странах СНГ.

Награды и номинации фильма

Фильм стал триумфатором всероссийской премии «Ника» (2025 год), одержав победу во всех семи заявленных номинациях: «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль» (Евгений Цыганов), «Лучшая женская роль» (Юлия Снигирь), «Лучшая работа оператора» (Максим Жуков), «Лучшая работа художника-постановщика» (Денис Лищенко), «Лучшие костюмы» (Галина Солодовникова, Ульяна Полянская), «Лучшая работа звукорежиссёра» (Алексей Самоделко). Также лента имеет шесть наград национальной премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон».

Какие есть другие экранизации романа «Мастер и Маргарита»

Среди других известных экранизаций романа — телесериал Владимира Бортко (2005, Россия). Главные роли в нём сыграли Олег Басилашвили, Владислав Галкин, Александр Галибин, Анна Ковальчук, Александр Абдулов. Сериал имеет высокие рейтинги, например на «Кинопоиске» зрители оценили его на 8,1 баллов из 10, а также он входит в топ-250 картин сервиса (занимает 43 место).

Также можно назвать фильм Юрия Кары (1994, вышел в 2011) с Михаилом Гафтом, Михаилом Ульяновым, Анастасией Вертинской и Виктором Раковым. Из зарубежный экранизаций знаковым считается картина немецкого режиссёра Анджея Вайды «Пилат и другие».

Стоит ли смотреть фильм «Мастер и Маргарита»

Картина однозначно понравится поклонникам авторского кино и зрителям, которые интересуются современным прочтением классики — Локшин предлагает не буквальную экранизацию, а смелую фантазию на тему булгаковского романа. Фильм также будет интересен тем, кто ценит визуальную эстетику и масштабную работу художников. Тем, кто ждёт дословного переноса книги на экран, возможно, стоит обратиться к другим экранизациям.

