Кинофестиваль в Каннах и вампирша Кристен Стюарт — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

© Рамблер

Во Франции стартовал Каннский кинофестиваль

12 мая на Лазурном берегу стартовал 79-й Каннский кинофестиваль. Фильмом открытия стала французская историческая комедия «Электрический поцелуй» режиссёра Пьера Сальвадори. Во время церемонии открытия новозеландскому режиссёру Питеру Джексону, известному по трилогии «Властелин колец», также вручили почётную награду за вклад в кинематограф, писало американское издание Deadline.

Жюри одного из самых важных кинематографических конкурсов возглавил южнокорейский постановщик Пак Чхан-ук, а в его состав вошли Деми Мур, Стеллан Скарсгард, Хлоя Чжао и другие деятели кино. В основном конкурсе участвуют 22 картины. На «Золотую пальмовую ветвь» претендуют ленты Педро Альмодовара, Асгара Фархади, Андрея Звягинцева («Минотавр») и других режиссёров. Продлится событие до 23 мая.

Netflix выпустит продолжение комедии «Одноклассники» с Адамом Сэндлером

Стриминговый сервис Netflix работает над третьей частью популярной комедии «Одноклассники», сообщает издание The Hollywood Reporter. Главную роль в ней вновь исполнит голливудский актёр Адам Сэндлер. Режиссёром выступит Кайл Ньюачек, снявший недавний «Счастливчика Гилмора-2» также с Сэндлером в главной роли. Как сообщает издание, сценарий новой главы про пятерых бывших одноклассников написал сам Сэндлер в соавторстве с Тимом Херлихи. Сюжет и актёрский состав пока держатся в секрете.

Первые «Одноклассники» вышли в 2010 году и рассказывали о пяти друзьях детства, воссоединившихся после смерти их баскетбольного тренера. Помимо Сэндлера в нём сыграли Кевин Джеймс, Крис Рок, Дэвид Спейд, Роб Шнайдер и Сальма Хайек. Сиквел «Одноклассники» появился в 2013 году и рассказал о новый приключениях друзей и их детей.

Кристен Стюарт сыграет вампиршу в новом триллере «Плоть богов»

В Испании начались съёмки нового вампирского триллера «Плоть богов», сообщает американское издание Deadline. Основными локациями станут Канарские острова, а также немецкий Кёльн. Главные роли в картине исполнят Кристен Стюарт и Вагнер Мора. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе в 1980-х годах. Герои Алекс и Рауль наслаждаются ночной жизнью, пока не встречают таинственную женщину с приятелями и не попадают в мир гедонизма и острых ощущений.

Также в картине сыграют Эсме Крид-Майлc («Песочный человек»), Роланд Меллер («Мотылёк»), Альба Баптиста («Явление») и другие. Режиссёром выступил Панос Косматос, известный по ленте «Мэнди» (2018).

Объявлена дата выхода сериала «Квест Вижена»

Marvel Studios назвала дату премьеры нового сериала про героя вселенной Marvel — андроида Вижена. Как сообщает издание Deadline, проект выйдет на Disney+ 14 октября. Главную роль вновь исполнит Пол Беттани.

Сюжет развернётся вокруг андроида, который после возвращения к жизни (он погиб от рук Таноса в «Мстителях: Война бесконечности») пытается восстановить память и вернуть свою человечность. В Marvel называют этот проект финальной частью трилогии, куда также входят «ВандаВижен» и «Это всё Агата».

Как пишет Deadline, во время презентации проекта для рекламодателей показали первый трейлер. В нём появился Джеймс Спейдер в роли Альтрона. Также к актёрскому составу присоединились Тодд Стэшуик, Лорен Мораис и Дайана Морган.

Сарик Андреасян раскрыл полный актёрский состав «Войны и мира»

Режиссёр Сарик Андреасян в своём телеграм-канале объявил всех исполнителей второстепенных ролей в своей экранизации романа Льва Толстого «Войны и мира». По его информации, Фёдора Долохова сыграет Антон Момот, графа Илью Ростова — Игорь Черневич, князя Николая Болконского — Николай Козак, Василия Курагина — Александр Лыков, а Петра Багратиона — Карэн Бадалов.

Ранее были объявлены исполнители главный ролей масштабной саги. Наташу Ростову воплотит Полина Гухман, Андрея Болконского сыграет Станислав Бондаренко, Пьера Безухова — Николай Шрайбер, а Элен Курагину — Лиза Моряк. Премьера фильма намечена на 18 февраля 2027 года.

Стали известны имена актёров, которые сыграют в перезапуске «Секретных материалов»

Восемь актёров присоединились к перезапуску культового сериала «Секретные материалы» от режиссёра «Грешников» Райана Куглера. Как сообщает Deadline со ссылкой на сервис Hulu, в проекте появятся Эми Мадиган, Стив Бушеми, Бен Фостер, Девери Джейкобс и другие. Главные роли — агентов ФБР, расследующих паранормальные и необъяснимые явления, — исполнят Химеш Пател и Даниель Дедуайлер. Шоураннером выступила Дженнифер Йейл, а Куглер написал сценарий и снял пилотную серию.

Оригинальный сериал выходил с 1993 по 2002 год, а возрождение шоу состоялось в 2016–2018 годах. Главные роли агентов ФБР в нём исполняли Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны. Проект получил многочисленные награды, в том числе «Золотые глобусы» в разные года за лучший драматический сериал и лучшие женскую и мужскую роли в сериале. Также у проекта есть премии «Эмми», «Сатурн», премии Гильдии актёров и другие. В 1998 и 2008 годах были выпущены полнометражные фильмы с теми же актёрами.

Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком года

Советский писатель Михаил Булгаков стал самым популярным русским классиком у россиян в 2026 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование книжного сервиса «Литрес». Также писатель, которому 15 мая исполнилось бы 135 лет, стал самым продаваемым писателем всей русской литературы XX века. Следом за ним в рейтинге расположились Антон Чехов, Леонид Андреев, Максим Горький и Александр Куприн.

Согласно исследованию, среди всех русских классиков Булгаков занял второе место, уступив лишь Фёдору Достоевскому. В топе также Владимир Набоков, Лев Толстой и Александр Пушкин. В общем рейтинге мировых классиков Булгаков закрепился на девятой строчке, согласно исследованию. Первое место там также занял Достоевский, второе — Эрих Мария Ремарк, а третье — Лев Толстой. Десятую строчку, после Булгакова, занимает Сергей Довлатов.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

Комедия с Клавье и спектакль по Цыпкину: куда пойти 16 – 17 мая в Москве