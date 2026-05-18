«Опасные отношения»: какой получилась чёрная комедия о кризисе брака

В российском прокате идёт чёрная комедия «Опасные отношения» с Джейсоном Сигелом и Самарой Уивинг. Семейная пара отправляется на отдых в тихий коттедж на берегу озера, но помыслы у супругов недобрые. Муж с женой ненавидят друг друга и готовы действовать радикально. Автор «Рамблера» рассказывает, почему фильм быстро увлекает и стремительно утомляет нагромождением сюжетных поворотов.

О чём сюжет

Режиссёр Дэн (Джейсон Сигел) снимает рекламные ролики, от которых не получает никакого удовольствия, и мечтает однажды вернуться в большое кино. Актриса Лиза (Самара Уивинг) редко появляется на экране и готовится играть в пьесе, которую ставят на сцене небольшого театра. За несколько лет в браке у супругов творческих профессий накопилось друг к другу достаточно вопросов. Более того, муж и жена больше не способны нормально разговаривать, а только огрызаются по мелочам.

На выходные пара решает поехать в тихий коттедж на берегу живописного озера. Вот только супруги не собираются мириться, каждый хочет убить другого. Лиза считает Дэна занудой и тюфяком, который профукал карьеру и не собирается бороться за брак. Муж прознал про измену жены и больше не может ей доверять. Кроме того, в случае смерти супруга партнёр получит внушительную сумму по страховке. Дэн и Лиза даже не слишком скрывают свои намерения. Вопрос только в том, кто победит в противостоянии в замкнутом пространстве. Но внезапно супруги выясняют, что они в доме не одни. На чердаке коттеджа прятались беглые зэки Пит (Тимоти Олифант) и Тодд (Кит Джардин), а также возлюбленная Пита Аллегра (Джульетт Льюис). Криминальный сюжет принимает новый оборот.

Кто работал над фильмом

Американский фильм является англоязычным ремейком норвежской картины режиссёра Томми Вирколы «Поездка», вышедшей в 2021 году. Премьера чёрной комедии состоялась всего пару месяцев назад на фестивале SXSW в техасском Остине. Съёмки проходили в Финляндии, так что природные пейзажи — один из очевидных плюсов «Опасных отношений».

Снял задорный фильм Йорма Такконе, участник комедийного трио The Lonely Island и постановщик сериалов «Чудотворцы» и «МакГрубер». Автор неплохо зарекомендовал себя на телевидении, но в полнометражном кино у режиссёра больших успехов нет. Поскольку в сериалах Такконе обычно удачно смешивал забавные эпизоды с остросюжетными моментами, перестрелками и погонями, «Опасные отношения» изначально вызывали любопытство.

Интересен и выбор исполнителей главных ролей. Сигел прославился ролью Маршалла в ситкоме «Как я встретил вашу маму», а сейчас блистает в драмеди «Терапия». Правда, есть у актёра и выдающиеся драматические роли — в картине Джеймса Понсольдта «Конец тура» он играет находящегося в депрессии писателя Дэвида Фостера Уоллеса. Уивинг в основном знаменита ролями в хоррорах. Актриса исполнила главную роль в дилогии «Я иду искать», а также снималась в фильмах ужасов «Крик 6» и «Тихое место: Азраэль».

Плюсы и минусы фильма

«Опасные отношения» берут за основу знакомый сюжет с супругами, которые друг друга ненавидят, патологически врут и больше не могут и не хотят жить вместе. Если в «Мистере и миссис Смит» герои Анджелины Джоли и Брэда Питта оказывались крутыми наёмниками, каждому из которых поступило задание разобраться с партнёром, то в фильме Такконе ни у Дэна, ни у Лизы нет никаких подходящих навыков. Супруги в кадре не являются подготовленными машинами для убийств, а потому кровавая вражда моментально приобретает комический оттенок. Но все попадающиеся под руку в деревенском домике предметы идут в ход.

Картина стартует весьма бодро. Насмотренным зрителям от «Опасных отношений», конечно, не стоило ждать сюрпризов. Но были основания рассчитывать на забавные эпизоды и качественно поставленный экшен. В первые несколько минут Такконе не разочаровывает, но с появлением в кадре беглых заключённых семейные разногласия отходят на второй план. Больше в истории нет даже намёка на реалистичность и разговор на актуальные темы. Конфликт в браке стал лишь поводом, чтобы загнать персонажей в коттедж у озера и столкнуть с головорезами.

Режиссёр увлекается бесчисленными кровавыми сценами и вроде бы неожиданными поворотами, которые быстро утомляют. Действие без остановок несётся вперёд, а зритель даже не успевает опомниться. Из-за нагромождения событий интрига теряется, а удачные шутки и зрелищные моменты тонут в потоке необязательных эпизодов. Чтобы хоть как-то прояснить появление берущихся из ниоткуда в кадре новых героев, в том числе беглых преступников, Такконе снова и снова отматывает повествование назад, на несколько дней или часов. Повторяющиеся флешбэки должны были веселить аудиторию увеличением градуса абсурда, но приём быстро приедается.

Стоит ли смотреть

В «Опасных отношениях» Йорма Такконе пытается совместить семейную комедию и кровавый экшен, но удержать баланс между двумя принципиально разными жанрами автору не удаётся. Фильм быстро уходит в сторону повторяющихся жестоких сцен разборок с бандитами. Как можно догадаться с первых минут, Лиза и Дэн продолжают испытывать друг к другу нежные чувства, а смертельно опасное приключение позволяет вспомнить о действительно важных вещах и забыть разногласия.

Фильм способен порадовать любителей в меру разудалого, в меру смешного экшена. Это лёгкое кино, в котором быстро становится понятна расстановка сил и даже финал считывается без проблем. Любители картин с Джейсоном Стэйтемом и Лиамом Нисоном могут получить удовольствие от изобретательных драк.

