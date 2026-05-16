Возвращение Звягинцева и дебют Балагова: главные фильмы Каннского фестиваля

На 79-м Каннском кинофестивале показывают новые фильмы Андрея Звягинцева, Педро Альмодовара, Рюсукэ Хамагути, Павла Павликовского и многих других. Постановщики представят драмы, триллеры, абсурдистские комедии, а ряд из них доедет до России и будет показан в широком прокате. «Рамблер» рассказывает о самых любопытных новинках Канн.

Кадр из фильма «Варенье из бабочек»

«Минотавр»

Одним из главных событий киносмотра обещает стать возвращение в большое кино Андрея Звягинцева. Постановщик снял свой первый за девять лет фильм «Минотавр», который покажут в Основном конкурсе.

Звягинцев — частый гость на Лазурном берегу: его «Изгнание» было показано в Основном конкурсе в 2007 году, «Елена» получила приз жюри «Особого взгляда», «Левиафан» наградили за лучший сценарий, а «Нелюбовь» в 2017 году удостоилась приза жюри Основного конкурса.

Главный герой новой картины Звягинцева — бизнесмен, который сталкивается с семейной драмой: он узнаёт об измене жены в непростой для себя карьерный момент, когда собирается увольнять подчинённых. Звягинцев традиционно накладывает истории своих персонажей на современные исторические события. «Минотавр» не станет исключением — это не то чтобы классическое изложение древнегреческого мифа, но личная драма на фоне глобальных событий. Оператором выступил Михаил Кричман, с которым Звягинцев постоянно сотрудничает.

«Варенье из бабочек»

Кантемир Балагов представит свой англоязычный дебют — фильм «Варенье из бабочек» в параллельной программе «Двухнедельник режиссёров».

Это третий полный метр ученика Александра Сокурова после титулованных «Тесноты» и «Дылды». Новая картина повествует о современной черкесской диаспоре в Нью-Джерси. В центре истории ― молодой человек, пытающийся совмещать увлечение рестлингом с работой в ресторане черкесской кухни своих родственников.

Балагов часто концентрируется на темах принадлежности диаспоре, инаковости, ассимиляции и собственной идентичности. Эти вопросы проиллюстрируют снявшиеся в картине Барри Кеоган, Райли Кио, Гарри Меллинг, Моника Беллуччи.

«Параллельные истории»

Дважды оскароносный иранский режиссёр (за фильмы «Коммивояжёр», «Развод Надера и Симин») Асгар Фархади снял новую картину во Франции с внушительным звёздным составом. Основные роли исполнили Изабель Юппер, Виржини Эфира, Венсан Кассель, Пьер Нинэ, Катрин Денёв.

По сюжету главная героиня фильма в попытке найти вдохновение для нового романа начинает шпионить за соседями. Детали картины держатся в секрете, но ожидается несколько сюжетных линий, одна из них будет посвящена любовному интересу героини к её собственному ассистенту, который невероятным образом изменит её жизнь.

Фархади часто концентрируется на сложных моральных конфликтах и выборах, поэтому и «Параллельные истории» покажут, какой непростой бывает альтернатива и с какими дилеммами придётся столкнуться персонажам.

Картина выйдет в российский прокат, дата премьеры будет известна позже.

«Фьорд»

Обладатель «Золотой пальмовой ветви» за драматичную картину «4 месяца, 3 недели и 2 дня» румынский режиссёр Кристиан Мунджиу покажет новый проект в Основном конкурсе. Первый международный проект постановщика получил название «Фьорд».

Румыно-норвежская семья переезжает в небольшой норвежский городок, родину главной героини. Её супруг-румын пытается ассимилироваться, поначалу довольно успешно, но вскоре дают знать о себе культурные различия между уроженцами разных стран. Местные начинают обходить стороной пару и их детей, а в самой семье отношения также накаляются.

Главную мужскую роль исполнил Себастиан Стэн, этнический румын, который сделал успешную карьеру в Голливуде. Он прославился благодаря образу Баки Барнса в фильмах Marvel и уже приезжал в Канны пару лет назад с картиной «Ученик», в которой сыграл молодого Дональда Трампа. Пару Стэну на экране составит норвежка Ренате Реинсве, актриса триумфатора Канн прошлого года, «Сентиментальной ценности».

Фильм планируется к показу в России.

«Её личный ад»

Долгожданный триллер культового датского визионера Николаса Виндинга Рефна «Её личный ад» будет показан на фестивале вне конкурса.

Эту картину лауреата Канн за фильм «Драйв» можно назвать камбэком Рефна на Лазурный берег. Предыдущий полнометражный фильм режиссёр снял в 2016 году и с тех пор сотрудничал со стримингами: например, сделал несколько мини-сериалов «Ковбой из Копенгагена» и «Слишком стар, чтобы умереть молодым».

Новый гипнотический проект будет посвящён темам семьи, путешествия, мести и открытий. История происходит в мегаполисе будущего, в котором молодая женщина направляется на поиски отца, а родитель попытается спасти дочь из её персонального чистилища. Главные роли в проекте исполнили Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Кристин Фросет и Диего Кальва.

Картина выйдет в российский прокат, дату релиза назовут позднее.

«Полный Фил»

Абсурдистская чёрная комедия «Полный Фил» от мастера показывать нелепые ситуации Квентина Дюпье будет показана в программе «Полуночные показы».

Это первая в карьере постановщика картина на английском языке и с голливудскими звёздами. Режиссёр на этот раз решил смешать французский сеттинг и американское мировоззрение. В итоге получился дерзкий коктейль эмоций и сцен.

По сюжету промышленный магнат Филип (Вуди Харрельсон) решает поехать в Париж (с масштабом и размахом, как требует его социальный статус). Его цель — наладить отношения со взрослой дочерью (Кристен Стюарт). Но, как обычно у Дюпье, идеальный план быстро выходит из-под контроля. Благополучным отношениям отца и дочери, а также идеальному отпуску Фила будут угрожать череда странных совпадений, навязчивая работница гостиницы, странные блюда французской кухни и не только.

В кадре также появятся Эмма Макки, Шарлотта ле Бон.

Картину покажут в российском прокате, дату релиза назовут позднее.

