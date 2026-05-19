«На цепи»: о чём сюжет психологического триллера и кто снялся в главных ролях

19 марта 2026 года в российский прокат вышел фильм «На цепи» — первый англоязычный проект польского режиссёра Яна Комасы со звездой «Переходного возраста» Стивеном Грэмом в главной роли. Мировая премьера состоялась 5 сентября 2025 года на 50-м кинофестивале в Торонто, а затем лента была показана в Лондоне и Риме. Зрители и критики оценили картину, в основном, высоко: на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 88% рецензий от критиков и 75 % отзывов от зрителей оказались положительными.

© Recorded Picture Company (RPC), Skopia Film

Коротко о фильме «На цепи»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Ян Комаса

Жанр: драма, триллер

Страна: Великобритания, Польша

Длительность: 1 час 50 минут

В главных ролях: Стивен Грэм, Андреа Райсборо, Энсон Бун, Моника Фрайчик

О чём фильм: о семье, похитившей городского хулигана для перевоспитания

Есть ли продолжение: нет

О чем фильм «На цепи»: краткий сюжет

19-летний Томми ведёт разгульный образ жизни — пьёт, дерётся, обижает слабых и изменяет девушке. После очередного загула он теряет сознание на улице, а приходит в себя в подвале загородного дома в британской глубинке: на шее у него железный ошейник с цепью. Похитители — бывший полицейский Крис и его семья — решают перевоспитать Томми, превратив в «хорошего мальчика» с помощью жёсткой «реабилитационной программы», включающей наказания дубинкой и электрошокером. Со временем Томми понимает, что похитившая его семья на самом деле переживает большое горе.

Кто снял фильм «На цепи»

Сценарий был написан Бартеком Бартосеком изначально на польском языке и адаптирован Наккашем Халидом под британские реалии. Режиссёром выступил Ян Комаса — польский постановщик, чья картина «Тело Христово» в 2019 году была номинирована на «Оскар» как лучший иностранный фильм. Лента рассказывает о молодом преступнике, который выдаёт себя за священника.

Актёры и роли: Энсон Бун (Томми), Стивен Грэм (глава семьи Крис), Андреа Райсборо (Кэтрин, жена Криса), Моника Фрайчик (Катрина, домработница).

Интересные факты о фильме

Помимо русского перевода «На цепи» фильм имеет ещё два оригинальных названия: «Heel» (в данном контексте — «мерзавец, негодяй») и Good Boy («хороший мальчик»).

Съёмки проходили в Йоркшире (Великобритания) и в Варшаве. Действие изначально планировалось разворачиваться в Варшаве, но было перенесено в Йоркшир для усиления атмосферы британской глубинки.

Фильм стал первым англоязычным проектом Яна Комасы.

Рейтинги и критика

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 88% рецензий от критиков и 75 % отзывов от зрителей оказались положительными. На «Кинопоиске» зрительский рейтинг картины составляет 7,2 балла из 10. На международной платформе IMDb рейтинг составляет 6,9 баллов из 10.

Рецензент «Коммерсантъ» Юлия Шагельман назвала фильм многомерным и глубоким, отметив, что он «сумел удивить и растревожить — в самом лучшем, хоть и неудобном, смысле». По её словам, картина совмещает элементы хоррора и философского эссе, заставляющего задуматься о многих вещах.

Издание Deadline высоко оценило фильм, назвав его «жуткой и забавной историей о похищении». В рецензии отмечается, что Стивен Грэм буквально «крадёт шоу» в этой «жутко забавной» ленте. Издание подчёркивает, что странность сюжета работает на фильм, но именно актёрская игра превращает потенциально одномерную историю в нечто большее.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Точные данные о бюджете в открытых источниках отсутствуют. За первые выходные проката в странах СНГ, согласно данным портала kinobuisiness.com, фильм собрал 7,58 млн рублей, заняв 10-е место. За всё время проката кассовые сборы в мире составили 1,3 миллиона долларов, из которых 598 тысяч долларов картина заработала в России, следует из данных «Кинопоиска».

Стоит ли смотреть фильм

Фильм однозначно понравится поклонникам психологических триллеров с философским подтекстом. Его стоит посмотреть зрителям, ценящим мрачную атмосферу и абсурдный комизм ситуации: Комаса заставляет задуматься о границах добра, воспитания и человеческой жестокости. Также картину можно порекомендовать поклонникам творчества актёра Стивена Грэма, который получил множество наград за главную мужскую роль в сериале «Переходный возраст», в том числе «Золотой глобус» и «Эмми».

