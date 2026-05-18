Приквел «Времени приключений» и фильм о женщине-каннибале: что обсуждали 18 мая

Стала известна дата выхода приквела мультсериала «Время приключений»

Стриминги Disney+ и Hulu объявят о релизе приквела культового мультсериала «Время приключений» под названием «Побочные квесты». Проект студии Cartoon Network Studios стартует 29 июня, пишет портал Screen Rant. В шоу вернутся Финн, Джейк, Ледяной король и другие персонажи.

Режиссёр Кеннет Лонерган снимет первый фильм за 10 лет

Американский режиссёр и сценарист Кеннет Лонерган снимет первую после десятилетнего перерыва драму под названием «Tomorrow Is a Drag», пишет издание Variety. Последний фильм «Манчестера у моря» (2016) принёс ему «Оскар» за лучший сценарий. В новой картине снимутся актёры Обри Плаза, Адам Драйвер, Ванесса Кирби и Мэттью Бродерик. Сюжет держится в секрете, съёмки стартуют осенью в Нью-Йорке.

Вышел первый трейлер нового фильма с Дарьей Екамасовой и Марком Эйдельштейном

Компания K24 представила трейлер драмы Юрия Зайцева «Ганди молчал по субботам». Главные роли в нём сыграют звёзды оскароносной «Аноры» Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова, которые уже снимались вместе в нескольких проектах. По сюжету 16-летний Мот, переживая уход отца, приводит в дом бездомную женщину. Премьера состоится 18 июня.

Клер Дени снимет криминальную драму о женщине-каннибале

Французская режиссёр и сценаристка Клер Дени напишет сценарий к фильму «Мыловар». Как сообщает издание Variety, история будет основана на реальных событиях и расскажет об итальянской убийце Леонарде Чанчулли. В конце 1930-х она убивала женщин, варила мыло из их тел, делала выпечку и угощала её знакомых. Дени также выступит постановщиком картины.

