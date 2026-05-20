От Памелы Андерсон до Киану Ривза: звёзды, которые завели романы в зрелом возрасте

На днях несколько западных таблоидов написали о предполагаемом романе 58-летней актрисы Памелы Андерсон и 63-летнего актёра Тома Круза. Американское издание National Enquirer со ссылкой на анонимный источник рассказало, что искра между двумя кинозвёздами вспыхнула после того, как Круз посмотрел фильм «Шоугёрл» и по телефону поздравил Андерсон с возвращением на большой экран. «Рамблер» вспомнил, какие известные пары начали отношения в зрелом возрасте.

© IMAGO/James Warren/www.globallookpress.com

Памела Андерсон и Лиам Нисон

Летом 2025 года СМИ заподозрили актрису в романе с её коллегой по фильму «Голый пистолет», 73-летним Лиамом Нисоном. На премьере картины в Лондоне актёры держались за руки и флиртовали, а Памела даже поцеловала Нисона в щёку. Пресса не исключала, что исполнители таким образом подогревают интерес к «Голому пистолету».

Но в декабре того же года кинозвезда в интервью журналу People подтвердила, что после завершения съёмок у них с Нисоном был короткий роман. «Мы провели неделю вместе в его доме на севере штата Нью-Йорк. У меня там была своя комната. Мы ужинали в ресторане, где он представил меня как будущую миссис Нисон», — поделилась актриса. Она добавила, что ухаживала за розовым кустом в саду актёра и Лиам это оценил. Затем, по словам Памелы, они разошлись, чтобы работать над другими фильмами. «Нам было весело. Я обожаю Лиама, но, честно говоря, мы больше друзья», — рассказала Андерсон.

Киану Ривз и Александра Грант

© IMAGO/Jeffrey Mayer/www.globallookpress.com

Звезда «Матрицы» и «Джона Уика» Киану Ривз и художница Александра Грант знакомы с 2009 года. Они вместе работали над книгой «Ода счастью» (2011), где стихи Ривза были проиллюстрированы рисунками Грант. В 2016-м вышла ещё одна совместная работа актёра и художницы — книга «Тени», исследующая природу тени как образа и фигуры речи. В 2017 году они также стали соучредителями издательства X Artists' Books.

В ноябре 2019 года Ривз и Грант впервые публично подтвердили свои отношения, появившись вместе на гала-вечере LACMA Art + Film Gala в Лос-Анджелесе. На тот момент кинозвезде было 55 лет, а его спутнице — 46. Как позже рассказывала изданию Page Six подруга художницы Дженнифер Тилли, Грант и Ривз и раньше посещали вместе различные мероприятия, но никто не обращал на это внимания. «Мне кажется, каждый из моих знакомых позвонил мне в первую неделю ноября, и это удивительно», — вспоминала сама Александра в беседе с Vogue в марте 2020 года.

Пара предпочитает не афишировать свои отношения, но каждый совместный выход звёзд становится событием для их поклонников. Например, в апреле 2023 года Киану и Александра появились вместе на гала-вечере Музея современного искусства в Лос-Анджелесе, а в январе 2026 года актёр арендовал каток в Рокфеллер-центре, чтобы покататься вместе с возлюбленной на коньках. Фото с этого свидания художница выложила у себя в соцсетях.

© imago stock&people via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

Американская актриса и певица, звезда фильмов «Смешная девчонка» и «Хелло, Долли!» Барбра Стрейзанд познакомилась с актёром Джеймсом Бролином (сериал «Доктор Маркус Уэлби», фильмы «Траффик», «Поймай меня, если сможешь») в 1996 году. На тот момент Барбре было 54 года, а Джеймсу — 56. За спиной у Стрейзанд были брак с актёром Эллиотом Гулдом и множество романов, Бролин был дважды женат.

Исполнители встретились на свидании вслепую, организованном подругой Барбры Кристин Питерс. В своих мемуарах актриса вспоминала: тогда она мало что знала о Бролине, поэтому подруга быстро рассказала ей о нём. «В сериале “Доктор Маркус Уэлби”, принесшем ему известность, он играл молодого доктора Кили, который ездит на мотоцикле. Но я его никогда в нём не видела», — писала Стрейзанд.

Их знакомство вышло комичным. В ток-шоу The Tonight Show Барбра рассказывала, что ожидала увидеть «мужчину с каштановой бородой, волнистыми каштановыми волосами как у горца», а увидела коротко стриженного Джеймса. Она потрогала его голову и спросила: «Кто так испортил тебе прическу?» Джеймс не обиделся, и они проговорили весь вечер.

Через два года пара сочеталась браком. Они вместе уже почти 30 лет.

Ким Кэтролл и Рассел Томас

© Cat Morley/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Звезда сериала «Секс в большом городе» Ким Кэтролл познакомилась со своим четвёртым мужем, звукорежиссёром Расселом Томасом в 2016 году. Это произошло в Лондоне, на программе Radio 4 «Женский час»: Рассел работал в ней, а Ким стала гостьей. На тот момент актрисе было 60 лет, а Томасу — 46.

Они подписались друг на друга в соцсетях. Затем Томас отправил ей личное сообщение, и Ким начала с ним общаться. Потом Рассел прилетел к ней в Ванкувер. «Это было очень смело с его стороны, ведь мы почти ничего не знали друг о друге — мы до этого несколько раз пообедали вместе. Но он прилетел, мы отлично провели время и с тех пор мы вместе», — делилась Кэтролл в интервью журналу People в 2020 году.

Некоторое время пара поддерживала отношения на расстоянии, поскольку Томас жил в Британии, а Кэтролл — в Канаде. Но во время пандемии коронавируса они решили съехаться и провели карантин в её доме в Ванкувере. «С самого начала мы с Расселом решили, что нужно уехать из города, поэтому переехали ко мне домой», — поясняла актриса в интервью People. В этой же беседе Ким, которая трижды была замужем, отмечала, что Рассел стоил того, «чтобы его ждать».

Ким Кэтролл и Рассел Томас сочетались браком в декабре 2025 года. Церемония прошла в ратуше Челси в Лондоне, гостями пары стали 12 человек.

Хелен Хант и Джеффри Нордлинг

© CraSH/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Актриса Хелен Хант («Лучше не бывает», «Чего хотят женщины») и актёр Джеффри Нордлинг (сериалы «Форс-мажоры», «Большая маленькая ложь») впервые встретились в 1988 году на съёмках фильма «Стрелок». Хант тогда было 25, Нордлингу — 26. В 2025 году в интервью порталу Flow Space исполнительница призналась, что тогда между ней и Джеффри случился роман. Она добавляла, что всегда считала Джеффри «милым, талантливым и прекрасным». Но затем судьба развела их.

Актёры снова начали встречаться в 2022 году, когда Хант исполнилось 59, а Нордлингу — 60. У Хелен за спиной был развод с актёром Хэнком Азарией, а в 2017-м она рассталась со своим давним партнёром, продюсером Мэттью Карнаханом. В беседе с Flow Space артистка вспоминала, что к новым отношениям её подтолкнула дочь Макена. «Посыл был таков: “Тебе нужно встречаться с кем-то погорячее”. Я вспомнила о Джеффри, у нас были общие друзья, мы позавтракали вместе», — рассказывала актриса.

Слухи о романе Хант и Нордлинга начали распространяться в мае 2022 года, когда актёры стали публиковать в своих соцсетях совместные фото. В 2023 году актёры появились как пара на гала-вечере в честь 20-летия концертного зала Уолта Диснея.

В январе 2026 года Хелен опубликовала в своих соцсетях пост, посвящённый четвёртой годовщине с Нордлингом. Их совместное фото она подписала: «...и вот мы уже 4 года вместе».

Холли Берри и Ван Хант

© Matt Petit/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Актриса Холли Берри («Бал монстров», «Умри, но не сейчас») и музыкант Ван Хант познакомились в 2020 году через брата Ханта, который был давним другом кинозвезды. На тот момент Берри было 53, и за плечами у неё было три брака. Ханту исполнилось 50, и он тоже успел развестись.

Из-за пандемии они четыре месяца перезванивались и переписывались перед тем, как встретиться лицом к лицу. «Нам пришлось полагаться только на свой разум и выяснить, есть ли между нами связь, прежде чем в дело вмешается наше тело», — рассказывала актриса в интервью журналу AARP: The Magazine. Она добавляла, что влюбилась в ум Ханта и его манеру говорить.

Первые намёки на отношения Берри и её возлюбленный начали делать летом 2020 года, публикуя интригующие фото в своих соцсетях. А в сентябре этого же года актриса подтвердила их роман, вывесив снимок в футболке с символикой тура Ван Ханта. Их первый совместный выход в свет состоялся 25 апреля 2021 года на церемонии вручения премии «Оскар».

Девять месяцев спустя на 4-й церемонии чествования достижений чернокожих актёров в кино и на телевидении Берри, получая награду, назвала музыканта любовью своей жизни. «Поскольку я много раз терпела неудачи, теперь я знаю, что такое настоящая любовь. Поэтому мой партнёр сегодня здесь, и ты поддержал меня, Ван», — сказала Холли Берри, чьи слова приводит журнал People.

В июне прошлого года музыкант в беседе с порталом Today.com признался, что сделал Холли предложение, но пока «оно находится на рассмотрении». Но в феврале 2026 года кинозвезда подтвердила слухи о помолвке в прямом эфире The Tonight Show с Джимми Фэллоном. «Конечно, я сказала "да", я выйду за него замуж», — заявила актриса, демонстрируя кольцо. Также она отметила, что именно Ван Хант — «тот самый человек», за которого она «действительно должна была выйти» из всех, за кем была замужем.

© IMAGO/Serge Arnal / Starface/www.globallookpress.com

Впервые итальянская кинодива и голливудский режиссёр встретились в 2006 году на церемонии открытия Каннского кинофестиваля, но это была встреча двух коллег по цеху. Беллуччи тогда была замужем за Венсаном Касселем, а Бёртон состоял в отношениях с Хеленой Бонэм Картер.

Встреча, которая привела к роману, состоялась в октябре 2022 года на кинофестивале имени братьев Люмьер в Лионе, где актриса вручала постановщику премию за вклад в кинематограф. На тот момент Монике было 58 лет, а Тиму — 64. Через пять месяцев Бёртон и Беллуччи появились на публике в Мадриде, держась за руки. Это спровоцировало слухи об их отношениях.

Актриса подтвердила эти слухи в интервью журналу Elle France в июне 2023 года. «Я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни», — сказала Беллуччи. Она добавила, что любит Тима [как человека] и очень уважает Тима Бёртона [как режиссёра]. Также кинозвезда отметила, что разделяет творческое видение постановщика. «Мне нравится этот сказочный мир, где монстры добрые, где мы можем превратить свои тёмные стороны во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бёртона об этом много говорится», — пояснила Беллуччи.

В 2024 году вышел фильм Бёртона «Битлджус Битлджус», где Моника сыграла зловещую бывшую жену главного героя. В этом же году постановщик снял актрису для обложки сентябрьского номера итальянского Vogue, приуроченного к 60-летию Беллуччи.

К большому сожалению поклонников творческой пары, в сентябре 2025 года Моника Беллуччи и Тим Бёртон объявили о расставании. В их совместном заявлении для агентства Франс Пресс (AFP) было указано, что они приняли это решение «с глубоким уважением и заботой друг о друге». «Путь Тима и мой путь пересеклись, чтобы мы вместе прошли этот отрезок, а затем снова разошлись. Но пока я жива, Тим всегда будет занимать особое место в моём сердце», — отметила актриса в разговоре с итальянским Vogue в сентябре того же года.

Мерил Стрип и Мартин Шорт

© IMAGO/Dave Starbuck/www.globallookpress.com

Две кинозвезды сыграли в комедийно-детективном сериале «Убийства в одном здании» влюблённую пару. Герой Шорта, бродвейский режиссёр и автор подкаста о настоящих преступлениях Оливер Патнэм состоит в романтических отношениях с героиней Стрип — актрисой Лореттой Дёркин. По сюжету их герои женятся.

Слухи о реальном романе актёров появились в январе 2024 года, когда Стрип и Шорт пришли на церемонию вручения премии «Золотой глобус», держась за руки. При этом сам Мартин Шорт в интервью подкасту Club Random with Bill Maher настаивал, что их связывает только крепкая дружба. «Мы не пара, мы просто очень близкие друзья», — заявил он.

В апреле 2026 года разговоры о романе актёров возобновились. Это произошло после того, как Мерил Стрип в эфире ток-шоу Энди Коэна Andy Cohen Live рассказала, что они с Шортом серьёзно обсуждают совместное возвращение на Бродвей. «Я говорила об этом с Марти Шортом. Мы подумали, что было бы здорово сделать что-нибудь вместе», — сказала она.

Многие поклонники восприняли это как косвенное подтверждение отношений двух звёзд. Оба актёра на момент начала съёмок в сериале были свободны. Стрип рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером, в 2017 году, а Шорт овдовел ещё в 2010-м.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

От Робертс до Шварценеггера: дети звёзд Голливуда, делающие кинокарьеру