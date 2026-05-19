Новый альбом «Руки Вверх» и Безруков в «Капитанской дочке»: что обсуждали 19 мая

Группа «Руки Вверх» выпустит первый альбом за 14 лет

Группа «Руки Вверх» выпустит первый за 14 лет студийный альбом «Врубай на полную», заявил на пресс-конференции лидер коллектива Сергей Жуков. В новый альбом войдут 15 треков, все песни, по словам Жукова, абсолютно новые — без ремиксов и дуэтов.

Названы самые популярные документальные проекты у россиян

Документальные фильмы «Дети наши» и лента «8 минут до земли» вошли в тройку самых популярных документальных проектов Kion этой весной. Об этом сообщается в исследовании сервиса, на которое ссылается ТАСС. Также в топ попала картина «Секс в СССР».

Режиссёр Ромен Гаврас снимет фильм об ограблении Лувра

Французский режиссёр Ромен Гаврас работает над картиной об ограблении Лувра, которое произошло в прошлом году. Об этом сообщает интернет-издание Le Film français. Сценарий основан на книге-расследовании Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана «Руки прочь от Лувра», которая выйдет в продажу 27 мая. Съёмки могут стартовать в 2027 году, другие подробности не раскрываются.

Доходы российских театров в 2025 году выросли до 59,4 млрд рублей

По данным Минкультуры РФ, которые приводит РБК, доходы российских театров от мероприятий по итогам 2025 года выросли на 18,2% по сравнению с 2024 годом — до 59,4 миллиардов рублей. Количество зрителей увеличилось на 3,5% (44,3 млн человек). Особенно заметно выросли поступления от зарубежных гастролей (+74,2%).

Картина Поллока ушла с молотка за рекордную сумму

Работа известного американского художника XX века Джексона Поллока «Number 7A, 1948» продана на аукционе Christie’s за 181,2 миллионов долларов, сообщает издание Artnet News. Это почти втрое больше предыдущего аукционного рекорда художника. Изначально лот оценивали в 100 миллионов долларов, победитель торговался по телефону, его имя не разглашается.

Сергей Безруков сыграет отца Гринёва в «Капитанской дочке»

Сергей Безруков исполнит роль дворянина Андрея Гринёва — отца главного героя — в фильме Дмитрия Литвиненко «Капитанская дочка» по повести Пушкина. Петрушу Гринёва сыграет Олег Савостюк. В картине также заняты Евгения Леонова, Егор Корешков, Фёдор Добронравов и Антон Лапенко. Об этом сообщает Афиша Daily со ссылкой на пресс-службу онлайн-кинотеатра «Кион».

