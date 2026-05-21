«Хейтер»: рассказываем, что не так с фильмом про хейт в Интернете

Фильм «Хейтер» — амбициозная, но довольно сумбурная иллюстрация тёмных закоулков современного Рунета. Разбираемся, почему прекрасный актёрский состав не спасает фильм от вторичности и сомнительного посыла.

О чём кино

«Хейтер» — это не полнометражная история, а киноальманах — сборник нескольких короткометражных фильмов, тематически объединённых темой хейта в Интернете.

По сюжету главный герой — стример-аноним, сидящий перед компьютером в жуткой маске кровожадного кролика с клыками. Он рассказывает своим подписчикам, «воинствующим мизантропам», разные истории о людях, подвергшихся преследованию. «Кролик» подсвечивает судьбы героев, которые, с его точки зрения, полностью заслуживают того, что с ними произошло. В наборе предательство, трагедии и необъяснимые повороты судьбы.

В каждой истории «кролик» подначивает подписчиков, провоцируя их проявлять ненависть и агрессию. Во время рассказов зритель погружается в перипетии каждой из пяти новелл. Например, в новелле «Паркур» подростки Стас и Василиса рискуют жизнью ради просмотров — злободневная тема гонки за эксклюзивным контентом.

Три из коротких историй напрямую не связаны с интернет-травлей: «Тигр», «Скрипач» и «Мать». В «Тигре» дрессировщик, уходя на пенсию, прощается с любимым тигром. В «Скрипаче» братья-музыканты, один из которых — гений, другой — неудачник, пытаются найти общий язык. В «Матери» балом правит манипулятивный заряд в отношениях дочери и болеющей матери.

Наконец, пятая новелла посвящена разоблачению мужчины в маске. В определённый момент его анонимность превращается в пыль. Подписчики, узнав, кто скрывался под маской, делятся на две группы: одни поддерживают мужчину, другие начинают хейтить его самого. В конечном счёте «Хейтер» — набор хаотичных историй — вроде бы про хейт, но не только.

Кто это снял

Режиссёр «Хейтера» — Максим Боев, известный по сиквелу военно-патриотической комедии «За Палыча!» с Сергеем Шакуровым в главной роли. После истории про ветерана ВДВ, который наставляет молодых бойцов на истинный путь и любовь к Родине, постановщик выбрал сюжет о кибербуллинге и сетевой токсичности.

Команде удалось собрать блестящий актёрский состав из звёзд российского кино. В «Хейтере» снялись Алексей Серебряков, Мария Аронова, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Любовь Аксёнова, Ирина Пегова, Елена Подкаминская, Константин Крюков, Андрей Смоляков. Многие появляется в кадре на крайне непродолжительное время, но тем не менее.

Сильные стороны

Актёрские работы в картине замечательные. Чего стоит один Алексей Серебряков — его отец, который пытается наладить отношения с дерзким сыном, вызывает целый пул эмоций — сочувствие и сопереживание. Герой выдаёт потрясающий монолог, в котором нет ни единого лишнего слова. Мария Аронова появляется в образе доброй и немного взбалмошной матери, вызывая умиление. Каждый из звёздных актёров чётко выполняет поставленную перед ними задачу.

Некоторые истории, несмотря на общий сумбур и хаос повествования, берут за живое. Взять хотя бы новеллу о дрессировщике и тигре — это трогательно и нежно, пусть и чересчур сентиментально. Если вы любите животных, эта новелла непременно вызовет живой отклик. Единственная (и, как ни странно, главная) проблема: эта и другие истории не связаны с темой хейта в интернете.

Слабые стороны

«Хейтер» пытается усидеть на двух стульях. С одной стороны, Максим Боев откровенно заигрывает с миром «Чёрного зеркала» от Netflix: та же атмосфера, комментарии на экране, образ анонима-провокатора. С другой — кино от высокого быстро скатывается к низкому — там, где обитают низкобюджетные, предсказуемые мелодрамы, исход которых очевиден.

К сожалению, для злободневного триллера здесь недостаточно саспенса и реальных угроз, которые захватывали бы зрительское внимание. Для душещипательной мелодрамы в «Хейтере» слишком мало жизни: мотивы героев непонятны, а их реплики напоминают диалоги из телевизионных сериалов.

Рассыпается и сам формат киноальманаха. Каждая новелла существует обособленно, ни одна из историй не работает в связке с другой. Кажется, что на монтаже объединили пять случайных короткометражек, а общего рассказчика придумали уже постфактум.

Наконец, совершенно неясна центральная идея картины. Заявленное исследование феномена хейта и интернет-токсичности до каких-либо действий Максим Боев толком не доводит. Две из пяти новелл, которые касаются этой темы, выглядят поверхностными. Вместо попыток анализа упомянутого феномена режиссёр выдаёт лишь набор штампов и банальностей.

Стоит ли смотреть

«Хейтер» — сборник разрошёрстных ТВ-мелодрам, которые кое-как объединены фигурой рассказчика, страдающего психическими проблемами. Разговор о важном в Интернете в картине не удался.

Для тех, кто ждал острой социальной сатиры в духе «Чёрного зеркала», «Хейтер» окажется сокрушительным разочарованием. Фильм может заинтересовать поклонников творчества Серебрякова, Ароновой, Деревянко и других именитых актёров.

