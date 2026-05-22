Внучка Элвиса Пресли и камео Беллуччи: что известно о фильме «Варенье из бабочек»

Программа «Двухнедельник режиссёров» на 79-м Каннском кинофестивале открылась премьерой фильма «Варенье из бабочек». Это дебютная англоязычная работа российского постановщика Кантемира Балагова и его первая картина за семь лет. «Рамблер» рассказывает, что известно об этом фильме.

О чём фильм «Варенье из бабочек»

«Варенье из бабочек» — психологическая драма, действие которой происходит в закрытом мире черкесской диаспоры в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

В центре сюжета — 16-летний подросток Темир (дебютант Талха Акдоган). Днём он помогает в семейном ресторане черкесской кухни, который медленно, но верно идёт ко дну, а в свободное время тренируется, чтобы стать профессиональным борцом. Его отец Азик (Барри Кеоган) — суетливый и несобранный мужчина. Он работает поваром, готовит традиционные кабардинские пироги дэлены и уверяет, что может варить варенье из всего, в том числе из бабочек.

Жизнь семьи течёт своим чередом: тётя Темира и сестра Азика Залия (Райли Кио) ждёт ребёнка, а сам юноша испытывает робкую симпатию к девушке Алике (Джалийя Ричардс) из его спортзала. Но из-за череды необдуманных решений и финансовых неудач Азика планы Темира стать профессиональным борцом оказываются под угрозой. Между сыном и его любящим, но взбалмошным отцом нарастает напряжение.

Кто снял фильм «Варенье из бабочек»

Режиссёр и сценарист картины Кантемир Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Нальчике. Премьеры его предыдущих работ — полнометражного дебюта «Теснота» (2017) и «Дылды» (2019) состоялись в Каннах, в секции «Особый взгляд».

«Теснота» принесла ему приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ). «Дылда» также была отмечена призом ФИПРЕССИ, получила награду за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд» и выдвигалась от России на «Оскар», но в список номинантов не попала. Переехав в США, Балагов занимался постановкой пилотного эпизода сериала «Одни из нас» с Педро Паскалем и Беллой Рэмзи, но покинул проект из-за творческих разногласий с HBO.

Над сценарием «Варенья из бабочек» Балагов работал совместно с известной российской писательницей, автором романа «Женщины Лазаря» Мариной Степновой. В числе её сценарных работ — сериалы «Однолюбы» и «Большое небо», фильмы «Плотник» Авдотьи Смирновой и «Огненный мальчик» Надежды Михалковой. За визуальный стиль отвечал оператор Джомо Фрэй, который ранее снял дважды номинированный на «Оскар» фильм «Мальчишки из „Никеля“» (2024).

Проект задумывался ещё в 2021 году под рабочим названием «Моника» (в кухне черкесского семейства висит плакат с Моникой Беллуччи) и должен был разворачиваться на родине режиссёра в Кабардино-Балкарии. Но после переезда Балагова в США историю адаптировали под американские реалии.

Кто снимался в фильме «Варенье из бабочек»

Роль отца семейства Азика исполнил ирландский актёр Барри Кеоган. В числе его предыдущих работ — «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Солтберн» Эмиральд Феннел, «Убийство священного оленя» Йоргоса Лантимоса. За роль второго плана в «Банши Инишерина» Мартина Макдоны Кеоган был номинирован на «Оскар». В интервью The Hollywood Reporter актёр рассказывал, что ему очень понравился фильм «Дылда», он связался с Балаговым и предложил поработать вместе.

Тётю Залию сыграла внучка Элвиса Пресли Райли Кио, известная по фильму «Безумный Макс: Дорога ярости» и сериалу «Девушка по вызову». В беседе с Deadline она отметила, что решила посотрудничать с Балаговым после просмотра «Дылды». «Это был просто прекрасный фильм. У нас состоялся очень хороший разговор, и мне захотелось с ним поработать», — рассказала Рио.

На роль Темира был утверждён актёр турецкого происхождения Талха Акдоган. Он родился в Казахстане и вырос в Нью-Джерси. Гарри Меллинг, известный зрителям как Дадли Дурсль из франшизы о Гарри Поттере, появился в роли Марата — странного и нервного друга Азика. Девушку Алику из секции борьбы исполнила футболистка Джалийя Ричардс. Итальянская кинозвезда Моника Беллуччи появилась в фильме в роли себя самой в связи с забавной деталью в сценарии. По сюжету Азик рассуждает о том, что у актрисы есть черкесские корни.

Как проходила работа над фильмом

Хотя действие фильма разворачивается в Нью-Джерси, основные съёмки проходили на севере Франции. Съёмочный процесс стартовал в апреле 2025 года и завершился в июне того же года.

Во время обсуждения фильма после показа в Каннах Кантемир Балагов рассказал, что в картине должна была быть масштабная танцевальная сцена с жителями местной черкесской общины. Но до съёмок дело так и не дошло — люди отказались участвовать в проекте после того, как прочитали сценарий.

Первые отзывы критиков и рейтинги

Поскольку фильм был показан лишь в рамках фестиваля, оценки только формируются. На IMDb.com оценка составляет 5,8 балла из 10 на основе 29 голосов. На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes половина из 20 критических рецензий оказалась положительными. Картину успели оценить зарубежные и российские киноэксперты.

Что писала западная пресса

Кинокритик Variety Гай Лодж отметил, что «Варенье из бабочек» убедительно передаёт чувство отчуждения и непринадлежности, характерное для эмигрантов. По его мнению, сценарий получился недоработанным, зато актёрская игра — стабильной и убедительной. «Балагов остаётся главной звездой "Варенья из бабочек", его свободное, смелое владение звуком и изображением делает фильм интересным даже тогда, когда на экране мало что происходит, и создаёт ощутимую атмосферу, когда маятник повествования слишком сильно качается в противоположную сторону», — написал критик. Лодж предположил, что эта картина вызовет больше споров, чем предыдущие работы режиссёра.

Автор Deadline Дэймон Уайз считает, что фильм Балагова получился настолько личными, что ничего не рассказал о черкесской диаспоре: какого она масштаба, кто эти люди и почему они здесь. Вместо этого, по мнению автора, картина сосредотачивается на хрупких отношениях отца и сына, затрагивающих знакомые проблемы кризиса мужественности, но не выводит их на новый уровень. Критик отмечает, что после первого часа действие теряет фокус, а в финале фильм, начинавшийся многообещающе и точно, превращается в череду «нелепых нелогичностей».

Ведущий кинокритик The Hollywood Reporter Дэвид Руни отметил, что актёрская игра держит в напряжении, а визуальная составляющая фильма «просто завораживает». В то же время он написал, что сценарий «не даёт удовлетворительного развития» ни одной из сюжетных линий и крайне мало использует самого интересного персонажа фильма — Залю, которой досталось мало экранного времени. По мнению Руни, с точки зрения сценария «Варенье из бабочек» слишком разрозненное по сравнению с «жестоко завораживающей “Дылдой”».

Что писала российская пресса

Кинокритик Егор Москвитин в рецензии для «Правил жизни» назвал «Варенье из бабочек» лучшим фильмом Кантемира Балагова, хотя и признал, что картина в итоге не получилась. По его мнению, лента страдает от трёх основных недостатков. Во-первых, это кастинг голливудских звёзд на роли черкесских иммигрантов. Во-вторых, фильм обманчиво кажется историей об иммигрантах, но на деле превращается в высказывание о кризисе маскулинности — теме, которая для каннской аудитории давно стала клише. В-третьих, отмечает Москвитин, если первая половина фильма следует принципам психологической достоверности, то во второй на смену тонкости приходит ставка на парадоксальные решения — пеликана (по сюжету Азик дарит его сестре), сладкую вату и каскад финалов. Тем не менее фильм оставляет после себя «почти телесное чувство крепкого объятия», а нежная концовка становится главной удачей картины, резюмирует критик.

Обозреватель Okko Денис Шустов в своей рецензии называет «Варенье из бабочек» «самым неразборчивым фильмом» в карьере Балагова. По мнению критика, кино словно не знает, чем хочет быть, и поэтому вываливает на зрителя всё сразу: историю о жизни диаспоры, исследование токсичной маскулинности, портрет того, как патриархат ломает даже сильных мужчин. Заявленные темы, по мнению Шустова, так и не складываются в цельную картину, а отдельные элементы остаются сырыми. Рецензент пишет, что «Варенье из бабочек» больше напоминает чужой ремейк кино Балагова, но не фильм самого режиссёра.

Критик Денис Виленкин в рецензии для «Афиши Daily» отметил, что из-за попытки перенести изначально написанный про Нальчик сценарий на американскую почву картина потеряла свою идентичность. По его мнению, игре Барри Кеогана присущи личные актёрские микроштампы, зато у героини Райли Кио «единственная вразумительная в фильме арка». Одна из проблем фильма — отсутствие развития конфликта между героями, из-за чего в картине появляются сырые побочные линии под видом «многофигурного кино об общине», пишет Виленкин.

Когда «Варенье из бабочек» выйдет в прокат

Сейчас «Варенье из бабочек» находится на фестивальном этапе. Когда фильм выйдет в международный прокат и будет ли он показан в России, пока неизвестно.

