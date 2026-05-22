«Грязные деньги»: что не так с новым боевиком Гая Ричи

Гай Ричи собрал звёздный актёрский состав в новом боевике, чтобы с помощью Джейка Джилленхола, Генри Кавилла, Эйсы Гонсалес и Розамунд Пайк рассказать о теневой стороне финансового бизнеса. «Рамблер» рассказывает, удалось ли постановщику найти баланс между зрелищностью и содержанием, похож ли проект на культовые работы Ричи и стоит ли смотреть картину.

Хорошие против плохих

В новом фильме Гай Ричи решил исследовать теневой бизнес, серые зоны мира больших денег, махинации магнатов и подковёрную игру управляющих активами компаний. Миллиарды долларов, большие амбиции, жадность и алчность создают взрывоопасную среду, а также идеальные темы для сценария. Автор «Большого куша» и «Джентльменов» взял за основу реальную историю и интерпретировал её в собственном, узнаваемом стиле.

По сюжету деспотичная топ-менеджер корпорации Бобби (Розамунд Пайк) не может вернуть долг в миллиард долларов: безжалостный магнат-антагонист Мэнни Салазар (Карлос Бардем) отказывается выплачивать названную сумму и скрывается на своём личном острове. Бобби привлекает к урегулированию проблемы талантливую, но немного взбалмошную юристку Рэйчел Уайлд (Эйса Гонсалес) — она как раз специализируется на подобных непростых ситуациях. У Рэйчел своя разношёрстная команда из хакеров и бывших оперативников спецназа, которые решают сомнительные дела в тени.

Рэйчел придумывает многоходовку: её главные «бойцы», Сид (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол), должны отправиться на остров Салазара и подготовить почву для визита Рэйчел. Та, в свою очередь, с помощью юридических уловок планирует надавить на злодея и вынудить его вернуть нью-йоркским финансистам их деньги. Подмогой героям станут кибермошенничество, пулемёты, дроны, вездеходы, ловкость рук, обман и многое другое.

Сюжетный эксперимент

Гай Ричи продолжает удивлять своей плодотворной работой: каждый год постановщик выпускает как минимум один проект. В этом году он уже представил сериал, теперь настало время «Грязных денег», а осенью Ричи готовит к релизу ещё один фильм — «Жена и пёс».

Но, как часто бывает, количество влияет на качество. Бесспорно, «Грязные деньги» вобрали в себя все главные составляющие любого проекта британца: клиповый монтаж, эффектную картинку, стильные костюмы и громкие перестрелки. Впрочем, даже эти компоненты не всегда гарантируют великолепный результат.

Первая половина фильма снята безупречно: чёткая сюжетная линия, шикарный антураж, ёмкие диалоги и логично выстроенные сцены смотрятся приятно и убедительно. Но затем сюжет начинает повторять сам себя: герои, фактически запертые на острове Салазара, попадают в западню — реальную и символическую. Ричи не удаётся побороть эффект замкнутого пространства. Персонажи ходят по одним и тем же локациям, снова и снова проговаривают свои планы, репетируют пути отступления с острова. И героям, и их диалогам не хватает простора. Бесконечные перестрелки успевают утомить даже самого отъявленного любителя экшена.

В «Грязных деньгах» сплетены два разных аспекта: физический и юридически-процессуальный. Если зрителю не знакомы нюансы правовой и финансовой сфер, уследить за полётом мысли Рэйчел будет непросто. Многочисленные термины, закадровый голос, который объясняет действия героев, скорее отвлекают, чем помогают погрузиться в историю.

Знакомые лица

Ричи известен тем, что любит сотрудничать с одними и теми же актёрами. «Грязные деньги» не стали исключением: с Генри Кавиллом постановщик работал над культовой шпионской картиной «Агенты А.Н.К.Л.» и боевиком «Министерство неджентльменских дел». С Эйсой Гонсалес режиссёр тоже сотрудничал в «Министерстве», а Джейка Джилленхола снимал в военно-политическом боевике «Переводчик».

В «Грязных деньгах» у артистов оказывается совсем немного времени и места для своей актёрской игры. Сид и Бронко уверенно держат в руках оружие, правдоподобно ускользают от погонь по пустыне, а Рэйчел — решительно вышагивает по элитным апартаментам в отглаженных костюмах и модной сумкой в руках. Глубинного смысла в этих действиях немного, но нельзя не признать, что в такие эстетические «ловушки» зритель попадает с удовольствием.

Впрочем, чрезмерное мельтешение перестрелок, погонь, а то и отсутствие логики или причинно-следственной связи у некоторых героев не идёт на пользу истории. Так, в одной из сцен начальник охраны Салазара докладывает боссу, что ценный пленник сбежал, на что антагонист ворчливо (и предсказуемо) требует поймать заключённого. В другом фрагменте героиня, за которой охотятся опасные бандиты, буквально в одиночку и без охраны отправляется в поездку вдаль от цивилизации.

Типичный Ричи

Несмотря на все недостатки, «Грязные деньги» стоят просмотра. Как минимум фильм напомнит, какие по-настоящему талантливые и культовые проекты существуют у режиссёра, как максимум — подарит чуть больше полутора часов бойкого хронометража и выразительных кадров. Тандем Кавилла и Джилленхола получился очень органичным и порадует слаженной работой, а едкие диалоги разбавят подзависшее действие своей дерзостью.

Фильм идёт в российском прокате.

