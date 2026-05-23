Человек-паук против Чебурашки: сравниваем популярные фильмы США и России

Кино — искусство, способное объединять людей всех национальностей. В то же время в разных странах кинематограф способен развиваться по совершенно разным траекториям. «Рамблер» сравнил, какие тенденции были в моде в российском кино после распада СССР, что в тот период смотрели в США и как развивался кинематограф обоих государств в новом тысячелетии.

1990-е

В США это десятилетие стало эпохой расцвета независимого кино в связи с коммерческим успехом таких малобюджетных авторов, как Квентин Тарантино, Стивен Содерберг, Роберт Родригес и братья Коэны. Усовершенствование технологий, в особенности компьютерной анимации дало новый толчок развитию блокбастеров («Терминатор 2: Судный день», «Миссия невыполнима», «Парк Юрского периода») и полнометражной анимации («История игрушек»).

Для отечественного кино 1990-е стали эпохой выживания: система господдержки рухнула, и кинематографисты были вынуждены искать финансирование. В то же время это была эпоха большой творческой свободы: режиссёры снимали экспериментальные драмы («Железная пята олигархии», «Окраина»), комедии нового времени («Ширли-мырли», «Особенности национальной охоты») и пытались нарисовать портрет героя этой крайне неспокойной эпохи («Брат»).

Чем запомнилось десятилетие: США

«Криминальное чтиво» (1994) Квентина Тарантино

Три переплетённые между собой истории о двух наёмных убийцах (Джон Траволта и Сэмюэл Л. Джексон), жене гангстера (Ума Турман) и боксёре, который должен по договорённости проиграть бой (Брюс Уиллис). Криминальная драма запомнилась глубокими диалогами о бургерах, танцами и кровавыми сценами.

При бюджете в 8 миллионов долларов «Криминальное чтиво», по данным Box Office Mojo, заработало в мировом прокате 214 миллионов долларов. На Каннском кинофестивале фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь».

«Титаник» (1997) Джеймса Кэмерона

В 1912 году юная аристократка Роуз (Кейт Уинслет) и бедный художник Джек (Леонардо Ди Каприо) встречаются на борту роскошного лайнера и влюбляются друг в друга вопреки сословным различиям. Когда «Титаник» сталкивается с айсбергом, Джек жертвует собой для спасения Роуз.

Снятая за 200 миллионов долларов мелодрама заработала в мировом прокате 2,2 миллиарда долларов, согласно данным Box Office Mojo. Она стала первым в истории фильмом, чьи кассовые сборы преодолели рубеж в 1 миллиард долларов. «Титаник» получил 11 «Оскаров», включая награды за лучший фильм и лучшую режиссуру.

«Матрица» (1999) братьев Вачовски

Программист Томас Андерсон (Киану Ривз), он же хакер Нео, с помощью загадочной женщины Тринити (Кэрри-Энн Мосс) знакомится с легендарным киберпреступником Морфеусом (Лоренс Фишбёрн). Морфеус раскрывает ему шокирующую правду: мир вокруг — симуляция под названием «Матрица», созданная разумными машинами для порабощения человечества. Нео предстоит сделать выбор между «красной таблеткой» (правдой) и «синей» (возвращением в иллюзии) и сразиться с агентами Матрицы.

По данным Box Office Mojo, научно-фантастический боевик с бюджетом в 63 миллиона долларов собрал в мировом прокате свыше 473 миллионов. «Матрица» получила четыре технических «Оскара», в том числе за лучшие спецэффекты.

Чем запомнилось десятилетие: Россия

«Утомлённые солнцем» (1994) Никиты Михалкова

Летом 1936 года, в разгар сталинских репрессий, на дачу легендарного комдива и героя Гражданской войны Сергея Котова (Никита Михалков) приезжает давний друг семьи Митя (Олег Меньшиков). Он ведёт себя дружелюбно, но на самом деле прибыл арестовать Котова по сфабрикованному обвинению.

По данным «Кинопоиска», бюджет картины составил 2,8 миллиона долларов, сборы в России — 160 тысяч долларов, а в США — 2,3 миллиона долларов. Драма Михалкова получила «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

«Особенности национальной охоты» (1995) Александра Рогожкина

Интересующийся русскими традициями финн Райво (Вилле Хаапасало) уговаривает своего приятеля Женю (Сергей Куприянов) устроить ему русскую охоту. Так он оказывается в лесу в компании колоритного генерала (Алексей Булдаков), чудаковатого егеря (Виктор Бычков) и других запоминающихся персонажей. Героев ждут застолье, баня и встреча с медведем.

Комедия быстро разошлась на цитаты, породила несколько продолжений и получила ряд наград, в том числе специальный приз жюри кинофестиваля в Карловых Варах.

«Брат» (1997) Алексея Балабанова

После службы в армии Данила Багров (Сергей Бодров — младший) приезжает в Петербург к старшему брату-киллеру (Виктор Сухоруков). Простой незлобивый парень с понятием «сила в правде» быстро понимает, что в эти времена добро должно быть с кулаками.

Криминальная драма стала одной из главных картин 1990-х и сделала Алексея Балабанова культовым режиссёром. Феномену этого фильма и его продолжения «Брат 2» посвящены множество киноведческих статей, книга «Брат. Незабытый герой. Культурный феномен, изменивший историю» Андрея Захарьева и Михаила Володина и документальный фильм Григория Сельянова «Брат навсегда», вышедший на Okko.

2000-е

В американском кинематографе нулевые стали эпохой расцвета фэнтези-франшиз, вроде «Пиратов Карибского моря» и «Властелина колец», а после выхода «Человека-паука» и «Людей Икс» супергеройские фильмы превратились в отдельный поджанр. Крупные студии, чтобы снизить риск кассовых провалов, снимали ремейки, предыстории, продолжения или спин-оффы популярных фильмов с большой фанатской базой: например, «Терминатор 3: Восстание машин» или «Чужой против Хищника». При этом пользовалось популярностью и авторское кино таких режиссёров, как Кристофер Нолан, Дэвид Финчер и Квентин Тарантино.

В России это время возрождения кинематографа: страна испытывает экономический подъём, появляются деньги на кино и новые технологии. Наряду с многочисленными авторскими картинами и криминальными фильмами на экраны выходят первые блокбастеры («Ночной Дозор», «Чёрная Молния», «Турецкий гамбит») и полнометражные мультфильмы («Алёша Попович и Тугарин Змей»).

Чем запомнилось десятилетие: США

Трилогия «Властелин колец» Питера Джексона

Масштабная экранизация культового эпического романа Джона Р. Р. Толкина, снятая новозеландским режиссёром с международным актёрским составом. Хоббит Фродо Бэггинс (Элайджа Вуд) в компании своих друзей-хоббитов, людей Арагорна (Вигго Мортенсен) и Боромира (Шон Бин), эльфа Леголаса (Орландо Блум), гнома Гимли (Джон Рис-Дэвис) и волшебника Гэндальфа (Иэн Маккеллен) намерен уничтожить Кольцо Всевластья, чтобы не допустить порабощения Средиземья злодеем Сауроном и его приспешниками.

Первая часть, «Братство кольца» (2001), при бюджете в 93 миллиона долларов заработала в мировом прокате 897 миллионов (здесь и далее — данные Box Office Mojo), а также получила четыре «Оскара», включая премию за лучшие спецэффекты.

Продолжение, «Две крепости» (2002), собрало по всему миру 944 миллиона долларов при бюджете в 94 миллиона долларов и было отмечено двумя техническими «Оскарами».

Заключительную часть трилогии, «Возвращение короля» (2003), ждал полный триумф: более 1,1 миллиарда долларов в мировом прокате при бюджете в те же 94 миллиона долларов и 11 «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший адаптированный сценарий.

«Тёмный рыцарь» (2008) Кристофера Нолана

Бэтмен (Кристиан Бэйл) вступает в противостояние с анархистом-террористом Джокером (Хит Леджер), который сеет хаос в Готэме. Кристофер Нолан переосмыслил жанр супергеройского кино, превратив его в мрачный нуарный триллер с философским подтекстом.

При бюджете в 185 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате свыше 1 миллиарда долларов. Хит Леджер посмертно получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана.

«Аватар» (2009) Джеймса Кэмерона

Джеймс Кэмерон совершил революцию в кино, создав технологичное 3D-приключение. Бывший морпех Джейк Салли (Сэм Уортингтон), прикованный к инвалидному креслу, получает возможность управлять аватаром — телом искусственно выращенного гуманоида с планеты Пандора. Он внедряется в местное племя На'ви, проникается их культурой и встает на их сторону против военной корпорации.

Фильм, снятый за 237 миллионов долларов, стал самым кассовым фильмом в истории кино: сборы в мировом прокате составили, согласно данным Box Office Mojo, 2,92 миллиарда долларов.

Чем запомнилось десятилетие: Россия

«Бумер» (2003) Петра Буслова

Четверо приятелей — Кот (Владимир Вдовиченков), Рама (Сергей Горобченко), Килла (Максим Коновалов) и Ошпаренный (Андрей Мерзликин) — после неудачной разборки в Москве пытаются скрыться в провинции на угнанном чёрном BMW. По пути они сталкиваются с местными бандитами, коррумпированными милиционерами и враждебно настроенными дальнобойщиками.

Криминальная драма, развенчавшая бандитский флёр 1990-х, стала культовой и была отмечена несколькими наградами, например специальным призом жюри кинофестиваля «Окно в Европу».

«Ночной дозор» (2004) Тимура Бекмамбетова

Обычный москвич Антон Городецкий (Константин Хабенский) случайно становится оперативником Ночного Дозора — тайной организации светлых магов. Много лет назад они заключили перемирие с тёмными силами Дневного Дозора и теперь следят, чтобы в мире соблюдалось равновесие добра и зла. Антон сражается с вампирами, пытается снять проклятие с девушки Светланы (Мария Порошина) и узнает, что его сын Егор (Дмитрий Мартынов) может стать силой, способной нарушить равновесие.

Фантастический блокбастер со множеством спецэффектов доказал конкурентоспособность отечественного кино и запустил карьеру Тимура Бекмамбетова в Голливуде. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 4,2 миллиона долларов (около 121 миллиона рублей по курсу 2004 года) он заработал в России свыше 16 миллионов долларов (около 468 миллионов рублей).

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007) Тимура Бекмамбетова

Продолжение легендарной новогодней комедии. Спустя 30 лет дети главных героев — Костя Лукашин (Константин Хабенский) и Надя (Елизавета Боярская) — случайно встречаются в ту же ночь 31 декабря в квартире Нади.

Фильм установил новый рекорд кассовых сборов в отечественном кино на тот момент. По данным «Кинопоиска», при бюджете в 5 миллионов долларов (около 128 миллионов рублей по курсу 2007 года) он заработал в российском прокате почти 50 миллионов долларов (свыше 1,2 миллиарда рублей).

2010-е

Голливуд захватили супергерои: кассовый успех фильмов киновселенной Marvel вдохновил студии создавать аналогичные супергеройские франшизы, объединённые одной вселенной. Также на экраны стали выходить «ностальгические» проекты: игровые картины о хорошо знакомых публике героях диснеевских мультфильмов («Малефисента», «Золушка», «Алиса в Стране чудес»). Еще одним трендом стали фильмы разных жанров, затрагивающие тему разнообразия («Прочь», «Прощание», «Случайные числа»).

В российском кинематографе основными трендами стали расцвет авторского кино («Аритмия» Бориса Хлебникова, номинированные на «Оскара» «Левиафан» и «Нелюбовь» Андрея Звягинцева) и рост интереса зрителей к масштабным военным фильмам («Битва за Севастополь», «Т-34») и спортивным драмам.

Чем запомнилось десятилетие: США

«Мстители» (2012) Джосса Уидона

Бог Локи (Том Хиддлстон) заключает сделку с инопланетной расой и крадёт артефакт Тессеракт — источник невероятной силы. Чтобы остановить его, глава организации «Щ.И.Т.» Ник Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) собирает команду супергероев: Железного Человека (Роберт Дауни — младший), Капитана Америку (Крис Эванс), Тора (Крис Хемсворт), Чёрную Вдову (Скарлетт Йоханссон), Халка (Марк Руффало) и Соколиного Глаза (Джереми Реннер).

«Мстители» стали началом большой франшизы и первым фильмом Marvel, преодолевшим планку в 1 миллиард долларов. По данным Box Office Mojo, при бюджете в 220 миллионов долларов картина собрала в мировом прокате 1,5 миллиарда долларов. Фильм задал новый стандарт для будущих блокбастеров о супергероях, доказав успешность концепции «общей вселенной».

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015) Джей Джея Абрамса

Спустя десять лет культовая сага вернулась на экраны. После исчезновения Люка Скайуокера галактику начал порабощать зловещий Первый орден. Мусорщица Рей (Дейзи Ридли) случайно находит дроида BB-8 с фрагментом карты, указывающей местонахождение Люка. Вместе с бывшим штурмовиком Финном (Джон Бойега) она отправляется на поиски последнего джедая.

Новая долгожданная часть франшизы заработала в мировом прокате свыше 2 миллиардов долларов при бюджете в 245 миллионов долларов, согласно данным Box Office Mojo.

«Ла-Ла Ленд» (2016) Дэмьена Шазелла

Джазовый пианист Себастьян (Райан Гослинг) и начинающая актриса Миа (Эмма Стоун) встречаются в Лос-Анджелесе. Они влюбляются друг в друга, но их отношениям предстоит пройти испытание славой, успехом и необходимостью жертвовать мечтами.

По данным Box Office Mojo, при бюджете около 30 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате более 523 миллионов долларов. Картина, сочетающая ностальгию по «золотому веку» Голливуда с современным взглядом на отношения, возродила интерес к жанру классического мюзикла.

Чем запомнилось десятилетие: Россия

«Движение вверх» (2017) Антона Мегердичева

Спортивная драма о легендарном матче СССР — США на Олимпиаде-1972 в Мюнхене. За 3 секунды до финального свистка советская сборная уступала американцам, но сумела совершить невозможное и вырвать победу. В фильме снялись Владимир Меньшов, Сергей Гармаш, Андрей Смоляков и другие звёзды.

Картина побила рекорд «Иронии судьбы. Продолжения» и стала на тот момент самым кассовым российским фильмом в истории. Сборы в России, согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, составили почти 3 миллиарда рублей.

«Т-34» (2019) Алексея Сидорова

Военная драма о танкисте Николае Ивушкине (Александр Петров). Попав в плен, он планирует побег на танке Т-34 из немецкого концлагеря и вступает в опасную игру с немецкими танковыми асами.

Фильм стал одним из лидеров проката: по данным ЕАИС Фонда кино, он заработал в России почти 2,3 миллиарда рублей.

«Холоп» (2019) Клима Шипенко

Избалованный мажор Гриша (Милош Бикович) попадает на перевоспитание в бутафорскую деревню XIX века. Нанятые психологом (Иван Охлобыстин) актёры убеждают парня, что он холоп в царской России.

Комедия Клима Шипенко дала начало франшизе: вышло не только русскоязычное продолжение, но и французская и турецкая версии фильма. «Холоп» стал вторым самым кассовым отечественным фильмом в истории российского кинопроката. По данным ЕАИС Фонда кино, он собрал почти 3,1 миллиарда рублей.

Начало 2020-х

Десятилетие началось с пандемии коронавируса, которая изменила привычки зрителей. В США кинематографисты пытались привлечь людей в кинотеатры с помощью ностальгических и зрелищных сиквелов («Топ Ган: Мэверик», «Аватар: Путь воды»), а крупные студии по-прежнему делали ставки на сиквелы, приквелы или спин-оффы хорошо зарекомендовавших себя проектов с большой фанатской базой.

Российское кино пережило взлёт, сделав ставку на семейные фильмы и экранизации сказок c хорошо знакомыми зрителям героями («Бременские музыканты», «Огниво», «Конёк-горбунок»).

Что смотрели в США:

«Топ Ган: Мэверик» (2022) Джозефа Косински

Продолжение легендарного боевика 1986 года. Лётчик Пит Митчелл по прозвищу Мэверик (Том Круз) возвращается в школу пилотов, чтобы подготовить молодое поколение к опасной миссии — уничтожению несанкционированного завода по обогащению урана.

Премьера фильма состоялась во внеконкурсной программе Каннского кинофестиваля. Сиквел имел огромный коммерческий успех: по данным Box Office Mojo, он заработал в мировом прокате свыше 1,5 миллиарда долларов при бюджете 177 миллионов долларов.

«Барби» (2023) Греты Гервиг

Сатирическая комедия, главной героиней которой становится знаменитая пластмассовая кукла. В игрушечном мире идеальная Барби (Марго Робби) начинает сталкиваться с «несовершенствами»: целлюлитом, мыслью о смерти. Чтобы решить эту проблему, она отправляется в реальный мир на поиски девочки, готовой стать её хозяйкой. За ней следует игрушечный партнёр Кен (Райан Гослинг).

Фильм задал новую планку для умного блокбастера: он сочетает в себе сатиру, зрелищность и актуальные вопросы о требованиях к женщинам в современном мире. При бюджете в 128 миллионов долларов он заработал в мировом прокате свыше 1,4 миллиарда долларов, согласно данным Box Office Mojo.

«Оппенгеймер» (2023) Кристофера Нолана

Биографическая драма о создателе атомной бомбы Джулиусе Роберте Оппенгеймере (Киллиан Мёрфи). В фильме рассказывается о его студенческих годах, руководстве Манхэттенским проектом, отношениях с женщинами и моральных терзаниях после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории кино: по данным Box Office Mojo, при бюджете в 100 миллионов долларов его мировые сборы составили 975 миллионов долларов. Фильм получил 7 «Оскаров», в том числе за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль (Киллиан Мёрфи).

Что смотрели в России:

«Чебурашка» (2023) Дмитрия Дьяченко

Семейная комедия об ушастом зверьке, который оказывается в приморском городке. Чебурашку находит и берёт к себе садовник Гена (Сергей Гармаш). Маленькому герою предстоит пережить множество приключений.

Картина, рассказывающая историю знакомых зрителям с детства персонажей на новый лад, установила абсолютный рекорд за всю историю российского кинопроката. По данным ЕАИС Фонда кино, «Чебурашка» собрал в России 6,7 миллиарда рублей. В 2026 году вышло продолжение фильма.

«Вызов» (2023) Клима Шипенко

Режиссёр Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд отправились на Международную космическую станцию, чтобы снять первый в истории фильм в космосе. По сюжету героиня Пересильд — женщина-хирург, которая летит на орбиту для спасения космонавта с опасным заболеванием.

Благодаря необычным съёмкам фильм привлёк к себе пристальное внимание публики. По данным ЕАИС Фонда кино, в России «Вызов» собрал 2,1 миллиарда рублей.

«Мастер и Маргарита» (2024) Михаила Локшина

Экранизация романа Михаила Булгакова с отечественными звёздами Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь и немецким актёром Аугустом Дилем в главных ролях. Считается, что «Мастера и Маргариту» сложно переносить на киноэкраны. Но режиссёру удалось снять зрелищную, актуальную для современных зрителей и следующую духу литературного первоисточника картину.

В российском прокате фильм, по данным ЕАИС Фонда кино, заработал 2,3 миллиарда рублей.

