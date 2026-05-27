Учительница на сайте и выпускница в погоне: пять новых фильмов для всей семьи

Май выдался щедрым на семейное кино. В прокат выходят экранизация классических сказок Энид Блайтон с Эндрю Гарфилдом, российская комедия о скейтбординге и диалоге поколений, третья часть франшизы «Не одна дома», продолжение мультфильма про Кощея, а также анимационная версия повести Джорджа Оруэлла «Скотный двор» режиссёра Энди Серкиса. «Рамблер» рассказывает о главных премьерах мая, которые будут интересны и детям, и взрослым.

«Вверх по волшебному дереву»

Страна: Великобритания, США, Франция.

Жанр: приключения, семейный, фэнтези.

Премьера: 7 мая.

Возрастной ценз: (6+)

Лондонская семья — Тим, Полли и трое детей — переезжает в глухую деревню, где нет привычных гаджетов и интернета. Однажды младшая дочь находит в лесу волшебное дерево, на вершине которого открываются порталы в удивительные миры с летающими автобусами, шоколадными домами и зельями, исполняющими желания. Но старшая дочь тоскует по городу и соцсетям, поэтому вместе с могущественной бабушкой, готовой уничтожить лес ради комфорта, пытается вернуть всё назад — и только общая вера в чудеса поможет семье сохранить дерево и не потерять друг друга.

Эндрю Гарфилд (Тим), Клэр Фой (Полли) и Ребекка Фергюсон (мадам Хлыст) исполнили главные роли в этой экранизации классических книг Энид Блайтон, выходивших с 1939 по 1951 год. Режиссёр Бен Грегор намеренно избегал спецэффектов, созданных ИИ, чтобы сохранить дух первоисточника и сделать акцент на проблематике цифровой зависимости.

Гарфилд в интервью BBC также отмечал, что фильм говорит о злоупотреблении технологическими компаниями вниманием пользователей и напоминает современным семьям о необходимости переключаться на вечные темы вроде природы. Родителям стоит посмотреть эту картину с детьми — она учит верить в чудеса и напоминает, что живое общение и семейное тепло важнее любых гаджетов.

«Своя в доску»

Страна: Россия.

Жанр: комедия.

Премьера: 14 мая.

Возрастной ценз: (6+)

Строгая учительница физики Алла (Ольга Лерман) пытается отговорить сына-подростка Марка (Тимофей Кочнев) от ухода из школы ради карьеры профессионального скейтера. Она заключает с ним спор: если сама сможет выступить на крупных скейт-соревнованиях, сын останется учиться. Под руководством своего ученика-двоечника Гоши (Максим Карушев) она учится кататься, не подозревая, что ставит под угрозу свою карьеру и репутацию.

Это полнометражный дебют режиссёра Ильи Лебедева, ранее снимавшего короткометражки. Для Ольги Лерман работа со скейтбордом стала отдельной актёрской задачей: она почти две недели посещала спортивные занятия, чтобы научиться кататься. В фильме есть и эффектные взлёты с трамплина, и болезненные падения, и шумные соревнования.

Картина затрагивает конфликт между родителями и детьми. Показывает, что запреты и критика возводят стены, а общее дело и искренний интерес к жизни подростка помогают их разрушить.

«Не одна дома 3. Выпускной»

Страна: Россия.

Жанр: комедия, приключения, семейный.

Премьера: 21 мая.

Возрастной ценз: (6+)

Повзрослевшая Маша (Милана Хаметова) готовится к школьному выпускному — важнейшему событию в её жизни. Но планы нарушает возвращение коварной Няни (Юлианна Михневич), которая на этот раз заручилась поддержкой обаятельного афериста Антона (Роман Курцын). Злодеи собираются сорвать праздник и совершить ограбление в школе. Маше вместе с другом Егором (Марк-Малик Мурашкин) предстоит остановить их и спасти выпускной.

Режиссёр Митрий Семенов-Алейников подчёркивает, что третья часть популярной франшизы «Не одна дома» — это «большое кино о дружбе и взрослении». Фильм показывает, как герои справляются с трудностями переходного возраста, опираясь на силу дружбы и сообразительность.

«Кощей. Тайна живой воды»

Страна: Россия.

Жанр: мультфильм, приключения, комедия, фэнтези.

Премьера: 28 мая.

Возрастной ценз: (6+)

В результате поисков длиной в три столетия Кощей находит себе невесту — богатыршу Варвару. Влюблённые готовятся к свадьбе, но их планы рушит царевна Моревна — правительница Тридевятого царства. Чтобы спасти любимую, Кощей вместе с Колобком и добрым молодцем Елисеем отправляются в опасное путешествие за живой водой. На пути героев ждут множество испытаний и даже встреча с коварным драконом.

Это сиквел мультфильма «Кощей. Похититель невест» (2022), который собрал около миллиона зрителей. Режиссёр Роман Артемьев продолжает историю самого известного злодея русских сказок, который меняется к лучшему. К озвучиванию своих ролей вернулись Виктор Добронравов (Кощей), Екатерина Тарасова (Варвара) и Владимир Сычёв (Колобок).

Этот мультфильм доказывает, что даже самый страшный злодей способен на добрые поступки ради любви и дружбы. А привычные сказочные герои в картине обретают новую, смешную и трогательную жизнь.

«Скотный двор»

Страна: Великобритания, Канада, США.

Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, комедия, семейный.

Премьера: 9 июня (в России — позднее).

Возрастной ценз: (6+)

Группа животных, уставших от прежней жизни, поднимает восстание против человеческих хозяев и захватывает ферму. Но после победы перед ними встают новые испытания: теперь фермой правит хитрый хряк Наполеон, и животным предстоит найти в себе смелость, чтобы противостоять новому тирану.

Режиссёром картины выступил Энди Серкис — британский актёр, известный по ролям Голлума в трилогии «Властелин колец» и Цезаря в «Планете обезьян». Он задумал эту экранизацию ещё в 2011 году. Работа над проектом длилась более 10 лет. Сценарий написал Николас Столлер («Маппеты», «Щенячий патруль»), а одним из продюсеров стал Мэтт Ривз («Бэтмен»).

К озвучке подключён звёздный актёрский состав, который включает Сета Рогена, Вуди Харрельсона, Стива Бушеми, Кирана Калкина и др. В отличие от оригинала, который представляет собой политическую сатиру, новая экранизация, по заявлению Серкиса, лишена прямых политических отсылок и ориентирована на современную молодую аудиторию.

