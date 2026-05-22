Спектакль по «Горничной» и сайт для кормления котов — хорошие новости недели

«Летний пейзаж» Саврасова продали на аукционе за 29 миллионов рублей

Аукционный дом «Литфонд» 16 мая провёл торги, главным лотом которых стало полотно художника второй половины XIX века Алексея Саврасова «Летний пейзаж». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора дома Сергея Бурмистрова, при стартовой цене в 7 миллионов рублей картина ушла с молотка за рекордные 29 миллионов рублей. Ранее полотно, которое Саврасов писал в поздний период жизни, принадлежало коллекционеру Феликсу Вишневскому и дипломату Андрею Громыко.

Общие продажи аукциона, по данным гендиректора, превысили 40 миллионов рублей. Среди других лотов работа Василия Переплетчикова «Вечером после грозы. На Северной Двине», которая при стартовой цене в 260 тысяч рублей ушла за 1,1 миллиона рублей. Графический лист Петра Кончаловского «Дубы в Абрамцеве» был продан за 1 миллион рублей, а рисунок Франца Крюгера — «Портрет Фёдора Яковлевича Бахмана» — ушёл с молотка за 550 тысяч рублей.

Названы 100 самых величайших романов всех времён

Американское издание The Guardian составило список 100 самых великих романов за всю историю. Рейтинг сделан на основе 170 отзывов писателей, критиков и учёных, а также упоминаний книг на разных ресурсах.

Первое место занял роман Джордж Элиот «Мидлмарч: исследование провинциальной жизни» о нескольких персонажах, проживающих в Англии в 1829–1832 годах. Вторая позиция досталась роману «Возлюбленная» Тони Моррисона об истории беглой рабыни в послевоенной Америке. Третья позиция принадлежит произведению «Улисс» Джеймса Джойса. В топ-10 также вошли «Анна Каренина» и «Война и мир» Льва Толстого. А ещё «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Скандальная «Лолита» Владимира Набокова заняла 25-е место в длинном списке. «Братья Карамазовы» Фёдора Достоевского оказались на 28-й строчке. На 66-м месте находится мистический роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», а «Преступление и наказание» Достоевского занимает 69-ю позицию.

Выставка под открытым небом галереи «Нетстен»

Галерея уличного искусства «Нетстен», которая находится недалеко от Курского вокзала вдоль ж/д путей по дороге к пространствам «Винзавод» и Artplay, представила девятый слой экспозиции под открытым небом, пишет «Афиша Daily» со ссылкой на пресс-службу Центра современного искусства. Новая выставка посвящена 20-летию фестиваля «Граффити Винзавод», прошедшему в 2006 году.

Куратором экспозиции выступил художник Никита Dusto. Свои работы на стенах представили художники-графисты Lovemarket, Versu Flow, Антон Спутник, Егор Той, Тигран Костан Ля, Илья Маломощенко и другие. Творения посвящены взаимодействию человека и города, месту уличного искусства в городской среде и тем, кто создаёт граффити. Посмотреть выставку может любой желающий абсолютно бесплатно.

Впервые галерея под открытым небом «Нетстен» открылась в 2019 году при поддержке Москомархитектуры. С этого времени там уже прошло восемь выставок-слоёв. Суть задумки в том, что после каждой выставки работы закрашивают, а на их месте художники рисуют новые творения.

По триллеру «Горничная» поставят спектакль

Триллер «Горничная» обретёт новую жизнь на театральных подмостках. Как сообщает издание Variety, над постановкой работают продюсерская компания Melting Pot, ставившая спектакль «Жизнь Пи», и драматург Ребекка Бранстеттер, на счету которой бродвейская адаптация «Дневника памяти». Как заявил продюсер Саймон Френд, чьи слова приводит издание, в сценической версии он хочет усилить интенсивность повествования. Остальные детали пока не уточняются.

«Горничная» вышла на большие экраны в декабре 2025 года, в России её начали показывать в январе 2026-го. По сюжету девушка с криминальным прошлым Милли устраивается домработницей в дом богатой пары Нины и Эндрю. Поначалу их семья кажется идеальной, но постепенно Милли понимает, что у супругов много скелетов в шкафу. За всё время проката в мире картина собрала больше 400 миллионов долларов, в России касса составила 1,6 миллиарда рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика».

Режиссёр «Переходного возраста» снимет ремейк фильма «Побег» Сэма Пекинпы

Британский режиссёр Фил Барантини, известный по фильму «Переходный возраст», снимет для Netflix ремейк фильма «Побег» 1972 года мастера Сэма Пекинпы, пишет издание The Hollywood Reporter. Сценарий напишет Питер Крейг («Город воров», «Бэтмен»), он же выступит продюсером вместе с Брайаном Унклессом. Другие подробности пока не сообщаются.

Оригинальная лента Пекинпы, снятая на основе одноимённого романа американского писателя Джима Томпсона со Стивом Маккуином в главной роли, рассказывала о грабителе банков, которого освободили из тюрьмы в обмен на новое ограбление. В 1994 году Роджер Доналдс уже снимал ремейк картины: в главных ролях снялись Алек Болдуин и Ким Бейсингер.

Об ограблении Лувра, произошедшем в 2025 году, снимут фильм

Режиссёр Ромен Гаврас («Афина») работает над картиной об ограблении Лувра, сообщает французское издание Le Film français. Картина будет основана на книге-расследовании Жан-Мишеля Декюжи, Жереми Фам-Ле и Николя-Шарля Торрана, которая выйдет в свет 27 мая. Съёмки могут начаться в следующем году, пишет издание, а премьера запланирована на 2028 год. Кто сыграет в фильме и другие подробности не разглашаются.

Ограбление одного из самых известных музеев мира произошло 19 октября 2025 года. Преступники с помощью автовышки похитили из коллекции 8482 бриллианта, 35 изумрудов, 34 сапфира и 212 жемчужин стоимостью 88 миллионов евро. Как писал Forbes, вскоре полиция задержала нескольких подозреваемых, которые признались, что действовали по заказу. Позже было обнаружено местонахождение некоторых драгоценностей — их прятали в гараже.

Появился сайт, где за донаты можно покормить котов

В интернете появился сайт Feed the Cat, который позволяет за донаты покормить котов и посмотреть, как они едят, пишет портал Dexerto. Стартап создал независимый веб-разработчик, вдохновляясь китайским проектом Hello Street Cat, и адаптировал его для аудитории вне Китая.

Как рассказал автор идеи, изначально он сделал сайт для своего кота Бишопа. Сейчас доступно несколько трансляций из частных домов и приютов. Чтобы покормить котов, нужно на сайте выбрать определённую трансляцию и отправить пожертвование. После этого кормушка выдаёт животному порцию еды. Следить за процессом помогают веб-камеры. Чтобы коты не переедали, действует ограничение по частоте кормлений. В планах автора — сотрудничество с ещё большим числом приютов.

