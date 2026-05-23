«Баллада о солдате»: сюжет, актёры и награды фильма к 105-летию со дня рождения Григория Чухрая

23 мая 2026 года исполняется 105 лет со дня рождения выдающегося советского режиссёра Григория Чухрая, фронтовика и лауреата международных премий. Один из главных его кинематографических шедевров — военный драматический фильм «Баллада о солдате». Картина вышла на большие экраны 1 декабря 1959 года. Фильм показывали по всему миру, только в СССР его посмотрело более 30 миллионов зрителей, согласно порталу «Кино-Театр.ру». Картина также получила награду Британской академии киноискусств (BAFTA) в номинации «лучший фильм», была номинирована на «Оскар» и «Золотую пальмовую ветвь».

© Мосфильм

Коротко о фильме «Баллада о солдате»

Год выхода: 1959

Режиссёр: Григорий Чухрай

Жанр: Военная драма, мелодрама

Страна: СССР

Длительность: 1 час 39 минут

В главных ролях: Владимир Ивашов, Жанна Прохоренко, Антонина Максимова

О чём фильм: О солдате Великой Отечественной войны, который получает краткосрочный отпуск, чтобы починить крышу матери, и по пути совершает добрые дела

Есть ли продолжение: нет

О чем фильм «Баллада о солдате»: краткий сюжет

События разворачиваются во время Великой Отечественной войны. Юный связист Алёша Скворцов в порыве страха подбивает два немецких танка, сам того не ожидая. Генерал хочет представить его к награде, но солдат просит взамен разрешение на короткий отпуск к матери — починить крышу дома. За несколько дней пути домой через всю страну он встречает безногого солдата, помогает ему вернуться к семье и влюбляется в попутчицу Шуру.

Кто снял фильм «Баллада о солдате»

Сценарий написал сам Григорий Чухрай в соавторстве со сценаристом Валентином Ежовым. Чухрай, прошедший войну, хотел показать не масштабные баталии, а душу простого солдата. Работа над сценарием проходила на даче Ежова.

Актёры и роли: Владимир Ивашов (Алёша Скворцов), Жанна Прохоренко (Шура), Антонина Максимова (мать).

Интересные факты о фильме

Изначально фильм показывали только в российских провинциях, пишет портал «Кинофиша». Чиновникам лента не понравилась и они обвинили Чухрая в «пессимизме». Но после того как газета «Известия» провела опрос среди зрителей о лучшем фильме года, многие называли «Балладу о солдате». Тогда чиновники смилостивились и начали показывать ленту в столице. Позже драма вышла на экраны США, Японии, стран Европы и Латинской Америки.

Как пишет РБК, в одном интервью (не уточняется в каком) американский актер и музыкан Рок Бриннер, давний друг актрисы Лайзы Минелли рассказывал, что когда актрисе было 13 лет, он сводил её на фильм «Баллада о солдате». Они пришли к самому открытию кинотеатра и в итоге посмотрели картину пять раз подряд — с полудня и до самого закрытия зала. Минелли была в восторге.

Когда в 1961 году у актёра Владимира Ивашова родился первый сын, он назвал его Алексеем в честь своего героя из дебютного для него фильма, согласно данным «Кинопоиска».

Рейтинги и критика фильма

На портале «Кинопоиск» зрители оценили фильм на 8,3 балла из 10. Рейтинг на международной платформе IMDb составляет 8,2 балла из 10. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 94% из всех рецензий критиков оказались положительными.

Журнал «Искусство кино» в материале «Взгляд из XXI века» признавал, что «Баллада о солдате» была и остается шедевром. Критик Андрей Щиголев писал, что главный герой — «идеальный тип рыцаря без страха и упрека, с завышенными нравственными критериями», а сам фильм — «набор универсальных категорий, которые надо отстаивать не только в экстремальной ситуации войны, но и в обычной, нормальной жизни». Мария Безенкова добавляла: «Фильм содержательно бесконечен благодаря высокой степени обобщения. Он обращен к вечности».

Редактор американской газеты The Oakland Tribune Тереза Лоуб Коун, оценивала работу режиссёра как «триумф искусства режиссуры» и отмечала необычайный талант Чухрая, его понимание возможностей художественной кинематографии. Обозреватель французской газеты «Le Monde» подчёркивал моральную чистоту фильма, отмечая, что «Баллада о солдате» воспевает все лучшее в человеке.

Бюджет и кассовые сборы

Точный бюджет съёмок официально не раскрывался. В советском прокате фильм посмотрели 30,1 миллиона зрителей, что является феноменальным показателем для военной драмы того времени, согласно данным портала «Кино-Театр.ру».

Награды и номинации фильма

Картина получила награду Британской академии киноискусств (BAFTA) в номинации «лучший фильм», а Владимир Ивашов был номинирован на BAFTA как лучший иностранный актёр. Лента была номинирована на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и претендовала за главный приз Каннского кинофестиваля — «Золотую пальмовую ветвь». Также на Каннском кинофестивале фильм получил «Специальный приз жюри», призы «За высокий гуманизм» и «За лучший фильм для молодёжи». Григорий Чухрай и Валентин Ежов получили за картину Ленинскую премию. Всего лента и её создатели удостоены более 100 зарубежных и советских наград.

Стоит ли смотреть «Балладу о солдате»

Фильм будет интересен всем, кто хочет увидеть правдивый и трогательный портрет человека в военное время без масштабных батальных сцен. Это кино для тех, кто готов сочувствовать и сопереживать героям. Оно понравится поклонникам старого советского кино и всем, кто ищет в искусстве глубокую человечность.

