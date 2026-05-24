«Одно целое»: о чем сюжет картины и кто сыграл главные роли в фильме

31 июля 2025 года в российский прокат вышел боди-хоррор «Одно целое» — дебютный полнометражный фильм австралийского режиссёра Майкла Шэнкса. Премьера картины состоялась 26 января 2025 года на престижном кинофестивале «Сандэнс» (США) в программе «Полночь». Фильм получил много положительный отзывов от критиков и зрителей: только за первый уикенд в России (31 июля — 3 августа) лента собрала 39,5 миллионов рублей и возглавила прокат, согласно данным портала «Бюллетень кинопрокатчика».

Коротко о фильме «Одно целое»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Майкл Шэнкс

Жанр: боди-хоррор, фантастика, триллер

Страна: Австралия, США

Длительность: 1 час 42 минуты

В главных ролях: Элисон Бри, Дэйв Франко, Дэймон Херриман

О чём фильм: о созависимых отношениях

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Одно целое»

Милли и Тим — пара, прожившая вместе десять лет. Их отношения давно превратились в рутину, полную затаённых обид. В попытке спасти прежнюю любовь они переезжают из шумного города в уединённый загородный дом. Милли устраивается учительницей в начальную школу, а Тим пытается записать новый музыкальный альбом. Во время прогулки по лесу герои сбиваются с тропы, проваливаются в странную яму с источником и проводят там ночь. Вернувшись домой, они замечают пугающие изменения: их физически неудержимо тянет друг к другу с чудовищной силой.

Кто снял фильм «Одно целое»

Сценарий написан режиссёром Майклом Шэнксом, для которого «Одно целое» стало полнометражным дебютом. Замысел картины родился на основе его 16-летних отношений с женой: он хотел показать на экране, как проживающие долго рядом друг с другом люди начинают быть зависимы друг от друга в буквальном смысле. В интервью разным издания Шэнкс признавался, что вдохновлялся при создании сценария творчеством канадского классика Дэвида Кроненберга.

Актёры и роли: главные роли исполнила реальная супружеская пара актёров Элисон Бри (Милли) и Дэйв Франко (Тим). Также в фильме снялись Дэймон Херриман и Миа Морриси.

Интересные факты о фильме

Съёмки проходили в Австралии.

Как рассказала Бри в интервью IndieWire, изначально они с Франко опасались, что работа над столь интимным фильмом станет испытанием для их брака и приведёт либо к разводу, либо к ещё большей созависимости. В том же интервью Франко добавил, что «Одно целое» стал самым захватывающим фильмом, над которым они работали вместе.

Чтобы получить права на культовую песню Spice Girls «Wannabe», звучащую в фильме, команде пришлось приложить огромные усилия: они заваливали представителей группы письмами и отправили им фотографию Бри в футболке с изображением Spice Girls, писали «Известия».

Рейтинги и критика фильма

На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 90% рецензий критиков и 76% зрительских отзывов оказались положительными. Рейтинг боди-хоррора на портале «Кинопоиск» составляет 6,4 балла из 10, а на международной платформе IMDb — 6,7 баллов из 10.

Программный директор кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин назвал фильм «триумфом распространённого ныне жанра боди-хоррора», отметив, что это буквальная иллюстрация метафоры о слиянии душ и тел, которое переживает любая влюблённая пара.

Критики издания Variety назвали фильм «радостной гротескностью, созданной для полуночного показа». Они отметили, что режиссёр Майкл Шэнкс великолепно понимает, что нужно картине в каждый момент, а Элисон Бри и Дэйв Франко «никогда не были лучше».

Бюджет и сборы фильма

При бюджете в 3,5 миллиоильма на долларов кассовые сборы фильма составили 34,7 миллиона долларов, согласно данным «Кинопоиска». Только за первый уикенд в России (31 июля — 3 августа) лента собрала 39,5 миллионов рублей и возглавила прокат, согласно данным портала «Бюллетень кинопрокатчика». Общие сборы в России составили 155 миллионов рублей.

Стоит ли смотреть фильм

Картина идеально подойдёт поклонникам жанра боди-хоррор. Например тем, кто оценил «Субстанцию» и «Гадкую сестру». Фильм также будет интересен зрителям, которым нравятся необычные кинометафоры созависимых отношений. Тем, кто ищет лёгкое развлечение или не переносит сцен физического насилия, лучше воздержаться от просмотра.

