Okko покажет документальный фильм о детях из новых регионов России

26 мая в Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького состоится премьерный показ документального фильма «СВОи дети». Проект создан онлайн-кинотеатром Okko совместно с сетевым изданием «Лента.ру» при содействии АНО «Институт развития интернета» (ИРИ), а также стратегической программы Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Страна для детей» и проекта «Послезавтра».

Проект рассказывает, как изменилась жизнь детей из новых регионов после начала вооруженного конфликта на Донбассе. А также о людях, которые помогают им справляться с пережитыми потерями и возвращают способность верить в лучшее ― психологах, вожатых, волонтёрах. Новый документальный цикл «СВОи дети» — первое большое и подробное исследование темы детей из новых регионов России, лицом к лицу столкнувшимися с боевыми действиями.

Режиссёром картины стал Владислав Кузнецов, а сценаристом — Александр Погодин. Продюсерами выступили Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Михаил Бородин. Оператор картины — Назар Назаров.

Документальный фильм стал частью одноимённого мультиформатного проекта интернет-издания «Лента.ру», созданного при поддержке Института развития интернета совместно с проектом «Послезавтра» и стратегической программой Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка «Страна для детей».

Как пояснила Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, чьи слова приводятся в пресс-релизе, смены «Послезавтра» были созданы по просьбам подростков и их родителей из новых регионов, чтобы дети могли восстановиться, почувствовать опоры, найти друзей. «Ведь самое важное для детей — любовь, забота, а также понимание, что впереди много возможностей для счастливого будущего, а мы, взрослые, поможем», — заявила Мария Львова-Белова.

Генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, чьи слова также приводятся в пресс-релизе проекта, отметил, что идея проекта «СВОи дети» родилась во время смены лагеря «Послезавтра», в прямом диалоге с детьми, чьи родители — участники СВО. «А в основе проекта заложена простая понятная мысль: чужих детей не бывает», — заключил Гордеев.

