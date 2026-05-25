Киллиан Мёрфи празднует юбилей, Дрейк бьёт рекорды: что обсуждали 25 мая

Киллиану Мёрфи исполнилось 50 лет

25 мая ирландский актёр Киллиан Мёрфи празднует 50-летний юбилей. Мировую известность ему принесла роль безжалостного лидера банды Томаса Шелби в сериале «Острые козырьки» (2013–2022). В 2024 году актёр получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Оппенгеймер». Среди других ярких работ: зомби-хоррор «28 дней спустя» (2002), психологический триллер «Начало» (2010) и драма «Мелочи жизни» (2024).

В Дубае откроют первый музей цифрового искусства

В районе Забил дубайского финансового центра DIFC откроют Museum of Digital Art (MODA) — первый на Ближнем Востоке музей цифрового искусства, сообщает Афиша Daily. В пятиэтажном здании разместят экспозиции, интерактивы, образовательные платформы. Основной упор сделают на поддержку молодых digital-художников и специалистов.

Дрейк обновил рекорд «Billboard 200»

Канадский рэпер Дрейк впервые в истории музыкального чарта «Billboard 200» занял сразу три верхних строчки. Его новые пластинки — «Iceman», «Habibti» и «Maid of Honour» — стартовали с первого, второго и третьего мест соответственно. Это 15-й альбом номер один (альбом, который занял первое место в музыкальных чартах) для артиста. Он побил рекорд Jay-Z и догнал Тейлор Свифт по числу лидерских релизов среди сольных музыкантов.

РЖД запустит «Литературный экспресс» в Ясную поляну

В 2027 году РЖД запустит «Литературный экспресс» из столицы в Ясную Поляну — музей-усадьбу Льва Толстого, сообщается в телеграм-канале транспортной компании. Маршрут будет проходить из Москвы с остановками в Щёкино и Ясной Поляне, и обратно. Составы будут выполнять функцию гостиниц на рельсах. На продолжительных остановках пассажиры смогут посетить музеи, а ночевать — прямо в поезде. Всего планируется запустить 131 туристический рейс.

Вышел тизер спин-оффа «Рика и Морти» о президенте США

Компания Adult Swim представила первый тизер-трейлер спин-офа популярного сериала «Рика и Морти» под названием «Президент Кертис». Сюжет развернётся вокруг команды президента, разбирающейся с задачами, слишком незначительными для Рика: от межпространственной дипломатии до паранормальных расследований. Создателями выступили Дэн Хармон и Джеймс Сичилиано. Премьера состоится в июле на Adult Swim и HBO Max.

