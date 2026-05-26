Переснятый финал и семейные распри: что известно о фильме «Майкл»

28 мая 2026 года в российский прокат выходит биографическая драма «Майкл» о короле поп-музыки Майкле Джексоне. Продюсером ленты выступил Грэм Кинг, отвечавший за оскароносную «Богемскую рапсодию», а режиссёрское кресло занял Антуан Фукуа («Тренировочный день»). «Рамблер» рассказывает, что известно о фильме «Майкл».

Каков сюжет фильма «Майкл»

«Майкл» — биографическая музыкальная драма, в которой показан путь артиста от его первых шагов на сцене до концерта на стадионе «Уэмбли» во время турне Bad Tour в 1988 году.

Картина начинается с создания группы The Jackson 5 отцом Майкла (Джафаар Джексон) Джозефом Джексоном (Колман Доминго). В фильме показаны сложные отношения Майкла с главой семейства и попытки начать сольную карьеру, а также история записей сольного альбома Off the Wall, принесшего музыканту мировую известность, и легендарного Thriller, который до сих пор остаётся самым продаваемым альбомом всех времён.

Помимо творческих, фильм затрагивает личные и общественные аспекты жизни поп-короля. Например, причину, вынудившую его сделать ринопластику носа, и скандал с компанией PepsiCo: во время съёмок в рекламе напитка Джексон по вине пиротехника получает ожоги головы и подаёт на корпорацию в суд, а полученные средства отдаёт на благотворительность. Кульминацией фильма становится концерт Jackson 5 на стадионе «Доджерс» в 1984 году, когда Майкл объявляет: это его последнее выступление в составе группы.

Кто снимал фильм «Майкл»

За постановку отвечал режиссёр Антуан Фукуа. В начале карьеры он снимал видеоклипы для Тони Брэкстон, Стиви Уандера и Принца, а также стал автором знаменитого ролика рэпера Кулио Gangsta Paradise. Фильмография Фукуа включает фильмы разных жанров: боевики (оскароносный «Тренировочный день» и «Великий уравнитель»), исторический экшен («Освобождение»), спортивные драмы («Левша») и биографические документальные ленты («Меня зовут Мухаммед Али»).

В интервью изданию Deadline Фукуа рассказывал, что однажды ему довелось общаться с Майклом Джексоном по телефону. Беседа состоялась, когда Антуана рассматривали на роль постановщика клипа музыканта Remember the Time (1992). «Это не было похоже на собеседование, скорее он просто поздоровался и сказал, как ему нравятся мои работы. Это был недолгий разговор», — отметил режиссёр. Он добавил, что Джексон показался ему «тихим, милым парнем».

О фильме «Майкл» постановщик, по его словам, впервые узнал от своего оператора Боба Ричардсона, с которым на тот момент работал над «Великим уравнителем 3». Боб показал ему своё фото с Майклом Джексоном, и Фукуа удивился, почему оператор, который на момент жизни музыканта должен был быть гораздо моложе, запечатлён на снимке в своём нынешнем возрасте, с длинными седыми волосами. Ричардсон ответил, что это фото с проб «Майкла», а рядом с ним в образе Джексона стоит племянник музыканта Джафаар. Затем оператор сказал, что продюсер фильма Грэм Кинг хотел бы видеть Антуана в роли постановщика. Фукуа связался с Кингом, они обсудили фильм, и режиссёр был утверждён.

Грэм Кинг — один из ключевых создателей картины. Он продюсировал такие ленты, как «Отступники» Мартина Скорсезе, «Операция “Арго”» Бена Аффлека, «Парни из Джерси» Клинта Иствуда. Его продюсерский проект «Богемская рапсодия», рассказывающий о лидере группы Queen Фредди Меркьюри, получил три технических «Оскара», а также «Оскар» за лучшую мужскую роль Рами Малеку.

В интервью кинопорталу Moviefone Кинг рассказывал, что был на том самом концерте на стадионе «Доджерс», когда Майкл объявил о своём уходе из Jackson 5. «Позднее я разговаривал с его братьями и спрашивал: “Вы знали, что он собирается так поступить?” А они ответили: “Нет, мы понятия не имели, и тогда мы думали, что он просто шутит”», — говорил продюсер. Именно эту сцену Грэм решил сделать кульминацией фильма.

Сценарий написал Джон Логан — трижды номинант на премию «Оскар» за работы над фильмами «Гладиатор», «Авиатор» и «Хранитель времени». Также в работе над картиной принимали участие адвокаты Джексона Джон Бранка и Джон Макклейн. Сын поп-идола Принс Джексон выступил исполнительным продюсером ленты.

Кто снимался в фильме «Майкл»

Роль взрослого Майкла Джексона исполнил его родной племянник, сын старшего брата музыканта Джермейна Джафаар Джексон. Для него это дебют в полном метре.

В беседе со своим коллегой по съёмочной площадке Майлзом Теллером (он сыграл Джона Бранку) для журнала Interview Джафаар рассказывал, что для него главным в этом фильме стала возможность понять своего дядю с той точки зрения, с которой он раньше не сталкивался, прочувствовать его «тихие моменты». Для работы над ролью он изучал личные записи Майкла и общался с самыми близкими для музыканта людьми. «У меня очень мало детских воспоминаний о Майкле, но некоторые из них были очень полезными и информативными [для фильма]», — рассказывал артист.

Грэм Кинг в интервью Moviefone говорил, что хорошо знаком с семьей Джексонов, а Джермейна знает с 1981 года. Он встретился с Джафааром за обедом и спросил, не хочет ли тот пройти пробы, потому что он очень похож на Майкла. По словам продюсера, Джафаар утверждал, что ему совершенно не хочется быть актёром. Но Кинг всё же убедил его попробовать себя в этой роли.

В процессе подготовки Джафаар провел месяц с хореографами Майкла, братьями Ричем и Тоном Талауэга, и они сказали Кингу, что не уверены, что он сможет повторить танцевальные движения поп-короля. На что Джафаар попросил продюсера дать ему ещё немного времени. По словам Кинга, через месяц Джафаар поразил его своими танцевальными движениями. «Я имею в виду, он всё освоил», — рассказывал продюсер.

Отца семейства Джо Джексона сыграл Колман Доминго, известный зрителям по фильмам «Синг-Синг» и «Растин». Роль матери, Кэтрин Джексон, исполнила актриса Ниа Лонг (сериалы «Скорая помощь», «Империя»).

Как проходила работа над фильмом «Майкл»

По данным Deadline, производство картины обошлось в 200 миллионов долларов. Во время работы над фильмом создателям пришлось столкнуться с рядом препятствий. Изначально съёмки должны были начаться в середине 2023 года, но из-за забастовки Гильдии киноактёров их пришлось отложить. Съёмочный процесс был запущен 22 января 2024 года и завершился 30 мая 2024 года. Большая часть съёмок проходила в Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе.

В июне 2025 года состоялись пересъёмки, продлившиеся 22 дня. Как писал Deadline, в первом варианте сценария фигурировал Джордан Чандлер. В 1993 году семья Джордана, которому на тот момент было 13 лет, обвинила Джексона в растлении мальчика и требовала от музыканта компенсацию. По соглашению с наследниками Джексона Чандлер не должен был упоминаться в каких-либо фильмах о музыканте. Когда этот договор был обнаружен, создателям фильма пришлось переделывать финал.

Данные о стоимости пересъёмок разнятся: по информации Deadline, сумма составила 50 миллионов долларов, по сообщению Variety, — 10–15 миллионов долларов. Но оба источника отмечают, что эти расходы взяла на себя семья Джексона.

Как на фильм «Майкл» отреагировали члены семьи Джексона и кинокритики

В США светская премьера картины состоялась 20 апреля в Лос-Анджелесе. Как сообщало издание The Hollywood Reporter, мероприятие посетили братья и сёстры поп-идола: Ла Тойя, Марлон, Джермейн и Джеки Джексон. Также на премьеру пришли Принс Джексон и его брат Биги. После просмотра фильма Ла Тойя рассказала The Hollywood Reporter, что была ошеломлена тем, насколько Джафаар в этом фильме похож на своего дядю. «Вы забываете, что это Джафаар, вы думаете, что это Майкл», — сказала она.

Зато дочь Джексона Пэрис негативно отнеслась к фильму ещё на этапе его создания. В сентябре 2025 года она написала в своих соцсетях, что не принимала никакого участия в его разработке. «Я прочитала один из первых черновиков сценария и высказала свои замечания о том, что было нечестным или не понравилось мне, а когда они это не учли, я продолжила жить своей жизнью», — заявила она.

Критики восприняли картину холодно, но зрители оказались более благосклонны. На сайте — агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes лишь 39% из 285 рецензий оказались положительными, зато 97% из более 25 тысяч зрителей оценили фильм на 4 и более балла. Оценка фильма на IMDb.com составляет 7,7 балла из 10 на основе более 100 тысяч голосов.

Кинообозреватель The Wall Street Journal Кайл Смит раскритиковал сценарий, заявив, что фильм умалчивает о сложных сторонах личности артиста. В рецензии отмечалось: «Майкл Джексон был ужасным человеком даже в большей степени, чем большинство великих артистов. Эффектный биографический фильм о его жизни до 1988 года решает эту проблему, просто игнорируя её».

Кинокритик Variety Оуэн Глейберман похвалил актёрскую игру Джафаара Джексона и назвал «Майкла» «роскошной и традиционной биографической драмой», отметив, что, поскольку в фильме обходят тему обвинений, в центре картины остаётся «некая пустота».

«Но сюрприз фильма заключается в том, насколько хорошо он снят и насколько захватывающей, хотя и не слишком выдающейся, оказалась эта биографическая картина. По сути, это версия истории Майкла Джексона в стиле телефильмов 80-х, но с более яркой актёрской игрой и более эффектной операторской работой», — написал он.

Автор Esquire Алан Лайт счёл, что фильм представляет собой «полную и бесстыдную дань уважения стремительному взлёту Майкла Джексона», выбор сцен концерта на стадионе «Уэмбли» в качестве финала «несколько разочаровывает». И если зритель вдруг не знает, что ждёт музыканта в будущем, то может подумать, что оставшаяся часть карьеры Джексона должна была быть великолепной.

«Это немного похоже на завершение истории Билла Косби на пике "Шоу Косби" или на завершение истории жизни Джеффри Эпштейна, когда он был многообещающим молодым учителем частной школы», — приводит сравнение Лайт.

Он отмечает, что любой хороший фильм должен быть честным, и, хотя Майкл Джексон был жертвой, направившей свою боль в великолепное творчество, умалчивание о более тяжёлых и разрушительных последствиях этой боли в итоге является обманом.

Автор «Афиши Daily» Евгений Ткачёв заметил, что байопик Фукуа сложно назвать фильмом.

«Это скорее панегирик, практически житие святого. Джексону разве что не хватает нимба над головой, так как с самого начала он предстаёт чуть ли не мучеником», — пишет он.

Кинокритик Тамара Ходова в рецензии для медиа Okko отметила, что фильму не хватает глубины и он «превращается в этакий памятник поп-королю без какого-либо желания сделать из него настоящего человека».

Даты выхода и сборы фильма «Майкл»

Мировая премьера картины состоялась 10 апреля 2026 года в Берлине, а в международном прокате фильм стартовал 22 апреля. По данным BoxOfficeMojo, кассовые сборы «Майкла» по всему миру составили более 788 миллионов долларов, что сделало его третьим самым кассовым байопиком после «Оппенгеймера» (975 миллионов долларов) и «Богемской рапсодии» (911 миллионов долларов).

В российский прокат «Майкл» выходит 28 мая 2026 года.

Будет ли продолжение фильма «Майкл»

22 мая студия Lionsgate официально подтвердила, что работает над сиквелом картины, писал Deadline. По словам генерального директора студии Адама Фогельсона, эту историю можно рассказывать нелинейно и есть множество событий, которые произошли во временных рамках оригинального фильма и при этом не были затронуты. «Мы уверены: когда все части пазла сойдутся воедино, у нас получится невероятно интересный фильм, который снова понравится мировой аудитории», — отметил Фогельсон.

