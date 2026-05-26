Дембель Калюжный и новый «Паддингтон»: что обсуждали 26 мая

Киноэкранизация «Острова сокровищ» выйдет в 2029 году

В России идёт работа над сценарием нового игрового семейного фильма «Остров сокровищ», релиз намечен на 1 января 2029 года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Централ партнершип». Автором сценария выступил Андрей Золотарев. В картине прозвучат песни из знаменитого советского мультфильма.

Глеб Калюжный вернулся из армии

Актёр и музыкант Глеб Калюжный, известный по фильмам «Первый на Олимпе», «Малыш», «Красный шёлк» и сериалу «Вампиры средней полосы», завершил срочную службу в войсках РФ. Об этом ТАСС рассказал его директор Григорий Сухов. Калюжный ушёл в армию 27 мая 2025 года, напоминает ТАСС.

Картина «Москва слезам не верит» признана самым узнаваемым фильмом

В преддверии Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, онлайн-кинотеатр «Кион» провёл исследование и выяснил, какой фильм о руководителях является самым узнаваемым. Как сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, первое место занял «Москва слезам не верит», за него проголосовали 69% опрошенных. На втором месте — «Служебный роман» (67%). Третью позицию разделили «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит» (по 50%).

«Девятый вал» Айвазовского впервые полностью отреставрируют

Русский музей впервые проведёт полную реставрацию знаменитой картины Ивана Айвазовского «Девятый вал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Русского музея. Ранее полотно подвергалось лишь локальной консервации. Реставрацию решили сделать перед масштабной выставкой художника, которая откроется в октябре 2026 года.

Сценарий четвёртого «Паддингтона» напишут авторы «Смерти Сталина»

Создатели сериалов «Смерть Сталина» и «Гуща событий» Армандо Ианнуччи и Саймон Блэкуэлл вместе напишут сценарий четвёртой части «Паддингтона» о приключениях говорящего медвежонка. Об этом сообщает издание Variety. Также переговоры о возвращении в режиссёрское кресло ведёт Даггал Уилсон, снявший третью картину — «Паддингтон в Перу».

