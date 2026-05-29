«Обсессия»: разбираем новый ужастик о последствиях разрушительной любви

В российском прокате идёт «Обсессия» — психологический хоррор молодого режиссёра Карри Баркера, который начинал со скетчей на YouTube. Автор «Рамблера» рассказывает, что можно узнать из истории отношений, которые начались не благодаря, а вопреки.

О чём картина

Беар (Майкл Джонстон) репетирует признание в любви, сидя в кафе. Перед ним товарищи, которые долгое время наблюдают, как он сохнет по Никки (Инде Наварретт), но не может сдвинуться с мёртвой точки. Судя по всему, Никки подозревает о симпатии со стороны парня, но старательно держит его в пресловутой френдзоне.

Кажется, этой парочке вовсе не суждено быть вместе. Если Беар — скромный, молчаливый, нескладный, то Никки — его полная противоположность — яркая, эффектная, активная. Тот случай, когда правило «противоположности притягиваются» абсолютно не работает. Единственное, что остаётся Беару, — играть с друзьями в квизы после работы и наблюдать за Никки с безопасного расстояния, прокручивая собственную безысходность в голове.

Но однажды всё меняется. Преисполненный отчаянием парень приходит в эзотерическую лавку и от нечего делать покупает, казалось бы, никчёмный сувенир — палочку «Одно желание». Идея проста: загадай желание, сломай палочку, и всё сбудется. Проигнорировав мелкий шрифт на упаковке, Беар загадывает, чтобы Никки полюбила его больше всего на свете. Желание исполняется, правда, не совсем так, как предполагал герой.

Со временем чувственность Никки превращается в болезненную одержимость Беаром (собственно, ту самую обсессию, возвращаясь к названию фильма). Парень пытается найти способ изменить желание, предпринять хоть что-нибудь, чтобы всё исправить. Но пути назад нет — нужно было читать мелкий шрифт.

Кто это задумал и снял

Режиссёр и автор сценария — 26-летний Карри Баркер. До «Обсессии» он делал в основном комедийные хорроры (и один полный метр в жанре мокьюментари), в большинстве из которых сам и снимался. Карьера Баркера связана с YouTube-каналом That’s a Bad Idea, где выходили эти работы, а также разнообразные малобюджетные пранки.

Примечательно, что путь от комедианта к автору фильмов ужасов — уже устоявшийся американский троп. Похожим образом в индустрию залетели Джордан Пил («Прочь»), Зак Креггер («Варвар») и братья Филиппу («Два, три, демон, приди!»). Идею «Обсессии» Баркер позаимствовал в специальном выпуске «Симпсонов», который вышел на Хэллоуин.

Сильные стороны

Режиссёру весь фильм удаётся удерживать сложнейший баланс между хоррором и (чёрной) комедией. Эта золотая середина, по сути, визитная карточка «Обсессии», благодаря которой откровенно жуткие сцены не вызывают сильного отторжения, а комедийные вставки вовсе не выглядят неуместно, когда в окружении героев творится хаос.

Картине удаётся испугать и насмешить, а потом испугать ещё сильнее. Примерно каждые 15–20 минут градус жути и шутливых над ней насмешек растёт в геометрической прогрессии. Это мастерство в едва уловимом изменении темпоритма, эти «атмосферные» качели от шока до хохота — безусловно, сильная сторона картины. Интересно, как Баркеру удаётся обратить внимание не на смерть (некоторые персонажи исчезнут тогда, когда вы не будете к этому готовы), а на разрушительные последствия «любви». От первоначального абсурда режиссёр переходит к тонкому психологическому разбору паттернов в отношении друг к другу, выходящих далеко за пределы нормы.

Отдельного внимания заслуживает молодая актриса Инде Наварретт, у которой пока не так много проектов в портфолио, и «Обсессия» вполне может стать её визитной карточкой. В некоторых эпизодах кажется, что в её героиню вселился демон. Настоящей жути наводят её резкие переключения между двумя состояниями: в одном пробивается голос настоящей Никки, в другом начинает визжать девушка, пребывающая во власти одноразовой палочки.

Естественно, без красочных метафор «Обсессия» не обходится, ведь идея всякого фильма ужасов глубже, чем просто испугать зрителя. За историей неудач Беара скрывается чуть более потаённое желание — в действительности он не мечтает построить жизнь вместе с Никки. Как нетрудно догадаться, Беара подкупает лишь образ Никки, идеализированный и безупречный. Многие годы он мечтал о человеке, которого не знал, не чувствовал, не понимал в полной мере. Так режиссёр демонстрирует, что поверхностные, импульсивные желания могут нанести непоправимый вред.

Слабые стороны

Конечно, скромный бюджет (в районе 1 миллиона долларов) на экране чувствуется. Неудивительно, что локаций в картине ограниченное количество, а спецэффекты, кровь и части тел (их немного, но имеются) смотрятся посредственно. От экрана хочется отвернуться — это не столько пугает, сколько вызывает чувство отторжения. Особенно в эпизодах, где есть ультранасилие.

В актёрском дуэте чувствуется сильный перекос в сторону Инде Наварретт. Да, Майкл Джонстон в меру способностей справляется с образом забитого, растерянного и слабовольного парня, неспособного взять себя в руки. Но именно эпизоды с Наварретт по-настоящему завораживают, остаются в памяти, впечатляют, провоцируют зрительские эмоции. На фоне её внушительного актёрского диапазона, который более чем удаётся продемонстрировать, у Джонстона не остаётся шансов, он пребывает в тени.

Отчасти такой дисбаланс, естественно, заложен на уровне идеи картины, но Карри Баркер заметно с этим затянул. Почти два часа наблюдать за бесхребетным мужчиной, который всё это время оказывается ведом другими людьми (друзьями, начальством, Никки и другими — настоящая мука). Малейшая эмпатия по отношению к парню к финалу исчезает.

Стоит ли смотреть

«Обсессия» — нетривиальный ужастик, который берёт простую идею и превращает её в умелый сплав чёрного юмора и ужаса, что заставляет ёрзать в мягком кресле. Баркеру удаётся найти собственную интонацию в разговоре о базовых принципах построения отношений. Желание заполучить любовь абсолютно любым способом — это не только нездорово, но и опасно, причём для всех. Напомнить об этом таким экстравагантным способом может быть даже полезно.

