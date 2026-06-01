«Они придут за тобой»: разбираем англоязычный дебют Кирилла Соколова

В международном прокате идёт комедийный триллер «Они придут за тобой» (в оригинале They Will Kill You). Режиссёром выступил россиянин Кирилл Соколов, снявший в Голливуде свой первый англоязычный фильм. Автор «Рамблера» делится впечатлениями от картины с участием Зази Битц.

О чём кино

Неудачный побег сестёр от отца-абьюзера оборачивается для Азии и Марии кошмаром. Выстрелив в родителя из пистолета, старшая сестра Азия (Зази Битц) оказывается в тюрьме. Младшую сестру Марию (Майхала Херролд) оставляют с отцом, который годами издевается и помыкает ею.

Спустя 10 лет Азия выходит из тюрьмы и устраивается в загадочный старинный дом со страшными секретами. На верхних этажах живут богачи, которые предаются утехам. На первом (и исключительно на нём) проживает обслуга. В одну из комнат поселяют и Азию, которую берут горничной.

Реальная цель девушки — разыскать родную сестру. Судя по информации её источников, Мария находится в этом же особняке. В первую ночь на Азию нападает группа странных людей в масках и с оружием. Довольно быстро девушка понимает, как здесь всё устроено. На самом деле особняк — прикрытие для сатанинского культа. Группа бессмертных богачей приносит жертвы, взамен они остаются бессмертными.

С помощью подручных предметов Азия отбивается от оккультистов, а потом начинает путешествие в глубины адского пламени. Девушке придётся бегать по вентиляционным трубам, лезть по лифтовой шахте. И убивать — много, жестоко и кроваво. Ножом, дробовиком, тесаком и горящим топором. На что ни пойдёшь ради спасения сестры.

Кто это придумал

«Они придут за тобой» — первый англоязычный фильм режиссёра инди-триллеров «Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова. Новую англоязычную картину постановщик сделал вместе с компанией New Line Cinema при участии Андреса и Барбары Мускетти (дилогия «Оно»).

Сценарий Кирилл написал вместе с Алексом Литваком (работал над американо-европейской версией «Мушкетёров»; в этом году выйдет его экранизация мультсериала «Властелины вселенной»).

Помимо звезды «Дэдпула» Зази Битц, в касте также Майхала Херролд («Чёрное зеркало»), Патриша Аркетт («Эд Вуд») и Том Фелтон («Гарри Поттер»). Одного из жильцов особняка, который становится соратником героини, сыграл Пэтерсон Джозеф («Ты, я и конец света»). Зази Битц впервые получает ту порцию экшена, которой в её фильмографии ранее не бывало. В других проектах актриса терялась на втором плане, а здесь блистает в центре внимания.

Сильные стороны

У картины дикий, феерически неудержимый темпоритм. Экспозиция занимает всего несколько минут, после чего Соколов и компания практически сразу отправляют зрителя в винегрет из драк, погонь, перестрелок и отрубленных конечностей. Для тех, кто не видел предыдущие работы Кирилла, такой метод будет откровением.

Сказать, что режиссёр эстетизирует насилие, нельзя. Сам формат, отдалённо напоминающий кровавые боевики конца 1980-х, доставляет особое удовольствие. Здесь кровь брызжет из каждой части тела. Таких «приколов» предостаточно в каждом акте этого произведения, из них формируется его фундамент.

Трюки и хореография выглядят осязаемыми, как будто сидишь в 5D-кинотеатре. Кажется, именно такого эффекта автор, выросший на VHS-видеосалонах, добивался. Если франшиза «Джон Уик» прельщает в первую очередь мастерским монтажом и эффектами, то «Они придут за тобой» напирает на ощущение боли, которое транслируют Зази Битц и все остальные актёры каждые 10 минут. Порезы человеческих тканей, следы от пуль и другие увечья не только выглядят, но и практически ощущаются на физическом уровне.

Сама Битц — не робот и не супергерой, которому удаётся всё и всегда. Её Азия Ривз — интересный микс из стальной воли, необузданной ярости, нечеловеческой усталости и дикой целеустремлённости. В одном эпизоде кажется, что этой девушке абсолютно нечего терять и можно давить педаль газа на полную. Но в ключевой сцене выяснится, что героиней движет нечто большее, чем поверхностное чувство мести.

Слабые стороны

За ширмой неугомонного экшена неизбежно сбоит сценарий. Очень много вопросов, которые могут появиться в умах внимательных зрителей, просто остаются без ответа — 90-минутный триллер пролетает стремительно, как щелчок пальцев. Пресловутое преодоление травмы обозначается, но не раскрывается. Поиск сестры задаётся как путь от точки А (слив информации) до точки Б (появление Зази Битц в особняке на Манхэттене). Но что было на этом пути?

В нежные отношения сестёр тоже не особенно веришь. Да, ближе к финалу создатели чуть дают отдышаться и наставляют мосты к чувственным эпизодам с участием девушек. Но этого недостаточно, чтобы всецело проникнуться болью расставания и необходимостью выживать каждой в заданных обстоятельствами условиях. К финалу Мария и вовсе превращается из героини в безликую функцию — тело, которое нужно перемещать в пространстве.

Визуальное пиршество, куда явно вложены и средства, и душа, не идёт в сравнение с бедностью и скупостью диалогов. Персонажи изъясняются в основном базовыми ругательствами в адрес друг друга. Да и то это происходит в те редкие мгновения, когда героям нужно отдышаться, отрастить новую конечность или добежать до очередной локации — для ещё одного сражения.

Чуть снижается и градус сатиры. В начале зрителям без прикрас демонстрируют самодовольство и чудовищно эксплуатационные отношения между хозяевами и рабами. Но уже к середине сатирическая составляющая задвигается на второй план: разница между обслуживающим персоналом и богачами стирается. Когда настаёт момент защищать главного злодея, в расход пускают всех без разбора.

Вердикт

«Они придут за тобой» — небезынтересный коктейль, сочетающий в себе классику жанра, харизматичных персонажей и немыслимое количество бутафорской крови. Англоязычный дебют Кирилла Соколова, конечно, не займёт место на полке умных хорроров в духе Ари Астера и Роберта Эггерса. Это хоррор грубого, прямого воздействия — он предлагает сумасшедший аттракцион из ужаса и сражений, а не психологическую глубину и философские подтексты.

