Названы самая дорогая страна в мире и новая роль Хемсворта — хорошие новости недели

Детективы для подростков стали главным литературным трендом 2026 года

Сеть магазинов «Читай-город» и премия «Русский детектив» проанализировали основные предпочтения россиян в жанре детектива и пришли к выводу, что подростковые детективы возглавили литературные тренды 2026 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу издательства «Эксмо». По данным издательства продажи этого жанра выросли на 20% по сравнению с прошлым годом. Исследование показало, что покупатели ценят динамичные сюжеты с психологией и социальными темами. В топе продаж — «Агент на мягких лапках» Фрауке Шойнеманн и «Коты-детективы» Гатти и Морозинотто.

Кроме того, согласно итогам первого квартала 2026 года, наибольшей популярностью среди поджанров в целом пользуются детективный роман, исторический детектив и криминальный роман. Согласно исследованию, доля российских авторов в продажах достигла 32%, однако зарубежные писатели по-прежнему лидируют по спросу. В топ-5 вошли Холли Джексон, Дарья Донцова, Питер Боланд, Майк Омер и Виктор Дашкевич.

BTS получила «Артиста года» на American Music Awards

Южнокорейский бойз-бэнд BTS одержал победу в главной номинации «Артист года» на церемонии American Music Awards, которая прошла в Лас-Вегасе, сообщает издание Billboard. Коллектив обошёл Тейлор Свифт, Гарри Стайлза и Леди Гагу, которые также были номинированы на эту награду.

K-pop-группа BTS была основана в 2010 году из семи школьников (RM, Джин, Шуга, Джей-Хоуп, Чимин, Ви, Чонгук), а первое их выступление состоялось в 2013 году. В том же году вышел первый альбом. В 2018-м BTS стали первой K-pop-группой, выступившей на заседании ООН, а также возглавили главный альбомный чарт Billboard 200 с альбомом «Love Yourself: Tear». В 2023 году все члены группы ушли в армию. В 2025 вернулись и вновь оказались на вершине славы с международными хитами и толпами поклонников.

Премия AMA, основанная в 1973 году как альтернатива «Грэмми», присуждается по итогам онлайн-голосования пользователей. Номинантов определяют по продажам записи, просмотрам клипов и активности в соцсетях.

Стала известна дата выхода приквела «Рэмбо»

Компания Lionsgate анонсировала выход фильма «Джон Рэмбо» - приквела легендарного боевика «Рэмбо: Первая кровь» (1982) со Сильвестром Сталлоне в главной роли. Как говорится в соцсетях студии, картина выйдет в прокат 4 июня 2027 года. Съёмки фильма недавно завершились в Таиланде.

Приквел расскажет о становлении героя Джона Рэмбо и его участии в войне во Вьетнаме. Режиссёром выступил финский мастер Ялмари Хеландер, известный по фильму «Большая игра» (2014) с Сэмюэл Л. Джексоном. Роль молодого Рэмбо исполнил Ноа Сентинео («Всем парням, которых я любила»). Командира отряда Рэмбо сыграл звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, антагониста — Джеймс Франко («Человек-паук»). Сильвестр Сталлоне стал исполнительным продюсером вместе в братьями Руссо, Тревором Шортом, Далласом Соннье и Амандй Пресмик.

Крис Хемсворт снимется в кино об австралийской гонке Tatts Finke Desert Race

Голливудский актёр Крис Хемсворт, известный по роли бога-грома Тора в фильмах Marvel про супергероев, исполнит главную роль в фильме об экстремальном внедорожном марафоне Tatts Finke Desert Race — одной из самых опасных мотогонок в мире, которая проходит в Австралии. Об этом пишет Deadline. В этом году гонка будет проводиться в пятидесятый раз.

Компания Хэмпсворда Wild State заключила партнёрское соглашение с организаторами соревнований. Сценарий пишут Рики Стауб и Дэн Уолсер, проект сейчас находится на ранней стадии производства. В создании также участвует легенда фристайл-мотокросса Робби Мэддисон. Сам Хемсворт, чьи слова приводит издание, отметил, что гонки — давняя страсть его семьи и он рад стать частью этой истории. Когда картина выйдет в прокат, неизвестно.

О Селин Дион снимут сериал

В разработке находится драматический сериал «Growing up Dion» о детстве и юности легендарной певицы Селин Дион, сообщает американское издание Deadline. В основу сюжета ляжет книга «Dion: A Family Saga», написанная племянником певицы Джимми Дионом. Продюсером станет брат певицы Жак Дион.

Картина расскажет о жизни артистки в многодетной семье из 14 детей в Квебеке, её взрослении, первых шагах к славе, отношениях с матерью Терезой и многом другом. Шоураннером проекта выступит Зои Грин («Сирены», «Карнивал Роу»). Исполнительница главной роли пока не выбрана.

Селин Дион — канадская певица, которая стала суперзвездой в 1990-х после выхода саундтрека к «Титанику». Она спела песню «My Heart Will Go On», ставшую мировым хитом. Дион является обладательницей пяти премий «Грэмми» и двух «Оскаров». В 2022 году певица ушла со сцены из-за редкого неврологического заболевания — синдрома мышечной скованности. 30 марта 2026 года, в день своего 58-летия, в своих соцсетях она заявила о возвращении на сцену.

