Okko поделился тизерными материалами лирической комедии «Старый орел»

Премьера фильма состоялась в рамках секции «Дом, где…» 48-го Московского международного кинофестиваля.

30 июля в прокат выходит лирическая комедия «Старый орел», которая стала режиссёрским дебютом Мурада Ногмова. Главные роли в картине исполнили Алик Караев, Павел Деревянко, а также Павел Лёвкин, Надежда Михалкова, Михаил Шульц, Иса Новиков, Светлана Гуссаова, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев, Дмитрий Ткаченко и другие. Производством занимались кинокомпании MEM Cinema Production и онлайн-кинотеатр Okko, при поддержке Фонда кино.

Режиссёр Мурад Ногмов, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, выразил надежду, что во время просмотра фильма зрители разных возрастов узнают в героях близких или самих себя, либо хотя бы выйдут из зала с желанием кому-то позвонить. Алик Караев отметил, что фильм напоминает о семейных ценностях, ответственности, уважении к предкам и любви к родному краю. Павел Лёвкин отметил, что зрителей ждёт потрясающая операторская работа Филиппа Южанина.

Павел Деревянко заявил, что в «Старом орле» есть всё: сильная команда, невероятная красота Северной Осетии и трогательная история. Он назвал сценарий глубоким и душевным, а фильм — стоящим просмотра, чтобы согреться в атмосфере любви и тепла, насладиться горными видами и, возможно, переосмыслить собственные ценности. Надежда Михалкова также отметила, что съёмки проходили в фантастически красивых местах — в одном из ущелий Осетии, и ради этого стоило преодолеть долгий путь.

Главный герой истории — Батраз Зелимханович, осетинский дед, уединенно живущий в горном селе. К Батразу приезжает новый глава местной администрации Семен (Павел Деревянко), чтобы сообщить о решении ликвидировать село, потому что «один человек — не административная единица». Семену нужно получить письменное согласие Батраза на переезд в город, но дед никуда уезжать не собирается, правда, при этом он не понимает, как может единолично противостоять решению администрации. В газете Батраз видит заметку об альпийских поселениях, привлекающих миллионы туристов, и решает вернуть жизнь в родное село, превратив его в эко-деревню. Чтобы справиться с этой задачей, ему нужна помощь сына и внуков, которым очень непросто вырваться из городской жизни.

