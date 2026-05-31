Ревва против пришельцев, Лерман на скейтборде: что смотреть в июне

Начало лета порадует зрителей онлайн-кинотеатра Okko очередными яркими новинками. В июне киноманов ждут пронзительная драма о дружбе женщины и ястреба, фильмы о героях Великой Отечественной войны, захватывающие комедии для семейного просмотра и экранизация романа писательницы Анны Джейн.

© Наше кино

«Я — значит ястреб» (18+)

Режиссёр: Филиппа Лоуторп

Год: 2025

Страна: Великобритания, Сингапур, США

Пронзительная драма с Клэр Фой и Бренданом Глисоном. Жизнь главной героини Хелен рушится после смерти отца. В попытке справиться с утратой женщина берёт на воспитание самку дикого ястреба-тетеревятника — своенравную птицу, требующую полного доверия и терпения. Между Хелен и её подопечной возникает глубокая связь, а суровая природа становится для героини источником исцеления.

Экранизация мемуаров писательницы и учёной из Кембриджа Хелен Макдональд будет интересна любителям психологических драм о преодолении горя, а также поклонникам картин о взаимоотношениях человека и природы.

© Plan B Entertainment

«Приключения жёлтого чемоданчика» (6+)

Режиссёр: Денис Гуляр

Год: 2026

Страна: Россия

Семейная приключенческая комедия с Павлом Прилучным в одной из ролей. Главный герой, маленький Петя, боится общаться с другими детьми и редко покидает свой дом. Его страхи может вылечить содержимое волшебного жёлтого чемоданчика доброго Доктора. Но чемоданчик похищают, и Пете приходится преодолеть свою боязнь и самому отправиться на его поиски.

Знаменитую детскую повесть-сказку Софьи Прокофьевой уже экранизировали в 1970 году. Теперь зрителей ждёт новая киноверсия этого произведения. Фильм подойдёт для просмотра с детьми младшего школьного возраста и понравится взрослым, ностальгирующим по старым советским сказкам. Поклонникам Павла Прилучного наверняка будет интересно посмотреть, как актёру удалась роль в семейном кино.

© К.Б.А., Киностудия М. Горького

«Твоё сердце будет разбито» (16+)

Режиссёр: Михаил Вайнберг

Год: 2026

Страна: Россия

© Yellow, Black & White

Молодёжная романтическая драма с восходящими звёздами Вероникой Журавлёвой и Даниэлем Вегасом. Героиня Журавлёвой, старшеклассница Полина, сталкивается в новой школе с травлей. Её защитником неожиданно становится Барс — опасный подросток с репутацией бунтаря. Он притворяется парнем Полины, чтобы оградить девочку от нападок. Фальшивые отношения постепенно перерастают в настоящее чувство, но героям предстоит столкнуться с сопротивлением окружающих.

Фильм снят по одноимённому роману российской писательницы Анны Джейн. Картина рекомендуется поклонникам молодёжных драм, историй о взаимоотношениях в школе и любви между правильными девушками и парнями-хулиганами.

«Холостяк в Италии» (18+)

Режиссёры: Чарльз Френсис Киннэн, Дэниэл Киннэн

Год: 2026

Страна: США

© LB Entertainment

Комедийная мелодрама со знаменитым американским комиком Кевином Джеймсом в главной роли. Школьный учитель Мэтт организовал для своей невесты свадьбу мечты в Италии, оплатил перелёт семьи девушки в эту страну и заказал свадебное путешествие. Но прямо у алтаря главный герой узнаёт, что его избранница не готова к браку. Бедняге ничего не остаётся, как отправиться в запланированное для двоих путешествие в одиночестве. В пути он знакомится с забавными супружескими парами и симпатичной владелицей небольшого местного кафе.

Смешной и лёгкий фильм станет отличным выбором для вечернего просмотра, понравится фанатам Кевина Джеймса, а также поклонникам итальянского тенора Андреа Бочелли, который сыграл здесь роль самого себя.

«Хокум» (18+)

Режиссёр: Дэмиэн Маккарти

Год: 2026

Страна: Ирландия, ОАЭ, США

Фолк-хоррор со звездой сериала «Разделение» Адамом Скоттом в главной роли. Персонаж Скотта, автор романов ужасов Ом Бауман останавливается в уединённом ирландском отеле. Его покойные родители провели здесь медовый месяц, и мужчина хочет развеять их прах в местном лесу. Персонал отеля намекает, что в закрытом номере для молодожёнов обитает древнее зло. Герою предстоит столкнуться с этой ужасающей силой.

«Хокум» рекомендуется любителям неторопливых, атмосферных ужасов с фольклорным оттенком и поклонникам Адама Скотта.

© Imagenation Abu Dhabi FZ

«Ангелы Ладоги» (12+)

Режиссёр: Александр Котт

Год: 2026

Страна: Россия

Военная драма с Романом Евдокимовым и Тихоном Жизневским. Действие картины происходит в ноябре 1941 года в блокадном Ленинграде. Спортсмены-буеристы, ещё недавно соперничавшие на регатах, отправляются на парусниках по хрупкому льду Ладожского озера за боеприпасами. Эта миссия неожиданно оборачивается эвакуацией воспитанников детского дома, и жизни детей теперь во многом зависят от слаженных действий спортсменов.

Основанную на реальных событиях картину режиссёра Александра Котта стоит посмотреть всем, кто увлекается историей Великой Отечественной войны, любителям драм о героизме и взаимовыручке.

© Централ Партнершип

«Марсупилами. Пушистый круиз» (16+)

Режиссёр: Филипп Лашо

Год: 2025

Страна: Бельгия, Франция

Семейная приключенческая комедия о сотруднике зоопарка Давиде, который ради сохранения работы соглашается перевезти некий груз на круизном лайнере. Главный герой берёт с собой сына и бывшую жену, чтобы наладить с ними отношения. Во время плавания из контейнера сбегает детёныш марсупилами — редкого зверя, знающего тайну вечной молодости. Попытки поймать его превращают путешествие в хаос.

Весёлое кино с анимированным зверьком подойдёт для семейного просмотра. Оно придётся по вкусу тем, кому нравятся приключенческие комедии о животных, а также французские кинозвёзды Жан Рено и Жамель Деббуз, которые играют здесь ярких второстепенных персонажей.

© Canal+

«Своя в доску» (6+)

Режиссёр: Илья Лебедев

Год: 2026

Страна: Россия

Комедия с Ольгой Лерман в главной роли. Актриса играет строгую учительницу физики, чей сын-подросток хочет бросить учёбу ради карьеры профессионального скейтера. Героиня заключает с мальчиком пари: если она выступит на крупных скейт-соревнованиях, он останется в школе. Но быстро освоить скейтборд — непростая задача, и женщина вынуждена обратиться за помощью к своему ученику-двоечнику.

«Своя в доску» станет хорошим выбором для совместного просмотра с подростками. Фильм также понравится любителям историй о спорте и преодолении себя и фанатам Ольги Лерман.

© Наше кино

«Флавия. Юный детектив» (16+)

Режиссёр: Бхарат Наллури

Год: 2026

Страна: США, Великобритания

Семейный приключенческий детектив со звёздами британского кино Мартином Фриманом, Тоби Джонсом и Джонатаном Прайсом. Главная героиня, юная Флавия де Люс, насколько внимательна, что замечает детали, ускользающие от взрослых. Этот талант оказывается очень полезным, когда в родовом поместье происходит убийство и под подозрение попадает отец девочки. Флавия начинает собственное расследование.

Фильм рекомендуется юным зрителям, интересующимся детективами и загадками. К просмотру наверняка с удовольствием присоединятся взрослые, любящие запутанные истории и британскую актёрскую школу.

© Zephyr Films

«Ждун 2» (6+)

Режиссёр: Дмитрий Суворов

Год: 2026

Страна: Россия

Продолжение прошлогодней семейной комедии о добродушном инопланетянине Ждуне. Злодеи из космоса планируют вторгнуться на Землю, и Ждун возвращается на нашу планету в надежде предупредить об угрозе своего маленького друга Никиту. Мальчик решает дать отпор пришельцам и собирает для этого команду.

На эту картину стоит обратить внимание тем, кому понравилась первая часть, и любителям лёгкого юмора и фантастических сюжетов с инопланетянами. А также поклонникам Александра Реввы — известный комик сыграл в проекте одну из ролей.

© Наше кино

«Литвяк» (16+)

Режиссёр: Андрей Шальопа

Год: 2026

Страна: Россия

Военно-биографическая драма о советской лётчице Лидии Литвяк, которая считается самой результативной женщиной-пилотом Второй мировой войны. Действие картины происходит в 1943 году. 21-летняя Лидия поступает на службу в истребительный полк и храбро сражается наравне с мужчинами. Героине предстоит пережить смерть своего командира, гибель мужа и лучшей подруги — но, несмотря на потери, она всё равно не сдастся.

Фильм рекомендуется зрителям, интересующимся военной историей и судьбами реальных героев. Он также понравится поклонникам картин о женщинах на войне.

© Киностудия 28 Панфиловцев

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

1 июня в Okko стартует показ мультсериала «Манюня»