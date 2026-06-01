Роман с президентом и статус поп-иконы: чем запомнилась Мэрилин Монро

1 июня американской актрисе Мэрилин Монро исполнилось бы 100 лет. За свою короткую жизнь Монро снялась всего в 27 фильмах. Но она до сих пор остаётся символом золотого века Голливуда и одной из самых узнаваемых американских кинозвёзд. Мэрилин стала источником вдохновения для многих художников и музыкантов, а её биография легла в основу множества фильмов и книг. Главные факты о жизни Мэрилин Монро и произведения о ней — в подборке «Рамблера».

Настоящее имя актрисы — Норма Джин Мортенсон (фамилию Бейкер она получила при крещении). Детство будущей кинозвезды трудно назвать безоблачным. Её мать Глэдис Бейкер, к моменту появления девочки на свет прошедшая через два развода, не была готова к рождению дочери морально и финансово. До семи лет Норма Джин жила в приёмной семье, затем мать забрала её к себе. Но когда девочке было восемь, у Глэдис диагностировали параноидальную шизофрению и поместили в лечебницу.

Мэрилин Монро, 1926 год.

Оставшуюся часть детства Норма Джин провела в приёмных семьях и лос-анджелесском приюте для сирот. В 16 лет она вышла замуж за своего знакомого Джеймса Догерти, чтобы не попасть в очередной раз в приют, но брак продлился всего четыре года.

В 1945 году Мэрилин стала работать моделью: в основном её снимали для рекламы и мужских журналов. Её путь в кино начался год спустя с контракта со студией 20th Century Fox. Тогда же появился сценический псевдоним будущей кинозвезды — Мэрилин Монро.

Первыми экранными работами актрисы стали эпизодические роли в драме «Опасные годы» (1947) и мюзикле «Леди из кордебалета» (1948). За ними последовали другие картины, в том числе «Всё о Еве» (1950), «Асфальтовые джунгли» (1950) и «Мы не женаты!» (1952). Платиновая блондинка с кукольным лицом и пышными формами нравилась зрителям, и популярность Мэрилин росла.

Прорывом актрисы стал детективный триллер «Ниагара» (1953), где Монро сыграла роковую женщину, решившую убить своего мужа. Картина имела большой успех у зрителей. Этот фильм сделал её секс-символом, а следующая работа, «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953), где Мэрилин сыграла танцовщицу и певицу и исполнила знаменитую песню Diamonds Are a Girl’s Best Friends, закрепила её славу. За роль в фильме «Автобусная остановка» (1956) она получила номинацию на «Золотой глобус» как лучшая актриса в комедии или мюзикле, а за роль певицы Душечки в картине «В джазе только девушки» (1959) была отмечена этой премией.

Кадр из фильма «В джазе только девушки».

Актриса привлекала внимание публики не только своими ролями, но и громкими браками с известными персонами — сначала с бейсболистом Джо Ди Маджо, затем с драматургом Артуром Миллером, который был старше её на 11 лет. Незадолго до развода с Миллером она завела роман с коллегой по фильму «Займёмся любовью» (1960) Ивом Монтаном, а одной из самых больших загадок её жизни стали неподтверждённые романы с 35-м президентом США Джоном Фицджеральдом Кеннеди и его братом, генеральным прокурором США Робертом Кеннеди.

Смерть актрисы также породила множество домыслов. Мэрилин Монро была найдена мёртвой в своём доме в лос-анджелесском районе Брендвуд 4 августа 1962 года. Официальной причиной стало отравление успокоительными лекарствами, но любители конспирологии выдвигали теории, что актрису могли убить. Драматичная и яркая жизнь кинозвезды и её внезапная смерть в возрасте 36 лет стали основой для множества художественных и документальных картин и биографических книг.

Топ-5 фильмов о Мэрилин Монро

«Норма Джин и Мэрилин» (1996)

Телефильм режиссёра Тима Файвелла рассказывает о двух ипостасях знаменитой кинозвезды: ранимой и сомневающейся Норме Джин и яркой, привлекательной Мэрилин. В картине рассказывается о детстве будущей знаменитости, пути к славе, который ей пришлось пройти, борьбе с зависимостями и неуверенностью в себе. Норму Джин сыграла Эшли Джадд, а Мэрилин — Мира Сорвино. Обе актрисы за свои работы были номинированы на «Золотой глобус».

«7 дней и ночей с Мэрилин» (2011)

Полнометражная картина постановщика Саймона Кёртиса фокусируется на пребывании Мэрилин Монро (Мишель Уильямс) в Англии во время съёмок фильма «Принц и танцовщица» в 1957 году. Актрису сопровождает юный ассистент режиссёра Колин (Эдди Редмейн), который, как и все окружающие, очарован американской кинодивой. Он становится свидетелем драматичных событий в её жизни, например разногласиями с коллегой по фильму Лоуренсом Оливье и переживаниями из-за новой пьесы Артура Миллера. Мишель Уильямс получила за роль Мэрилин премию «Золотой глобус».

«Блондинка» (2022)

В основу этой картины лёг одноимённый бестселлер американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Фильм режиссёра Эндрю Доминика рассказывает не только о победах Мэрилин, но и о нелицеприятных моментах её жизни: домогательствах со стороны главы киностудии, ревности Джо Ди Маджо, потере ребёнка, зависимостях. «Блондинка» не претендует на историческую достоверность и интерпретирует биографию Мэрилин с большими допущениями. Ана де Армас, сыгравшая роль Монро, была номинирована за эту работу на «Оскар» и «Золотой глобус».

«Тайна Мэрилин Монро: Неуслышанные записи» (2022)

В основу документальной картины Эммы Купер легла книга биографа Энтони Саммерса «Богиня. Тайны жизни и смерти Мэрилин Монро», исследующая обстоятельства смерти актрисы. В процессе работы над книгой Саммерс опросил более 600 друзей, знакомых и коллег Мэрилин, в том числе актрису Джейн Рассел, режиссёра Билли Уайлдера, домработницу Монро Юнис Мюррей. В фильм включены архивные записи этих интервью, ранее нигде не демонстрировавшиеся.

«Мэрилин Монро: Красота требует жертв» (2022)

Документальный фильм британской постановщицы Даниэль Винтер рассказывает о жизни Монро и о наследии, которое оставила после себя кинозвезда. Автор размышляет, как актриса стала иконой моды и стиля, какое влияние она оказала на кино и современный шоу-бизнес и какова была её роль в борьбе за права женщин.

В картину вошло множество архивных кадров с Мэрилин, а также записи интервью самой актрисы и знавших её людей, включая школьную учительницу природоведения, первого мужа Джеймса Догерти и первого киноагента Мэрилин Гарри Липтона.

Топ-3 книг о Мэрилин Монро на русском языке

«Я — Мэрилин Монро» Екатерины Мишаненковой

Автор биографических книг Екатерина Мишаненкова написала подробную историю жизни кинодивы. В этом произведении рассказывается о семье актрисы, в том числе родителях её матери Глэдис, двух годах, которые будущая звезда провела в приюте, её первой любви Чаке Морене и первой подруге Элинор Годдард, начале кинокарьеры и превращении Мэрилин в великий миф.

В книгу включены цитаты самой актрисы. «Я — Мэрилин Монро» стоит прочитать тем, кто хочет получить общее представление, каким был творческий и личный путь кинозвезды.

«Мэрилин Монро» Дональда Спото

Известный американский биограф Дональд Спото написал эту книгу на основе воспоминаний людей, которые хорошо знали актрису. Автор глубоко погружается в детали её отношений с близкими, подробно описывает суть конфликта Монро и киностудии 20th Century Fox, рассказывает о созданной звездой продюсерской компании Marilyn Monroe Productions. Он разбирает причины неудач её браков, а размышляя о смерти Мэрилин, приходит к выводу, что причиной была ошибка её психиатра Ральфа Гринсона. Эта книга считается одной из самых достоверных биографий Мэрилин Монро.

«Мэрилин Монро. Между славой и одиночеством» Джеймса Хэспила

Автор этой книги — фотограф и близкий друг актрисы Джеймс Хэспил. Он познакомился с ней, когда ему было 17, а ей — 28, и их дружба продолжалась до самой смерти кинозвезды. Хэспил делится своими воспоминаниями о Мэрилин: в какие заведения она ходила, как одевалась и общалась с поклонниками. В его мемуарах сложная и противоречивая кинозвезда предстаёт светлым и жизнерадостным человеком. Книга иллюстрирована большим количеством фото Монро, сделанных Хэспилом.

Топ-5 произведений искусства, посвящённых Мэрилин Монро

Образ актрисы — один из самых тиражируемых в изобразительном искусстве. Он стал символом поп-арта и современной культуры.

Диптих «Мэрилин» Энди Уорхола

Работу над этой картиной художник начал в августе 1962 года, через неделю после смерти Монро. Произведение представляет собой шелкографию, состоящую из 50 изображений актрисы, основанных на рекламном фото Монро для фильма «Ниагара». Цветная и яркая левая сторона контрастирует с тускнеющей чёрно-белой.

В 2004 году эта картина была признана третьим самым влиятельным произведением современного искусства после «Фонтана» Марселя Дюшана и «Авиньонских девушек» Пабло Пикассо, согласно опросу 500 художников, арт-критиков, кураторов и дилеров, проведённому компанией Gordon’s — спонсором премии Тёрнера, которая считается одной из самых влиятельных в сфере современного искусства.

Сейчас полотно хранится в галерее «Тейт» в Лондоне.

Shot Sage Blue Marilyn Энди Уорхола

Диптих был не единственной работой Уорхола, посвящённой Монро. В 1964 году художник создал пять шелкографий на основе всё той же фотографии актрисы для «Ниагары». Каждая была сделана на своём цветовом фоне: красном, оранжевом, светло-голубом, шалфейно-голубом и бирюзовом.

С этой серией связана криминальная история: Уорхол хранил картины в своей мастерской, и его знакомая художница Дороти Подбер попросила у него разрешения сфотографировать их. Получив согласие, она вытащила револьвер и прострелила четыре картины из пяти (бирюзовой среди них не было).

В 2022 году арт-дилер Ларри Гагосян купил шалфейно-голубую «Мэрилин» (Shot Sage Blue Marilyn) на аукционе Christie’s за 195 миллионов долларов. Она стала самой дорогой картиной XX века, проданной на публичных торгах.

«Автопортрет» Сальвадора Дали

В этой картине Дали соединил собственный профиль с лицом актрисы, использовав фотомонтаж американского фотографа Филиппа Халсмана, где Мэрилин было пририсовано лицо китайского лидера Мао Цзэдуна. К этому изображению художник добавил свои привычные символы, например тающие часы и муравьёв. Сейчас картина хранится в частной коллекции.

«Мэрилин Монро» Виллема де Кунинга

Это полотно нидерландско-американский художник, работавший в жанре абстрактного экспрессионизма, написал в 1954 году. Его портрет Мэрилин — это буйство красок, агрессивные мазки и искажённые формы. Картина вошла в знаменитую серию художника «Женщины». Сейчас она хранится в Музее искусств Ньюбергера в США.

Американский художник, современник Энди Уорхола, создал эту картину в 1962 году сразу после смерти актрисы. Он работал в технике коллажа и разбил портрет Монро на фрагментированные изображения: губы, глаза, нос, ступни. Картина представлена в постоянной экспозиции в Музее современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

