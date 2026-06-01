В Москве открыли бассейны и назвали самый лучший мультсериал: что обсуждали 1 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

© Рамблер

В Москве заработали бассейны под открытым небом

1 июня в рамках проекта мэра «Лето в Москве» в столице начали работу бассейны под открытым небом. Как сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы, всего в этом сезоне будут работать 18 открытых бассейнов — 6 в парках и 12 на фестивальных площадках в спальный районах. Все места оборудованы шезлонгами, зонтиками от солнца, душем и туалетом, во многих есть кафе. Выбрать сеансы и приобрести билеты можно на сайте «Мосбилет».

Назван лучший отечественный сериал за последние 25 лет

Телеканал «Мульт» составил топ-5 отечественных анимационных сериалов, созданных за последнюю четверть века. Лидером рейтинга с 25% голосов стал «Сказочный патруль» о девочках-волшебницах, сообщает ТАСС со ссылкой на данные канала. Второе место заняли «Барбоскины» (10%), третье — «Лео и Тиг» (8%). При составлении списка учитывались зрительские оценки на платформах «Кинопоиск», «Кино Mail», Film.ru, телевизионные рейтинги и профессиональные награды.

О коте Леопольде снимут игровой фильм

Осенью 2026 года в России стартуют съёмки полнометражного художественного фильма по мотивам приключений кота Леопольда, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Киноцех». Действие картины, перенесут в современность, добавив интересных сюжетных поворотов. Продюсеры Андрей Липов и Максим Максимов пообещали сохранить легендарную фразу «Ребята, давайте жить дружно!». Режиссёром выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке»). Большинство персонажей сыграют актёры, их имена пока не раскрываются.

Новый триллер режиссёра «Драйва» выйдет в России в июле

Картина «Её личный ад» режиссёра «Драйва» и «Неонового демона» Николаса Виндинга Рефна выйдет в российский прокат 23 июля, сообщила компания-прокатчик «Экспонента» в своём telegram-канале. Сюжет разворачивается в футуристическом городе, где съёмки провокационного фильма омрачает серия убийств и появление монстра по имени Кожаный человек. Главную роль в картине исполнила Софи Тэтчер («Шершни», «Еретик»).

Фильм Джоэла Коэна «Пиковый валет» выйдет до конца 2026 года

Фильм «Пиковый валет» режиссёра «Фарго», «Большого Лебовски» и «Старикам тут не место» Джоэла Коэна выйдет до конца 2026 года. Об этом сообщило издание Deadline со ссылкой на сыгравшую одну из ролей актрису Лесли Мэнвилл. В картине, действие которой разворачивается в Шотландии 1880-х годов, также снялись Джош О’Коннор, Фрэнсис МакДорманд и Дэмиан Льюис.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

1 июня в Okko стартует показ мультсериала «Манюня»