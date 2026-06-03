«28 лет спустя»: о чём сюжет и кто сыграл в продолжении легендарной зомби-франшизы

Спустя 23 года после выхода культового фильма Дэнни Бойла «28 дней спустя» франшиза получила долгожданное продолжение. Первый фильм новой предполагаемой трилогии — «28 лет спустя» — вышел на большие экраны 20 июня 2025 года. Картина получила высокие оценки критиков и зрителей, при бюджете в 60 миллионов долларов лента собрала в мировом прокате 151,3 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска». Второй фильм — «28 лет спустя Часть II: Храм костей» — вышел в январе 2026 года, режиссёром выступила уже Ниа ДаКоста. Несмотря на высокие оценки критиков, которые называют картину более вдумчивой и жестокой, она столкнулась с кассовыми трудностями: при бюджете в 63 миллиона, заработала всего 58,5 миллионов долларов в мировом прокате.

© Columbia Pictures Corporation, Sony, TSG Entertainment

Коротко о фильме «28 лет спустя»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Дэнни Бойл

Жанр: постапокалиптический хоррор, триллер

Страна: Великобритания, Канада, США

Длительность: 1 час 55 минут

В главных ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Джоди Комер, Элфи Уильямс

О чём: о вирусе, превращающих людей в беспощадных монстров

Есть ли продолжение: Да, фильм запускает новую трилогию. Вторая часть «Храм кости» вышла 16 января 2026 года.

О чём фильм «28 лет спустя»: краткий сюжет

События разворачиваются почти через три десятилетия после того, как вирус ярости вырвался из биологической лаборатории. Британия остаётся в жесточайшем карантине. Группа выживших обосновалась на небольшом острове, соединённом с материком единственной укреплённой дамбой. Когда один из них отправляется в опасную миссию вглубь материка, он сталкивается с мутировавшими формами заражённых и открывает тёмные тайны, скрываемые другими выжившими.

Кто снял фильм «28 лет спустя»

Над картиной работали создатели оригинального фильма «28 дней спустя» (2002) — режиссёр Дэнни Бойл и сценарист Алекс Гарленд. Бойл поставил картину, а Гарленд написал сценарий.

Актёры и роли: Аарон Тейлор-Джонсон, Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Джоди Комер, Элфи Уильямс.

Коротко о фильме «28 лет спустя: Храм костей»

Год выхода: 2026

Режиссёр: Ниа ДаКоста

Жанр: ужасы

Страна: Великобритания, США

Длительность: 1 час 49 минут

В главных ролях: Рэйф Файнс, Джек О’Коннелл, Элфи Уильямс, Эрин Келлиман, Чи Льюис-Парри

О чём: прямое продолжение событий первой части «28 лет спустя»

Есть ли продолжение: в производстве находится третья часть

О чём фильм «28 лет спустя: Храм костей»: краткий сюжет

Картина рассказывает о судьбе героя первой части 12-летнего Спайка, который покидает безопасный Святой остров и попадает в банду отморозков-сектантов под предводительством безумного Джимми Кристала. Параллельно развивается линия доктора Ян Келсона, который пытается исцелить заражённого по имени Самсон, веря в возможность возвращения инфицированных к человечности.

Кто снял «28 лет спустя: Храм костей»

Режиссёрское кресло Бойла во второй части заняла Ниа ДаКоста, известная по ужастику «Кэндимен» (2021) и блокбастеру вселенной Marvel «Капитан Марвел 2» (2023). Сценарий вновь написал Алекс Гарленд. А Дэнни Бойл на этот раз выступил продюсером.

Актёры и роли: Рэйф Файнс (доктор Ян Келсон), Джек О’Коннелл (безумный лидер сектантов Джимми Кристал), Элфи Уильямс (юный Спайк).

Интересные факты о фильмах

Две новые части — «28 лет спустя» и «Храм кости» — снимались практически одновременно, что позволило оптимизировать производственный процесс.

Чтобы поздравить юного актёра Элфи Уильямса с завершением съёмок первой части, Аарон Тейлор-Джонсон подарил ему гитару.

Режиссёр Ниа ДаКоста во второй части сознательно отказалась от нервной, рваной манеры Дэнни Бойла, сделав ставку на «терпение и статичность», что критики назвали «приятной эстетической передышкой».

Рейтинги фильмов на киноплатформах и критика

«28 лет спустя». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 88% критиков оставили положительные отзывы, при этом всего 67% всех отзывов зрителей оказались положительными. На «Кинопоиске» рейтинг картины составляет 6,1 балл из 10, на международной платформе IMDb зрители оценили картину на 6,6 баллов из 10.

«28 лет спустя: Храм костей». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% всех рецензий от критиков оказались положительными, это самый высокий показатель во всей франшизе. На «Кинопоиске» рейтинг картины составляет 6,7 балла из 10. На международной платформе IMDb рейтинг составляет 7,4 балла из 10.

Авторитетное издание Empire Magazine назвало фильм «28 лет спустя» «храбрым и смелым». По мнению критика Бена Трэвиса, авторы не пошли по проторенной дорожке: «Дэнни Бойл и Алекс Гарленд никогда не делали очевидных решений. Спустя 23 года они возвращаются, чтобы вдохнуть захватывающую жизнь в заезженный жанр». Финал фильма рецензент называет «самым противоречивым в 2025 году».

Критик портала Digital Spy назвал «28 лет спустя: Храм костей» «отличным продолжением, которое не уступает первому фильму и при этом выдает собственный финальный аккорд». Обозреватель New York Post подчеркнул, что Ниа ДаКоста «явно чувствует природу ужаса», а её выразительная и беспощадная постановка «раз за разом заставляет зрителя вздрагивать и выдыхать “о боже мой”» .

Бюджет фильмов и кассовые сборы фильмов

Бюджет фильма «28 лет спустя» превысил 60 миллионов долларов. В мировом прокате фильм собрал 151,3 миллиона долларов, следует из данных «Кинопоиска». При бюджете в 63 миллиона долларов «28 лет спустя: Храм костей», заработала всего 58,5 миллионов долларов в мировом прокате.

Кассовый провал второй части создатели связывают с путаницей у зрителей. Фильм вышел всего через шесть месяцев после первой части, и многие не поняли, что это полноценный сиквел: думали, что показывают тот же фильм, который они уже видели. В этом в интервью Empire признавалась режиссёр Ниа ДаКоста.

Какие есть другие фильмы во франшизе

Оба фильма являются продолжением культового зомби-хоррора Дэнни Бойла 2002 года о вирусе, делающего из людей кровожадных монстров «28 дней спустя». Главную роль в нём сыграл Килиан Мерфи. В 2007 году вышел фильм «28 недель спустя», режиссёром которого выступил Хуан Карлос Фреснадильо (картина полностью поменяла создателей и актёрский состав).

В декабре 2025 года издание ScreenRant писало, что руководство Sony Pictures дали «зеленый свет» третьему фильму «28 лет спустя». В него снова может вернуться Киллиан Мёрфи. Но после провала второй части, как пишут некоторые издания, производство приостановилось.

Стоит ли смотреть фильмы

Обе картины стоит смотреть любителя необычных зомби-хорроров и фильмов про апокалипсис. «28 лет спустя» понравится поклонникам оригинальной картины 2002 года: в нём чёткая сюжетная линия и узнаваемая «рваная» манера повествования Бойла. «Храм костей» предлагает более камерный, вдумчивый и при этом более жестокий взгляд на постапокалиптический мир.

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