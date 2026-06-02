Okko выпустил тизер-трейлер приключенческой ленты «Царевна Несмеяна»

Роль царевны с непростым характером исполнила Анастасия Красовская, а её партнёром, который будет пытаться рассмешить девушку, стал Слава Копейкин.

© Okko

Кинокомпания «Наше кино» совместно с Okko выпустила тизер-трейлер приключенческой ленты «Царевна Несмеяна». Сюжет строится вокруг дерзкого предложения: полцарства тому, кто сумеет развеселить юную царевну.

Режиссёром фильма выступил Василий Ровенский. Он же занял кресло продюсера вместе с Максимом Рогальским, Антониной Руже, Сергеем Шишкиным, Гавриилом Гордеевым и Анной Вельяминовой. Сценарий написали Эвелина Барсегян и Василий Ровенский, а за визуальный ряд отвечал оператор-постановщик Зикрулло Хикматов.

© Okko

Главный герой — обычный парень Ерёма, который не имеет никакого отношения к сказочному миру. Вместе с сестрой он неожиданно переносится в Тридевятое царство. Единственный способ вернуться домой — рассмешить местную царевну Несмеяну. Ерёме удаётся выполнить задачу и покорить сердце девушки, но после возвращения в реальность он понимает, что потерял нечто важное. Вскоре он узнаёт о похищении царевны Водяным и отправляется обратно — на этот раз не ради выгоды, а ради любви.

Роль царевны с непростым характером исполнила Анастасия Красовская, а её партнёром стал Слава Копейкин. В фильме также снялись Рузиль Минекаев, София Петрова, Виктор Логинов, Юлия Такшина, Роман Кулясов, Игорь Чехов, Михаил Орлов и Роман Юнусов.

© Okko

Анастасия Красовская, чьи слова приводятся в пресс-релизе Okko, призналась: «Я верю, что наша сказка напомнит людям про силу любви — про её тихую, но сильную способность менять людей, согревать даже самые холодные сердца и понемногу делать мир человечнее».

В широкий прокат картина выйдет 1 октября 2026 года.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

В Okko выйдет мультимедийный сериал «Учёные дамы» с Ириной Горбачёвой