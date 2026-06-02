Продолжение «Чебурашки» и продюсерская компания Суини: что обсуждали 2 июня

Стала известна дата выхода «Чебурашки-3»

В сети появился первый тизер третьей части семейной комедии «Чебурашка». Как сообщил дистрибьютор «Атмосфера кино», премьера фильма состоится 1 января 2027 года. По сюжету в приморский город приезжают родственники забавного ушастого героя. Режиссёром вновь выступил Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и другие.

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Коротко «Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

Пушкинский музей открывает цикл выставок «Мадонны Ренессанса»

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина запускает цикл моновыставок «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний». Об этом сообщает ТАСС. Первой на показ выставили работу ученика Леонардо да Винчи — «Мадонна с двумя играющими младенцами». На картине изображены Мадонна с младенцем Христом и юный Иоанн Креститель.

Сидни Суини основала собственную продюсерскую компанию

Голливудская актриса Сидни Суини создала собственную продюсерскую компанию под названием Honey Trap, сообщает издание Deadline. Президентом по производству стала её давняя партнёрша Кейли Макгрегор. Компания планирует заниматься смелыми фильмами и сериалами, которые «бросают вызов восприятию и оставляют эмоциональный след». Honey Trap уже заключила соглашение с Sony Pictures о праве первого выбора проектов.

В Москве открылась выставка забытого ученика Малевича

В галерее Postrigay на Тверской открылась выставка Зенона Комиссаренко «Звучание космоса», приуроченная к 135-летию художника. Комиссаренко считается учеником Малевича, он охватил две волны русского авангарда: в 1920-х занимался мультипликацией, а после войны сосредоточился на живописи. На выставке, которая продлится с 3 июня по 5 июля, покажут его работы, особое место в которых занимает цветовое выражение музыки, говорится на сайте галереи.

Зои Кравиц сыграет главную роль в новом фильме Меган Парк

Актриса Зои Кравиц, известная по фильму «Меломанка» и сериалу «Большая маленькая ложь» исполнит главную роль в новой картине режиссёра Меган Парк («Моя старая задница»), сообщает Deadline. Парк сама напишет сценарий и станет исполнительным продюсером. Название и сюжет проекта пока не раскрывается.

Зак Снайдер снимет ремейк «Побега из Нью-Йорка»

Режиссёр Зак Снайдер («300 спартанцев») снимет ремейк фильма Джона Карпентера 1981 года «Побег из Нью-Йорка», сообщает издание Deadline. Снайдер также выступит сценаристом картины, а Карпентер станет исполнительным продюсером. Детали сюжета и актёрский состав пока не раскрываются. Оригинальный фильм с Куртом Расселом в главной роли рассказывал об осуждённом спецназовце, которому поручили спасти президента США.

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