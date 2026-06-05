Комедия «Своя в доску»: как двоечник учит учительницу физики кататься на скейте

В российском прокате идёт драмеди «Своя в доску» — полнометражный дебют режиссёра Ильи Лебедева. Это история о сложном диалоге поколений, участниками которого стали мать и сын, — их сыграли Ольга Лерман и Тимофей Кочнев. Автор «Рамблера» посмотрел новинку и поделился своими впечатлениями.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

О чём фильм

Алла Сергеевна (Ольга Лерман) — строгий учитель физики, которого по традиции боятся школьники и уважают коллеги по цеху и руководство. Если случайно моргнёшь как-то не так или бросишь косой взгляд, когда она идёт мимо, запомни: расплата за «неправильное» поведение непременно нагрянет. Цоканье её каблуков по школьным коридорам неизбежно вызывает дрожь у учеников.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Единственное «слабое звено» в жизни Аллы — сын Марк (Тимофей Кочнев), рядом с которым она становится мягче и, кажется, стесняется этих эпизодов. Парень увлекается скейтбордингом, в плане учёбы далеко не отличник, из-за чего его мама заметно обеспокоена — как же Марк будет поступать на физтех и строить карьеру инженера. Но у её сына другие планы на жизнь: он хочет превратить своё хобби в профессию и выступать на турнирах.

Узнав о том, что карьерная траектория Марка может сложиться не так, как она предполагает, Алла идёт на конфликт с сыном. Позже они приходят к сложному консенсусу — пари. Если Алла Сергеевна за месяц сможет пройти квалификационный отбор на большой турнир, Марк забудет о карьере скейтбордиста. Если нет, то парень будет двигаться по своей колее и дальше, несмотря на советы матери.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Кто работал над картиной

«Своя в доску» — первый полнометражный проект, сделанный под эгидой киношколы «Свободное кино». Для режиссёра Ильи Лебедева это дебют в полном метре. Над сценарием Илья работал вместе с Игорем Рыбиным («Страсти по Матвею») и Никитой Ватулиным-Тарасенко («Страх над Невой»).

В центре событий Ольга Лерман — настоящий стержень этой картины, причём как эмоциональный, так и спортивный. Наблюдать за тем, как актриса учится кататься на доске — поначалу самостоятельно, потом с помощью двоечника Гоши (Максим Карушев), одноклассника своего сына, крайне увлекательно. На втором плане появляется и Виктор Хориняк (звезда франшизы «Последний богатырь»). Он исполнил роль участкового и отца Гоши.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Российская премьера состоялась во внеконкурсной программе «Точка кипения» Московского кинофестиваля.

Сильные стороны

Один из главных плюсов картины — душевность, которую прежде всего привнесли актёры в эту историю. О конфликте поколений есть уже тысячи фильмов, в том числе и российского производства, но по-настоящему цепляющих не так уж много. Ольга Лерман играет строгую, но меняющуюся по ходу фильма преподавательницу с такой иронией и самоотдачей, что зрителям непременно захочется вернуться в школьные времена. Её трансформация из суровой консерваторши в увлечённую процессом женщину, открытую переменам, — лучшая часть фильма.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Молодёжь в картине также не подкачала. Тимофей Кочнев и Максим Карушев держат зрительское внимание. Особенно выделяется Карушев, его Гоша — настоящий подарок для всех двоечников страны, которые считают, что после школы канут в Лету. Если вести себя как Гоша — шанс на светлое будущее есть. Химия учителя и ученика во время тренировок подкупает лёгкостью, весельем и непорочностью.

«Своя в доску» — кино, которое старается быть не только динамичным и визуально притягательным. В картине достаточно и крутых трюков, и эффектов (в частности, «замедление времени»), и в целом драйва. Но главный комплимент — в прямолинейности и открытости. Здесь нет места цинизму, двусмысленности и навязчивой морали. Герои — те самые живые люди, у которых есть чувства, порой сомнительные домыслы и право на ошибку.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Слабые стороны

Как только заканчивается экспозиция и мы более-менее разобрались, кто кем и почему приходится, становится понятно, что будет дальше. Кто будет в выигрыше, кто проиграет, кто с кем подружится и где пробежит искра. Сценаристы выбирают проторенные маршруты, но это нельзя назвать сильным минусом картины.

Конечно, решения авторов отчасти можно понять. В проекте нет медийных актёров, но ставки на дебютное жанровое кино всё равно высоки. Иногда зрителям всё-таки хочется, чтобы сценаристы хоть немного сворачивали с протоптанной тропы и предлагали новые сюжетные повороты, например как было в фильме Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума».

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Из-за тех самых проторенных дорожек образ персонажей, которые сконструировали создатели, нередко напоминает условный собирательный прототип. В фильме есть учительница, которая внешне жёсткая, но добрая внутри. Есть типовой трудный подросток и участковый, который напоминает среднестатистического «дядю Стёпу». По-настоящему вдохнуть жизнь и энергию удалось только Ольге Лерман, в том числе благодаря солидному количеству времени на экране.

Пусть «Своя в доску» и обращается к интересным темам (помимо конфликта поколений, здесь и закостенелость системы среднего образования, а также сложный выбор между «нормальной» работой и хобби), ни одну из них фильм не дожимает до конца. То ли дело в ограниченном хронометраже (золотые ~90 минут), то ли в нежелании докрутить конфликты, пролетающие по касательной. Вызовы, стоящие перед главными героями, по большей части разрешаются после пары откровенных разговоров и финального соревнования. Слишком быстро и легко, будто драматический накал, заданный в начале, был только для вида.

© «Свободное кино»; «Наше кино»

Стоит ли смотреть

«Своя в доску» — далеко не идеальное, но честное и тёплое кино. Фильм вряд ли войдёт в золотой фонд кинематографа и сможет собрать миллиардные сборы, но точно зарядит зрителей хорошим и добрым настроением. Также картина понравится поклонникам творчества Ольги Лерман и Виктора Хориняка, которые ранее уже играли вместе в фильме «Поехавшая».

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