Суини сыграет в «Сонной Лощине», «Трёх котов» полюбили в Китае: что обсуждали 3 июня

«Рамблер» составил подборку актуальных событий прошедшего дня в мире отдыха и развлечений.

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Сериалы с Асмус и Яценко в конкурс фестиваля «Пилот»

Комедия Алексея Камынина «Фестиваль» с Кристиной Асмус, а также драма Александра Богуславского «Жизнь заново» с Александром Яценко отобраны в конкурсной программе VIII всероссийского фестиваля сериалов «Пилот», который пройдёт с 17 по 21 июня в Иванове, пишет ТАСС со ссылкой на организаторов смотра. Всего в конкурсе участвует 21 новый проект.

«Три кота» посмотрели 5,5 миллиарда человек в Китае

Российский анимационный сериал «Три кота» пользуется огромной популярностью за рубежом, сообщила гендиректор «Национальной медиа группы» Светлана Баланова на ПМЭФ, пишет ТАСС. По её словам, в Китае проект собрал 5,5 миллиарда просмотров.

Драма — обладатель «Золотой пальмовой ветви» выйдет в России в октябре

Драма «Фьорд» румынского режиссёра Кристиана Мунджиу, получившая главный приз Каннского кинофестиваля в этом году, выйдет в российский прокат 29 октября, сообщило издание «Афише Daily» со ссылкой на компанию «Русский репортаж». В центре сюжета — румынско-норвежская семья, которая переезжает в Норвегию и сталкивается с подозрениями в жестоком обращении с детьми. Главные роли исполнили Рената Рейнсве и Себастьян Стэн.

Сидни Суини сыграет в переосмыслении «Сонной Лощины»

Сидни Суини исполнит главную роль и выступит продюсером экранизации романа «Hollow» Линдси Андерсон Бир, который станет переосмыслением «Легенды о Сонной Лощине», сообщает издание Deadline. Писательница сама поставит фильм по собственному сценарию, релиз намечен на 2027 год. Это будет первый проект продюсерской компании Суини Honey Trap, которую она основала на днях.

Дэвид Харбор снимется в чёрной комедии «Little One»

Известный по сериалу «Очень странные дела» актёр Дэвид Харбор исполнит главную роль в чёрной комедии «Little One», сообщает Deadline. Сюжет развернётся вокруг внезапного изменения в поведении ребёнка, которое угрожает идеальной семье. Партнёршей Харбора станет Габи Хоффман. Режиссёром и сценаристом выступит молодой мастер Алекс Кавуцкий. Съёмки стартуют в Лос-Анджелесе в июне 2026 года.

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Продолжение «Чебурашки» и продюсерская компания Суини: что обсуждали 2 июня