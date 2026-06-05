«Кончится лето»: о чём сюжет и кто снял криминальную драму с Юрой Борисовым

В конце февраля 2025 года в российский прокат вышел фильм «Кончится лето» — якутская криминальная драма с Юрой Борисовым в главной роли. Картина, ставшая одним из главных событий отечественного кинематографа, собрала в прокате более 57 миллионов рублей, согласно данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», и вошла в число лидеров среди якутских фильмов 2025 года. Лента получила высокие оценки критиков и зрителей, а также была отмечена двумя премиями «Ника» и получила Гран-при фестиваля «Маяк».

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Коротко о фильме «Кончится лето»

Год выхода: 2025 (премьера в прокате — 27 февраля)

Режиссёр: Владимир Мункуев, Максим Арбугаев

Жанр: драма, криминальный триллер

Страна: Россия

Длительность: 1 час 58 минут

В главных ролях: Юра Борисов, Макар Хлебников, Дмитрий Поднозов, Александр Мосин, Василий Щипицын, Иван Тарабукин

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Кончится лето»: краткий сюжет

В якутский посёлок золотодобытчиков после тюремного заключения возвращается 27-летний Кеша. Дома его ждут отец и младший брат Тима, мечтающий поступить в университет в Новосибирске. Кеша устраивается рабочим на золотодобывающий участок, но вскоре оказывается обманутым и теряет работу. В отчаянии он решает украсть неучтённое золото с прииска, а затем пускается в бега вместе с младшим братом, который не знал о преступлении. Побег превращается в борьбу за выживание в суровых условиях якутской природы.

Кто снял фильм «Кончится лето»

Сценарий написал якутский режиссёр Владимир Мункуев, для которого эта работа стала возвращением к жанровому кино после дебютной криминальной комедии «Чувак» (2017) и драмы «Нуучча» (2021). Последняя получила приз за лучшую режиссуру на «Кинотавре» в 2021 году. Для его соавтора Максима Арбугаева, чья короткометражная документальная лента «Выход» номинировалась на «Оскар» в 2023 году, «Кончится лето» стал игровым дебютом. Арбугаев также выступил оператором картины, придав визуальному ряду документальную шероховатость и отказавшись от красивой картинки в кадре.

Актёры и роли: Юра Борисов (Кеша), Макар Хлебников (его младший брат Тима), Дмитрий Поднозов (отец), Александр Мосин (директор артели), Василий Щипицын, Иван Тарабукин.

Интересные факты о фильме

Сюжет фильма основан на реальной истории ограбления золотодобывающей артели в Якутии.

Действие картины разворачивается в якутском посёлке, что придаёт ленте особый колорит.

В фильме звучат песни группы «Кино», что создаёт дополнительную атмосферную связь с российским кинематографом 1990-х, в том числе культовыми фильмами Балабанова. Хотя сами создатели отрицали эту связь.

Рейтинги и критика

На сайте «Кинопоиск» фильм получил высокие оценки от зрителей — 7,3 балла из возможных 10. На международной платформе IMDb зрительский рейтинг составляет 6,8 баллов из 10. Портал Film.ru поставил картине 8 баллов из 10, хотя зрители платформы оценили его на 6,2 балла.

Кинокритик Юлия Шагельман в рецензии для «Коммерсантъ» отметила, что «Кончится лето» — это история в духе братьев Коэн — о столкновении озлобленного глупца и наивного простака с судьбой, которую невозможно ни обмануть, ни обыграть. При этом, по её наблюдению, при пересадке на отечественную почву картина приобретает отчётливо балабановские обертоны.

В рецензии для портала «Культура» обозреватель Алексей Коленский написал, что фильму не хватает «сюжетной вилки», а слабость младшего брата снижает драматический накал. По мнению критика, авторам не удалось преодолеть конфликт между замыслом и реализацией, из-за чего совместная работа двух режиссёров «не срослась».

Бюджет фильма и кассовые сборы

Точный бюджет фильма официально не раскрывался. Согласно данным портала «Бюллетень кинопрокатчика» картина собрала в прокате более 57 миллионов рублей в России и странах СНГ, её посмотрели 124 тысячи зрителей. На фоне общего подъёма якутского кинопроката (сборы фильмов региона превысили 174 миллиона рублей за первые четыре месяца 2025 года) «Кончится лето» занял первое место по сборам в своей категории, писал ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Якутии.

Награды и номинации фильма «Кончится лето»

Фильм получил две национальные кинопремии «Ника», став первым якутским фильмом — дважды лауреатом этой премии. Лента была номинирована в категориях «Лучший игровой фильм», «Лучшая сценарная работа» (Владимир Мункуев) и «Лучшая мужская роль» (Юра Борисов). Победы он одержал в категориях «Лучшая мужская роль» (Юра Борисов) и «Лучший монтаж».

Также фильм завоевал награду в категории Best Film программы Asian Vision на 11-м Международном фестивале азиатского кино (AWFF) в Калифорнии. А ещё картина получила Гран-при фестиваля актуального российского кино «Маяк».

Стоит ли смотреть фильм

«Кончится лето» — это сильная психологическая драма с отличной актёрской игрой Юры Борисова. Фильм понравится тем, кто ценит неголливудское, аутентичное кино с атмосферой безысходности, семейными конфликтами и суровой романтикой северных пейзажей. Картина будет интересна поклонникам творчества Алексея Балабанова и тем, кто ищет в современном российском кинематографе честные, жанрово выверенные истории.

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