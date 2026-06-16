«Лермонтов»: сюжет, актёры и интересные факты о фильме

16 октября 2025 года, на следующий день после 211-й годовщины со дня рождения поэта, в российский прокат вышла биографическая драма «Лермонтов» режиссёра Бакура Бакурадзе. Картина, показанная ранее вне конкурса на фестивале «Маяк» в Геленджике, вызвала неоднозначную реакцию зрителей из-за необычного выбора исполнителя главной роли и медленного повествовательного ритма. При этом многие критики положительно оценивали ленту. По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», фильм собрал в прокате России и СНГ около 66,2 миллиона рублей. Картину посмотрели свыше 145 тысяч зрителей.

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Коротко о фильме «Лермонтов»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Бакур Бакурадзе

Жанр: драма, биографический фильм

Страна: Россия

Длительность: 1 час 44 минуты

В главных ролях: Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов

О чём фильм: о последних часах жизни Михаила Лермонтова

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Лермонтов»: краткий сюжет

Действие картины разворачивается 15 июля 1841 года в Пятигорске, у подножия горы Машук. Ещё недавно Михаил Лермонтов и отставной майор Николай Мартынов были приятелями, но после случайной ссоры стали непримиримыми врагами. В течение нескольких часов, оставшихся до роковой дуэли, друзья, родственники и знакомые поэта пытаются предотвратить трагедию. Фильм показывает не саму дуэль как кульминацию, а предшествующее ей напряжение, завершаясь сценой выстрела и флэшбеком-воспоминанием французской путешественницы Адель Оммер де Гелль.

Кто снял фильм «Лермонтов»

Режиссёром и автором сценария выступил Бакур Бакурадзе, который ранее получил премию «Ника» за лучшую режиссёрскую работу в фильме «Снег в моём дворе». Продюсерами картины стали Сергей Сельянов и Андрей Рыданов.

Актёры и роли: Главную роль — Михаила Лермонтова — исполнил стендап-комик Илья Озолин, для которого этот проект стал дебютом в кино. Среди других актёров Евгений Романцов (Николай Мартынов), Вера Енгалычева (Быховец), Дмитрий Соломыкин (Пушкин), Андрей Максимов (Бенкендорф)

Интересные факты о фильме

Съёмки картины проходили осенью 2024 года в тех местах, где происходила дуэль: в Пятигорске и его окрестностях, а также в Железноводске и селе Элькуш в Карачаево-Черкесии.

Оператор Павел Фоминцев выбрал манеру съёмки, близкую к документальному кино: камера часто фиксирует персонажей со спины или наблюдает за пространством, а не за лицами героев.

В одной из сцен появляется Пушкин в исполнении Дмитрия Соломыкина.

Причину ссоры между Лермонтовым и Мартыновым режиссёр сознательно оставляет необъяснённой, предлагая зрителю самому интерпретировать конфликт.

Рейтинги и критика фильма

На международной платформе IMDb зрители оценили картину на 6,1 балл из 10. Такую же оценку ленте поставили зрители портала «Кинопоиск». На сайте Кино-Театр.ру рейтинг составил 4,2 балла из 10.

Обозреватель портала «Кино Mail» Борис Гришин в своей рецензии отметил, что режиссёр показывает Лермонтова не «бронзовым» классиком с постамента, а живым и сложным человеком со злым языком и неуживчивым характером. Кинокритик Никита Лаврецкий для издания «Афиша Daily» называет фильм «антибайопиком» в стиле «медленного кино» Гаса Ван Сента. Зритель не узнает фактов биографии, но сможет «почувствовать» последний день поэта. Критик считает выбор стендап-комика Озолина гениальным: поэты всегда на грани нелепости, а комики — в шаге от трагичности. Лермонтов в кадре «по-настоящему оживает».

Бюджет и кассовые сборы фильма

Точный бюджет фильма официально не раскрывался. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», кассовые сборы в России и странах СНГ по состоянию составили 66 162 488 рублей. Картину посмотрели 145,4 тысячи зрителей.

Награды и номинации

В октябре 2025 года фильм «Лермонтов» был показан вне конкурсной программы на фестивале актуального российского кино «Маяк» в Геленджике. Бакур Бакурадзе получил премию «Ника» за режессёрскую работу на 39-й церемонии вручения национальной награды. Также картина была представлена в пяти номинациях, в том числе как лучший игровой фильм.

Другие экранизации

Среди других экранизаций, посвящённых Лермонтову и его творчеству, можно назвать картину Николая Бурляева «Лермонтов» 1946 года. В ней рассказывается о жизненном и творческом пути поэта, включая военную службу и дуэль с Мартыновым. В 2014 году также выходил одноимённый фильм Максима Беспалова с Владимиром Аблогиным в главной роли: картина также рассказывает всю биографию поэта от рождения до смерти.

Стоит ли смотреть фильм «Лермонтов»

Поскольку «Лермонтов» — это не классический байопик с подробным жизнеописанием, а медитативная авторская драма, её просмотр требует от зрителя терпения и интереса к «медленному кино». Фильм понравится тем, кто ценит нестандартный взгляд на исторических личностей и хочет увидеть Лермонтова живым, противоречивым и человечным. Если же вы ждёте динамичного сюжета, подробного рассказа о творчестве поэта или традиционной исторической драмы, картина может показаться скучной и разочаровать.

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