«Сводишь с ума»: о чём сюжет и кто сыграл в романтической комедии Дарьи Лебедевой

В начале октября 2025 года в российский прокат вышел дебютный полнометражный фильм режиссёра Дарьи Лебедевой «Сводишь с ума». Это лёгкая романтическая комедия с элементами фэнтези о девушке и парне из параллельных реальностей, которых соединяет магическое зеркало. Картина получила много положительных отзывов от зрителей и критиков, собрала в прокате 110,5 миллионов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Лента была номинирована на национальную кинопремию «Ника» в категории «Лучшая режиссёрская работа».

© Forza Film

Коротко о фильме «Сводишь с ума»

Год выхода: 2025

Режиссёр: Дарья Лебедева

Жанр: романтическая комедия, фэнтези, мелодрама

Страна: Россия

Длительность: 1 час 39 минут

В главных ролях: Мила Ершова, Юрий Насонов, Людмила Артемьева, Антон Васильев

О чём: Два незнакомца в Санкт-Петербурге оказываются связаны через магическое зеркало, открывающее портал между параллельными реальностями

Есть ли продолжение: нет

О чём фильм «Сводишь с ума»: краткий сюжет

Алиса заселяется в просторную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Счастья девушке нет предела, пока однажды через зеркало в ванной она не начинает видеть странного парня. Оказывается, что Иван живёт в той же самой квартире, только в другой реальности. Поначалу герои воспринимают всё происходящее как дурную шутку и испытывают друг к другу взаимную неприязнь. Но когда они начинают ближе общаться, между ними происходит симпатия и постепенно Алиса и Иван влюбляются. Проблема только в том, как преодолеть границы параллельных вселенных, чтобы быть вместе.

Кто снял фильм «Сводишь с ума»

Режиссёром и соавтором сценария выступила уроженка Ивановской области, выпускница Ивановского художественного училища Дарья Лебедева. Фильм стал её первой полнометражной работой в кино. Над сценарием также работали Олеся Лихачева и Анастасия Седова. Продюсерами картины стали Георгий Шабанов, Ашот Месропян, Люся Дадальян и другие. Производством занималась компания Forza Film при поддержке Министерства культуры РФ и онлайн-кинотеатра Start по заказу All Media Company.

Актёры и роли: Мила Ершова (Алиса), Юрий Насонов (Иван), Людмила Артемьева, Антон Васильев.

Интересные факты о фильме

Съёмки картины проходили в Санкт-Петербурге и заняли 22 съёмочных дня. В целом рабочий процесс длился около двух лет.

Создатели вдохновлялись зарубежными проектами, такими как «Дом у озера» (2006) и «Бойфренд из будущего» (2013).

Актриса Мила Ершова в интервью «Вечерней Москве» рассказала, что перед съёмками они с Юрием Насоновым ходили на тренинг к актёрскому коучу, чтобы «партнёрски сонастроиться».

Рейтинги и критика

На платформе «Кинопоиск» рейтинг фильма составляет 8,2 балла из 10, также картина входит в топ-250 лучших фильмов платформы (занимает 215 место). Портал Film.ru оценил ленту на 8 баллов из 10, хотя зрители поставили ей 6,7 балла. В онлайн-кинотеатре Okko зрительский рейтинг составляет 8,7 балла из 10: большинство зрителей в отзывах оценивают его на 9 и 10 баллов, говоря о прекрасной игре Милы Ершовой и сравнивая картину с «Питером FM» (2006) с Екатериной Федуловой и Евгением Цыгановым в главных ролях.

Критик Оля Смолина в рецензии для портала Film.ru называет фильм редким для России мистическим ромкомом в духе голливудских картин 90-х. Она отмечает точный кастинг Милы Ершовой и Юрия Насонова, их «химию», а также атмосферный Петербург, который показывается с незаезженных ракурсов. Рецензент портала Кино-Театр.ру называет фильм «отличным, ладным со всех сторон кино», созданным с любовью, вниманием к деталям и юмором. Картина избегает пошлости и чернухи, сохраняя лёгкую, уютную атмосферу, добавляет он.

Бюджет фильма и кассовые сборы

Бюджет картины составил 80 миллионов рублей. За всё время проката фильм посмотрели 245,4 тысячи зрителей в России и странах СНГ, он собрал 110,5 миллионов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Также ленту показывали в Эстонии, Латвии и Польше, пишет «Кинопоиск».

Награды и номинации фильма «Сводишь с ума»

Фильм «Сводишь с ума» был номинирован на национальную кинопремию «Ника» в категории «Лучшая режиссёрская работа» (Дарья Лебедева). Кроме того, Дарья Лебедева получила премию Художественного театра МХТ имени Чехова в номинации «Кино». В начале 2026 года лента также вошла в престижный лонг-лист XIII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в категории «Лучший полнометражный художественный фильм».

Стоит ли смотреть фильм «Сводишь с ума»

«Сводишь с ума» идеально подойдёт для уютного вечера вдвоём со второй половинкой: картина напоминает, как важно слышать друг друга и находить компромисс. Фильм понравится тем, кто соскучился по тёплым и добрым качественным отечественным ромкомам с элементами фэнтези и магии, а также поклонникам Милы Ершовой.

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