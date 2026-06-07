Популярную интернет-страшилку превратили в фильм: что из этого получилось

В российском прокате идёт фильм «Закулисье реальности» — камерный хоррор от 20-летнего дебютанта Кейна Парсонса, популярного ютубера и автора веб-сериала с одноимённым названием. В главных ролях — британец Чиветель Эджиофор («12 лет рабства») и норвежка Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность»). Автор «Рамблера» посмотрел новинка и поделился своими впечатлениями.

© A24

О чём кино

Разочарованный в жизни владелец мебельного магазина Кларк (Чиветель Эджиофор) когда-то был успешным архитектором — с любимой супругой и домом с лужайкой. В одночасье всё изменилось: он потерял семью, карьеру, деньги, ввязался в убыточный бизнес и в конце концов остался в одиночестве. Вялотекущее существование Кларка разбавляют ассистенты-зумеры Бобби (Финн Беннетт) и Кэт (Лукита Максвелл), а также редкие походы к психотерапевту Мэри (Ренате Реинсве). Последняя пытается помочь клиенту разобраться с агрессией, выйти из затворничества и начать новую жизнь.

Перебои с электричеством в мебельном магазине бьют по кошельку Кларка и распугивают посетителей. В один прекрасный день он решает раз и навсегда разобраться с проблемой, но в итоге натыкается на загадочный портал в стене, ведущий в лабиринт однотипных офисных помещений с жёлтыми обоями и ковролином. Каждая вылазка оборачивается риском для жизни, но Кларк не думает о безопасности — он жаждет найти смысл в скрытом от глаз цокольном помещении. Вскоре о портале узнают Бобби и Кэт, которые все вместе с начальником отправляются в недра новой реальности — увы, ни один не возвращается обратно. В итоге Мэри решает отправиться на поиски тревожного клиента, несколько дней не выходящего на связь.

© A24

Кто это придумал

Сюжет фильма «Закулисье реальности» вырос из одноимённого интернет-мифа, крипипасты о тревожных лиминальных пространствах по мотивам публикации на сервисе 4chan. Фото реально существующего заброшенного торгового центра HobbyTown, заполненного комнатами с пожелтевшим ковролином и болезненного цвета обоями, разбудило фантазию интернет-пользователей. Со временем вокруг так называемого «Закулисья» начали выстраиваться целые легенды. Люди со всего света публиковали и даже генерировали картинки опустошённых офисов, вызывающих необъяснимый страх. «Закулисье» стало метафорой человеческого подсознания, экзистенциального ужаса и странных детстких воспоминаний. В стенах «Закулисья», согласно легенде, скрываются жуткие фантасмагорические существа, которые забирают к себе каждого, кто рискнул оказаться в этом месте.

Среди поклонников криповатого интернет-мифа оказался в том числе и юный блогер Кейн Парсонс. В 2022 году он выпустил серию видеороликов на YouTube, снятых по мотивам «Закулисья». Одна из корометражек в жанре «найденной плёнки» показывает кадры, якобы снятые ребёнком, попавшим в таинственное измерение с бесконечными коридорами. Там герой сталкивается с гигантским чудовищем, и в ходе последующей борьбы камера внезапно поднимается в воздух, после чего резко падает. Всего за год притягивающие своей необъяснимостью ролики о покинутых офисах, существующих в мерцающем свете люминесцентных ламп, обрели вирусную популяность, а сам Парсонс вошёл в статус восходящей звезды.

В 2023-м стало известно, что сразу три крупные голливудские компании — A24, Chernin Entertainment, Atomic Monster и 21 Laps Entertainment — заинтересованы в полнометражном хорроре по мотивам «Закулисья». Парсонс рассматривался в качестве режиссёра картины. В 2025-м проект сошёл с мёртвой точки и приступил к непосредственному производству. Вместе с исполнителями главных ролей Чиветелем Эджиофором и Ренате Реинсве к «Закулисью» присоединились Эван Джогиа («Добро пожаловать в Зомбилэнд 2») и Марк Дюпласс («Утреннее шоу»). Сценарий к фильму написал Уилл Судик («Эш против Зловещих мертвецов»).

© A24

Сильные стороны

«Закулисье реальности» — хоррор по мотивам популярной крипипасты, у которой задолго до выхода сформировалась большая база фанатов. Тот факт, что постановкой экранизации занялся один из идейных создателей интернет-феномена, как минимум располагает. Парсонс бережно относится к деталям, искусно воссоздавая в кадре тревожное пространство бесхозных офисных вещей.

Едва ли более опытный, но далёкий от мира «Закулисья» режиссёр смог бы так верно передать атмосферу лиминальных пространств — главного кошмара поколения альфа. При этом в фильме совсем не ощущается молодость Парсонса, для которого хоррор стал дебютом в большом кино, напротив: 20-летний постановщик имитирует великое — «Солярис» Андрея Тарковского, культовый криминальный сериал «Во все тяжкие», «Твин Пикс», «Американскую историю ужасов», серию игр Half-Life — оставаясь невероятно преданным оригинальной крипипасте.

«Закулисье реальности» предлагает историю на стыке сверхъестественного и психологического. Повествование развивается неспешно, но именно такой замедленный темпоритм помогает проникнуться тягучей безнадёжностью жёлтых лабиринтов. Сценарист Уилл Судик создаёт сюжет с нуля, придумывая оригинальных персонажей со знакомыми детскими травмами. Несмотря на то что большая часть подробностей остаётся за кадром, фильм ясно даёт понять, что именно раны в сердцах людей порождают сюрреалистичных монстров в параллельной реальности.

Камерность и относительная бюджетность хоррора компенсируется постоянно меняющимися форматами: Парсонс играет с ракурсами, постановкой кадра, меняет изображение — с цифрового на VHS и обратно, создавая искусственное ощущение динамики, наполняющей «Закулисье реальности» характерными чертами. Едва ли дебют Парсонса можно спутать с каким-либо другим инди-хоррором. У «Закулисья» есть колоритный стиль, который совсем не предаёт идеи первоисточника, а даже дополняет.

© A24

Слабые стороны

Интернет-миф о «Закулисье» предлагал идею без чётких сюжетных рамок и прописанных мотиваций. Экранизация во многом наследует этот баг, оставляя зрителей без экспозиции, предыстории и в целом каких-либо объяснений. Предполагается, что аудитория фильма должна знать о мире «Закулисья» или даже быть его непосредственной частью. Картина не выстраивает диалог с людьми дистанцированными, а наблюдать за необъяснимыми явлениями в заброшенном офисном подвале не всегда интересно.

Там, где фанат может заметить любопытные «пасхалки», рядовой синефил останется безучастным. Парсонс осознанно медлит с любыми сценарными откровениями, предпочитая исследовать мир замкнутых жёлтых пространств. В итоге новый виток истории — знакомство с сотрудниками «Института асинхронных исследований» — появляется лишь в самом конце. Продюсеры А24 были настолько уверены в успехе хоррора, что заранее сделали задел для сиквела, что само по себе логично, но не очень уместно для зрителя, пришедшего смотреть идейно завершённое кино.

Слишком широкое пространство для додумывания в «Закулисье реальности» также легко спутать с «ленивым сценарием», который не способен предложить полноценный сюжет по мотивам крипипасты. Другой хоррор такого плана «Скинамаринк» также ругали за невнятность посыла. В этом плане дебют Парсонса выглядит бодрее, да и актёры отрабатывают экранное время со всей самоотверженностью. Но и этого оказывается недостаточно, чтобы предложить знатокам жанра полноценную хоррор-одиссею по виральной вселенной. «Закулисье реальности» манит свежими идеями, которые практически не раскрывает. И это самая слабая сторона фильма.

© A24

Вердикт

«Закулисье реальности» — громкий хоррор-дебют, определяющий настроение этого лета. Дебютанту Кейну Парсонсу удалось снять эстетически отталкивающее кино по мотивам легендарной крипипасты, которое берёт не историей и сценарными виражами, а тревожной интонацией и мастерски сконструированной территорией экзистенциального ужаса. «Закулисье» понравится не только знатокам одноимённого интернет-мифа, но и просто поклонникам жанра хоррора, скучающим по любопытным новинкам.

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