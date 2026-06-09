От Маковецкого до Хемсворта: 10 известных актёров, чьи жёны значительно их старше

В актёрской среде нередки случаи, когда именитые артисты в зрелом возрасте находят себе пассии значительно моложе себя. Например, 62-летний Брэд Питт встречается с 33-летней дизайнером Инес де Рамон, Леонардо Ди Каприо в свой 51 год живёт с 27-летней итальянской моделью Витторией Черетти. Но есть и другие примеры — артисты, которые выбрали в спутницы жизни женщин значительно старше себя. Хотя некоторые из них развелись после долгих лет брака, многие до сих пор вместе и счастливы. «Рамблер» составил подборку российских и зарубежных звёзд, которых нисколько не смущает возраст их избранниц.

© IMAGO/James Warren/globallookpress.com

Разница 23 года (в браке с 2012 года)

Британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильмам «Пипец» и «28 лет спустя», уже 15 лет находится в счастливом браке с режиссёром, сценаристкой и художницей Сэм Тейлор-Джонсон («50 оттенков серого»). Они познакомились на съёмках фильма «Стать Джоном Ленноном» в 2009-м, пишет издание Fiction Horizon. 42-летняя Сэм выступала режиссёром картины, а 19-летний Аарон пришёл пробоваться на главную роль Джона Леннона. Несмотря на большую разницу в возрасте, между актёром и режиссёром возникла симпатия, и вскоре они начали встречаться.

© Cover Images/globallookpress.com

До отношений с Аароном Сэм 12 лет (1997—2009) была замужем за арт-дилером Джеем Джоплингом, от которого родила двоих дочек. Она дважды победила рак, супруг её поддерживал. Но в какой-то момент отношениям пришёл конец, развод художница переживала очень тяжело и с головой ушла в работу.

Отношения с молодым Аароном вдохнули в Сэм новую жизнь. Пресса сперва относилась несерьёзно к их роману, а некоторые и вовсе подозревали молодого актёра в меркантильности и желании прославиться. Но когда в 2012 году пара поженилась, а чуть позже на свет появились две дочери, их отношения начали называть практически образцовыми.

Разница 19 лет (в браке с 2010 года)

© Cоцсети

Актёрская чета Владимир Кимельман («Призраки Замоскворечья», «Дедушка») и Евгения Дмитриева («Заза», «Пальма») в браке уже 16 лет. Они познакомились во время экзаменов в Щепкинском училище в 2009 году: 18-летний Кимельман пришёл поступать на курс к 39-летней Дмитриевой. Тогда она уже была известной актрисой. «Я его набирала на курс, на третьем туре я его увидела — высокий. Помню, 22 августа, раздаётся звонок — такой бархатный голос: “Алло, Евгения Олеговна, это Володя Киммельман. Понимаете, проблемы с билетом, я 26-го не успеваю, но 27-го буду в 10 как штык”», — приводит слова актрисы портал Культурология.рф. По её словам, голос Владимира тогда вызвал у неё чувство радости, тогда всё и началось.

Пара долго скрывала свои отношения и даже о свадьбе, которая состоялась в 2010 году, никому, кроме близких, не говорила. В 2011 году у четы родился сын Марк, а в 2019-м — дочка Маруся.

Сергей Маковецкий и Елена Маковецкая (Демченко)

Разница 18 лет (в браке с 1983 года)

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Один из самых известных российских актёров Сергей Маковецкий («Брат 2», «Жмурки») уже 43 года счастлив в браке с актрисой Еленой Демченко («Долгие проводы»), которая старше его на 18 лет. Пара познакомилась в 1983 году на Одесской киностудии.

Как пишет издание StarHit, судьбоносная встреча произошла во время съёмок фильма «Я, сын трудового народа». Маковецкому тогда было 25 лет, а Демченко — 42 года. По признанию артистки, она в шутку предложила Маковецкому жениться на ней. «Мы стояли с Говорухиным и другими режиссёрами, и они надо мной шутили — мол, старая корова, никому не нужна. А я им — сами такие, вот будет пробегать первый попавшийся мальчик — захочу, он на мне женится», — приводит слова артистки издание.

Маковецкий не растерялся и сразу же согласился. А чуть позже между ними закрутился роман. В том же году артисты поженились. На тот момент у Демченко уже был сын от первого брака — Денис. Маковецкий воспитывал его как собственного, общих детей у пары нет.

Разница 15 лет (были в браке с 2005 по 2013 год)

© Christian JENTZ/Getty Images

Один из самых громких голливудских романов между начинающим тогда актёром Эштоном Кутчером («Эффект бабочки», «Два с половиной человека») и уже прославленной Деми Мур («Привидение», «Субстанция») начался в 2003 году. Знакомство произошло в ресторане Нью-Йорка: 25-летнего Кутчера и 40-летнюю Мур представили друг другу общие друзья. Между ними сразу возникла искра, и уже в скором времени папарацци начали ловить артистов вместе.

В 2005 году пара поженилась. До Кутчера Мур дважды была замужем — за музыкантом Фредди Муром (1981–1985) и голливудским актёром Брюсом Уиллисом (1987–2000), от последнего она воспитывала троих дочерей. Кутчер хорошо принял детей. Позже в автобиографии «Inside Out. Моя неидеальная история», вышедшей в 2019 году, Мур признавалась, что эти отношения стали для неё «попыткой прожить ту молодость, которой у неё не было». Но пресса не упускала возможности напоминать актрисе о её возрасте, и со временем она начала сильно из-за этого переживать.

В 2011 году стали ходить слухи об изменах Кутчера: сперва Мур закрывала на это глаза, но потом решила расстаться с партнёром. В 2013 году пара официально развелась. В книге артистка писала, что очень тяжело переживала разрыв и была морально опустошена.

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Разница 13 лет (были в браке с 1996 по 2025 год)

© Photo Image Press/globallookpress.com

Голливудский актёр Хью Джекман, наиболее известный публике по роли Росомахи в фильмах про спасающих мир мутантов, женился на австралийской актрисе Деборре-Ли Фернесс («Легенды ночных стражей») в 1996 году, когда ему было 26 лет, а ей — 39. Они познакомились на съёмках австралийского сериала «Корелли». По иронии судьбы тогда только начинающий актёр сыграл осуждённого колонии (первая его роль после театральной школы), у которого начался роман с посещавшим его психологом. Роль психолога как раз исполняла Деборра-Ли.

Как признавался Джекман в интервью журналу People, он практически сразу влюбился в Фернесс, но признаваться в своих чувствах не спешил. «Мы с Деб уже были лучшими друзьями, и я понял, что влюбился в свою партнёршу по фильму. Так делать нельзя. Это непрофессионально и неловко», — говорил актёр. Но постепенно чувства взяли верх, и Джекман признался избраннице. Деборра сперва не хотела вступать с ним в связь из-за прошлого неудачного опыта отношений с партнёром моложе себя. Но Джекман был настойчив, и Дебора отбросила прошлое. Через четыре месяца после начала романа пара официально зарегистрировала брак.

В 2000 году супруги усыновили сына Оскара, а в 2005-м взяли в семью дочку Аву. Биологических детей у пары нет. В сентябре 2023 года Хью и Дебора внезапно для поклонников, которые считали их брак идеальным, объявили о расставании, а в 2025 году официально развелись. Как они заявляли в интервью People, решение расстаться связано с разными жизненными целями. При этом артисты благодарили судьбу за «почти 30 лет счастливого брака» и отметили, что семья для них всегда останется на первом месте. Хотя в другом интервью изданию Daily Mail Деборра заявляла, что Джекман предал её и «она получила глубокую рану». Некоторые таблоиды ранее приписывали актёру роман с актрисой Саттон Фостер, но сама Деборра об этом не говорила.

Александр Асташёнок и Елена Венгржиновская

Разница 13 лет (в браке)

© Соцсети

Бывший солист группы «Корни», российский актёр Александр Асташёнок («Хоккейные папы») познакомился со своей будущей супругой в 2002 году. Строгая и недоступная Елена Венгржиновская была концертным директором группы, старше артиста на 13 лет (тогда Александру было 23 года, а Елене — 36). Их отношения завязались благодаря одной ситуации: однажды на гастролях Александр заболел, Елена пришла к нему в номер и стала ухаживать за артистом, пишет портал Kultorologia.ru. Эта ситуация покорила Асташёнка, и он начал проявлять знаки внимания к девушке.

Долгое время влюблённые скрывали отношения, поэтому, когда в 2004 году расписались, это стало для всех неожиданностью. В том же году у супругов родилась дочь Виктория. Пара до сих пор счастлива в браке.

Джейсон Момоа и Лиза Боне

Разница 12 лет (были в браке с 2017 по 2024 год, но фактически были вместе с 2005 года)

© Jennifer Bloc/globallookpress.com

История любви звезды «Аквамена» и «Игры престолов» Джейсона Момоа и актрисы Лизы Боне до сих пор считается одной из самых романтичных в Голливуде. Как неоднократно признавался Момоа в интервью разным изданиям, он был влюблён в артистку с восьми лет, когда впервые увидел её по телевизору в сериале «Шоу Косби» (1984–1992). Тогда он поклялся, что обязательно с ней познакомится.

Детская мечта исполнилась в 2005 году, когда Момоа было 26 лет, а Боне — 38. Как пишет издание The People, встреча произошла в джазовом клубе в Лос-Анджелесе благодаря общим друзьям. Между актёрами сразу вспыхнула искра, и они начали встречаться. В 2007 году у них родилась дочь Лола Иолани, а в 2008-м на свет появился сын Накоа-Вольфа Манакауапо Намакаэха. Поклонники отмечали невероятную идиллию союза: Момоа и Боне часто появлялись вместе на мероприятиях, где Джейсон всегда проявлял большую нежность к жене. Хотя официально пара расписалась лишь в 2017 году.

А в 2024 году, неожиданно для всех, влюблённые развелись. Как сообщало агентство Associated Press, развод прошёл без взаимных претензий: бывшие супруги мирно разделили имущество и опеку над детьми. В совместном заявлении, опубликованном в январе 2022 года, пара объяснила свое решение так: «…Мы делимся новостями нашей семьи, что мы расстаёмся... Любовь между нами продолжается, эволюционирует. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся стать», — приводит их слова NV Life.

Разница 12 лет (в браке c 2006 года)

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Российский актёр Александр Нестеров («По щучьему велению», «Страх над Невой») уже 20 лет женат на известной актрисе Нонне Гришаевой («Папины дочки», «День Радио»). Они познакомились в 2006 году: актриса привела дочь от первого брака с актёром Антоном Дёровым (брак был с 1994 по 2001 год) на детский спектакль в театр «Квартет», где Нестеров тогда играл Медвежонка. Гришаевой было тогда 35 лет, а Нестерову — 23. Между ними сразу завязалась дружба, а позже — любовь.

Через полгода отношений артисты обвенчались в Праге. И уже в декабре 2026 года у них родился сын Илья. Как сообщают разные издания, позже у пары возникали некоторые разногласия, но артисты до сих пор сохраняют брак.

Ник Джонас и Приянка Чопра

Разница 10 лет (в браке с 2018 года)

© MediaPunch/AdMedia/globallookpress.com

Американский певец и актёр Ник Джонас, известный зрителям по фильму «Джуманджи» (2017, 2019) и сериалу «Королевство» (2014–2017), женат на индийской звезде и бывшей «Мисс мира» Приянке Чопре 8 лет. Они познакомились в сентябре 2016 года через одну известную соцсеть, пишет Us Weekly, и переписывались около года. Лично будущие супруги встретились только в феврале 2017 года на вечеринке Vanity Fair после «Оскара». Нику было 25 лет, а Приянке — 35.

Долгое время их отношения оставались дружескими, роман завязался в июне 2018 года. 18 июля 2018 года, в день рождения Приянки, Ник сделал девушке предложение на острове Крит, пишет журнал Elle. В декабре 2018 года пара сыграла две свадьбы во дворце Умайд Бхаван в Джодхпуре, Индия: христианскую (её вёл отец Ника) и традиционную индуистскую с обрядом вокруг священного огня. В январе 2022 года с помощью суррогатного материнства у пары родилась дочь Малти Мари.

Разница 7 лет (в браке c 2010 года)

© Manuele Mangiarotti/globallookpress.com

Исполнитель роли Тора в фильмах вселенной Marvel Крис Хемсворт женат на испанской актрисе и модели Эльзе Патаки («Форсаж») уже 16 лет. Они познакомились в начале 2010 года благодаря агенту по кастингу Уильяму Уорду. Крис, услышав имя актрисы, сразу загуглил её и попросил номер телефона, рассказывал актёр на американском дневном шоу Дрю Бэрримор The Drew Barrymore Show: «На первом свидании она приехала на мотоцикле, и я подумал: “Она авантюристка”. Это задало тон отношениям». Крису тогда было 27 лет, а Эльзе — 34.

Уже в сентябре 2010 года пара вышла в свет, а в декабре тайно поженилась в Австралии на Рождественских выходных. В 2012 году у актёров родилась дочь Индия Роуз, а в 2014-м — сыновья-близнецы Тристан и Саша. В 2015 году семья переехала из Лос-Анджелеса в австралийский прибрежный город Байрон-Бей. Как заявлял в интервью разным изданиям Хемсворт, секрет их с Эльзой брака заключается в честности. «Эльза скажет мне, если что-то отстой. Её правда — мой компас», — приводит слова актёра ANI News.

Подпишитесь на «Рамблер» в Max! Будем на связи вопреки блокировкам и сбоям.

От Памелы Андерсон до Киану Ривза: звёзды, которые завели романы в зрелом возрасте