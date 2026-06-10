«Пропасть»: каким получился триллер с Эйдельштейном о выживании в медовый месяц

В российском прокате идёт фильм с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозёровым «Пропасть». В нём молодожёны отправляются в медовый месяц, но задуманная романтическая поездка превращается в драму о выживании на Кавказе. «Рамблер» рассказывает о том, что нового привносит картина в устоявшиеся каноны жанра, чем удивляет и почему её любопытно смотреть.

© Art Pictures Studio, «Водород»

О чём кино

В основе картины — концепция фильма «Вышка» Скотта Манна, в котором девушки забираются на телевышку и после обрушения лестницы оказываются в ловушке, и классический любовный треугольник. Фоном для российской истории становятся суровые, но невероятно живописные пейзажи Северного Кавказа. Главные герои — молодожёны Даша (Тина Стойилкович ) и Саша (Марк Эйдельштейн) едут на Кавказ в свой медовый месяц. Они планируют отправиться на частную экскурсию на самолёте, но из-за непогоды все пилоты отказываются лететь. Единственным добровольцем становится Артём, который по невероятному стечению обстоятельств оказывается бывшим парнем Даши. Расставание с ним ей далось очень непросто.

Артём — настоящий любитель экстрима и необдуманных поступков, абсолютная противоположность Саши. Интриги добавляет тот факт, что новоиспечённый муж не подозревает об общем прошлом своих попутчиков. Самолёт героев попадает в разбушевавшуюся стихию и терпит крушение, ребята прыгают с парашютами, но стропы путаются, и путешественники оказываются подвешенными над бездной.

Между небом и землёй разворачивается драма: Даша вспоминает прошлое, Саша пытается осмыслить, что именно скрывала его супруга, а Артём старается придумать выход из положения и не обращать внимания на вновь вспыхнувшие чувства к Даше. Параллельно с этим ребята страдают от жажды, затёкших конечностей и дикой фауны. Исход этого неожиданного для каждого персонажа сеанса психотерапии зависит и от того, кого выберет девушка, и от того, найдут ли герои способ дождаться спасателей целыми и относительно невредимыми.

© Art Pictures Studio, «Водород»

Особенности картины

Жанр новинки — кино о выживании, к которому также можно отнести проекты «127 часов» (в котором альпинист попадал в ловушку на дикой природе), «Отмель» (в нём сёрфингистка в одиночку боролась с акулой посреди океана) и другие камерные истории о людях, оказавшихся в экстремальной западне. Но российский контекст с Эльбрусом и лесными пожарами, которые бушуют недалеко от места крушения самолёта, добавляет узнаваемую фактуру: природа здесь не экзотическая открытка, а знакомая, но при этом непредсказуемая.

В «Пропасти» ставка сделана на жанровую концентрацию: минимум персонажей, максимум давления на них, понятная драматургическая ситуация. Внимание аудитории привлекается не размахом, а интенсивностью переживания и контрастами. На экране — величественные горы, бескрайнее небо, горные реки, но при этом зритель испытывает клаустрофобию из-за сжатого пространства кокона из строп и парашютов, в которых запутались персонажи. Так картина становится камерной драмой в вертикальной мизансцене.

© Art Pictures Studio, «Водород»

«Пропасть» блестяще нагнетает саспенс с помощью своеобразного двойного таймера. Это физическое истощение героев и эмоциональный прессинг. Вынужденная изоляция заставляет каждого из персонажей сбрасывать маски. Безответственный Артём показывает истинное лицо защитника, Даша осознаёт свою уязвимость, а Саша превращается в главного психолога в компании и находит в себе силы отпустить прошлое, чтобы объединиться с Артёмом в команду по собственному спасению.

Актёрские работы

Марк Эйдельштейн демонстрирует в Саше новую для себя грань. Его герой олицетворяет надёжность, фигуру «правильного» супруга, который оказывается под прессом противоречий, ревности и страха гибели. Эйдельштейн показывает, как растерянность и желание сохранить достоинство делают Сашу беспомощным.

Даша Тины Стойилкович не выглядит типичной «дамой в беде», она не «приз» между двумя мужчинами. Героиня вынуждена разбираться с чувствами, когда любое эмоциональное колебание может стоить жизни каждому. Актриса работает с двумя образами в одном: уязвимым, но не пассивным, растерянным но не лишенным воли.

© Art Pictures Studio, «Водород»

Артём Степана Белозёрова появляется в кадре как раздражитель, травма и одновременно соблазн для Даши. Актёр делает своего персонажа неоднозначным: он циничен, настоящая ходячая провокация, но в экстремальной ситуации именно его хладнокровие становится спасением группы. Химия между Артёмом и Дашей заметна с первых кадров, и зритель ощущает неразрешённое напряжение между их героями.

Почему стоит смотреть

«Пропасть» — тест на прочность человеческой психики, где физическая боль от врезающихся в тело ремней несравнима с душевными терзаниями. Фильм умело играет на человеческих страхах: боязни высоты, закрытого пространства, предательства. Картину стоит смотреть тем, кто любит триллеры выживания, фильмы на стыке приключений, психологической драмы и мелодрамы. «Пропасть» говорит о том, как важно уверенно стоять ногами на земле и не сомневаться в тех, кто находится рядом.

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