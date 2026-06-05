Триумф «Короля и Шута» и Сидни Суини в «Сонной лощине» — хорошие новости недели

«Рамблер» отобрал позитивные события в мире отдыха и развлечений, которые вы могли пропустить.

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Картину Бенуа выставят на торги за 850 тысяч рублей

В Москве 6 июня пройдут торги, посвящённые живописи, графике и декоративно-прикладному искусству. Главным лотом снет произведение художника XIX века Александра Бенуа «Помещик в деревне». Как сообщает агентство «Москва» со ссылкой на организатора — аукционный дом «Литфонд» — стартовая цена лота составляет 850 тысяч рублей.

Также на торги выставлены этюд «Весной» Константина Горбатова (стартовая цена 700 тысяч рублей) и картина «Ворота в Пекин» Ивана Калмыкова (600 тысяч рублей). Среди прочего — акварель Петра Кончаловского, ваза императорского завода и стеклянный футляр для карт. Отдельный лот — бархатная блуза писателя Эдуарда Лимонова с авторской вышивкой и инициалами, которую Лимонов подарил актрисе Александре Щепкиной-Куперник. Стартовая цена за блузу составляет 60 тысяч рублей.

Сидни Суини сыграет в новой экранизации «Сонной Лощины»

Голливудская актриса Сидни Суини, известная по триллеру «Горничная» и сериалу «Эйфория», исполнит главную роль в фильме «Hollow» по одноимённому роману Линдси Андерсон Бир, сообщает американское издание Deadline. Также Суини выступит в качестве продюсера картины. Это будет первый проект продюсерской компании актрисы Honey Trap, которую она недавно организовала.

Режиссёром и сценаристом проекта станет сама писательница. Роман переосмысляет готическую новеллу «Легенда о Сонной Лощине» Вашингтона Ирвинга. Как пишет издание, история в романе Бир рассказывается от лица героини Катрины Ван Тассел, которая становится центральной фигурой, а не романтическим призом. Премьера запланирована на 2027 год.

«Чебурашка-3» выйдет на большие экраны в следующем году

Дистрибьютор «Атмосфера кино» выпустил первый тизер третьей части семейной комедии о Чебурашке. Фильм выйдет в новогодние каникулы — 1 января 2027 года. Об этом со ссылкой на компанию сообщает «Афиша Daily».

По сюжету в приморский город Сочи приезжают настоящие родители ушастого героя вместе с дедушкой и старшим братом. Пока Чебурашка знакомит родных с друзьями, Гена неожиданно вновь обретает любовь. Режиссёром продолжения снова станет Дмитрий Дьяченко. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Фёдор Добронравов и другие.

Первый фильм «Чебурашка» вышел в широкий российский прокат 1 января 2023 года. За всё время в России и странах СНГ картина заработала более 7 миллиардов рублей, согласно данным «Бюллетеня кинопрокатчика». Сиквел под названием «Чебурашка 2» стартовал в кинотеатрах 1 января 2026 года и заработал в прокате более 6 миллиардов рублей. Обе картины до сих пор являются самыми кассовыми российскими проектами.

В России снимут полнометражный фильм о коте Леопольде

Компании Welcome Media и «Киноцех» работают над полнометражным игровым фильмом о приключениях кота Леопольда, сообщает «Афиша Daily» со ссылкой на компанию «Киноцех». Съёмки намечены на осень 2026 года.

Режиссёром выступит Владислав Богуш («На деревню дедушке», «Мой папа — медведь-2»). В основу ляжет оригинальный мультсериал Анатолия Резникова о приключениях доброго кота Леопольда и задиристых мышей Серого и Белого. Он выходил в СССР с 1975 по 1987 год и насчитывает 11 серий.

Продюсер Андрей Липов подчеркнул, что действие будет происходить в современном мире, но создатели сохранят всю атмосферу мультфильма. В том числе не обойдётся в картине без знаменитой фразы «Ребята, давайте жить дружно!».

Группа «Король и Шут» стала самым популярным русскоязычным артистом

Сервис «КИОН Музыка» провёл исследование и выяснил, какие русскоязычные артисты были чаще всего в запросах у пользователей с начала 2026 года. Лидерами рейтинга стали рок-группа «Король и Шут», коллектив «Сектор Газа» и шансонье Михаил Круг, сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования.

В десятку также вошли «Руки Вверх!», Баста, группа «КИНО», GUF, Miyagi, «Ленинград» и Ваня Дмитриенко. Среди треков лидирует «Ворона» в исполнении Кэнни и МС Дымки, на втором месте — «Матушка» Татьяны Куртуковой. Далее следуют трек «Под Новый Год» Betsy и Ded M, песня «I Got Love» Miyagi & Эндшпиль и Рем Дигги, а также композиция «Жиганская» Jakone и Kiliana. В десятку также попала «С днем рождения» Ирины Аллегровой.

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«Чебурашка»: сюжет картин, актёры и кассовые сборы